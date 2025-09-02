Luino, la montagna raccontata in biblioteca: Luca Saltini presenta il suo romanzo storico

Un viaggio tra silenzi, boschi e misteri: domenica 7 settembre 2025 alle ore 16:00, la Biblioteca Civica Villa Hussy di Luino (Piazza Risorgimento 2) ospiterà la presentazione del romanzo Sarà la montagna, scritto da Luca Saltini e pubblicato da Neri Pozza nel 2024. L’autore sarà in dialogo con Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con l’Associazione Sassi di Lago.

Un romanzo storico tra natura e introspezione

Ambientato tra le montagne e i loro silenzi, Sarà la montagna intreccia vicende umane e tensione narrativa, raccontando un mistero che incombe su una comunità di montagna. Il romanzo esplora il senso del vivere con profondità e sobrietà, come sottolinea anche Mauro Corona nella sua riflessione sul volume: «Il cielo sopra la testa. La montagna sotto le scarpe. Non serve nient’altro per vivere. Luca Saltini lo ha capito».

Una scrittura solida e intensa

Luca Saltini, responsabile scientifico della Biblioteca Cantonale di Lugano e dottore di ricerca in Storia, è autore di un testo che Ermanno Paccagnini definisce «inappuntabile romanzo storico», capace di delineare «con sapiente capacità di rendere emotivamente momenti, siano essi di felicità o dolore», grazie a una scrittura solida e a figure narrative finemente cesellate.

Il programma dell’evento

L’incontro inizierà alle 16:00 con i saluti istituzionali, cui seguirà il dialogo tra Luca Saltini e Alessandro Franzetti. Al termine ci sarà spazio per le domande del pubblico. I partecipanti potranno anche acquistare una copia autografata del libro.

Un invito alla lettura e all’ascolto

L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e natura, ma anche sull’identità culturale delle terre montane. Un evento che unisce narrativa e pensiero, in una cornice – quella della Biblioteca Civica di Luino – particolarmente adatta a valorizzare il dialogo e la condivisione culturale.