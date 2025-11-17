Nuova energia a Valle Olona con il Thai Chi

Praticare il Tai Chi per imparare a coltivare l’energia interna del corpo migliorando la tua salute. Questa l’idea alla base dell’incontro in programma sabato 22 novembre, dalle ore 15 alle 17 nello spazio ArteKrea di via Dalmazia 78 – accanto alla cartolerie-edicola di Valle Olona – a Varese.

Corpo, forze vitali, consapevolezza, respirazione, equilibrio tra corpo e mente: sono tutti obiettivi propri della pratica del Tai chi e che saranno illustrati dall’insegnante Marcelo Rocha che propone l’attività come un valido aiuto per acquistare la pace mentale.

La partecipazione è a offerta libera ed è richiesta la prenotazione ai numeri 340 9442605 (Marcelo) oppure 333 8062679 (ArteKrea).