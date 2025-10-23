La Famiglia Addams a Varese per la notte di Halloween

Per la notte di Halloween, M.Art.E – Scuola dello spettacolo, invita bambini, famiglie e ragazzi a vedere La Famiglia Addams, il musical interpretato dagli allievi dei corsi Musical adulti e Musical 4 kids, in scena proprio nella serata più dark dell’anno, venerdì 31 ottobre alle ore 21.30.

Sarà il primo spettacolo ospitato nei nuovi spazi che da gennaio diventeranno il teatro M.Art.E, grazie a un progetto di rigenerazione urbana che coinvolge la comunità.

Per l’occasione, l’ambiente sarà allestito a festa con zucche, scheletri e candele, trasformando il futuro teatro in un luogo magico e suggestivo, pronto ad accogliere il pubblico in un’atmosfera davvero spettrale, in linea.

La serata si aprirà alle 18:30 con un aperitivo e attività dedicate ai più piccoli, tra cui il divertente truccabimbi.

È consigliato presentarsi all’evento in maschera, per entrare pienamente nello spirito della serata!

La Famiglia Addams per costruire il nuovo teatro M.Art.E

La serata del 31 ottobre non sarà solo un’occasione di festa, ma anche un importante momento di solidarietà: l’iniziativa, con partecipazione ad offerta libera, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare il nuovo teatro M.Art.E, parte di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana.

Il progetto punta a trasformare uno spazio in disuso della città in un luogo dedicato al teatro, alla cultura e alla socialità, un punto di incontro per tutti i cittadini, dove arte e partecipazione possano favorire coesione, crescita personale e benessere collettivo.

L’evento aderisce a “30 giorni per donare”, la campagna promossa da Fondazione Comunitaria del Varesotto, dedicata alla filantropia e alla promozione del dono in provincia di Varese.

Durante tutto il mese di ottobre, tutte le donazioni effettuate sul sito della Fondazione – a QUESTO LINK – verranno raddoppiate, contribuendo direttamente alla costruzione del nuovo teatro.

Ogni gesto conta: tante piccole azioni individuali possono generare una grande onda di generosità, capace di rendere la nostra comunità più forte, inclusiva e solidale.

Come partecipare

I posti sono limitati. Per partecipare alla serata è quindi necessaria la prenotazione compilando il form a QUESTO LINK ed effettuare una donazione, che contribuirà alla raccolta fondi per la costruzione del nuovo teatro, a QUESTO LINK.

Per informazioni più dettagliate è possibile contattare la segreteria al numero 375 614 0546 oppure passare direttamente nella sede di via Cavour 30, dal lunedì al giovedì dalle 15:30 alle 20:30, il venerdì dalle 16:30 alle 19:30.