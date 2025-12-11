Alla Biblioteca di Angera il racconto delle prealpi varesine con Samuele Salvia

A volte i territori che conosciamo da sempre sorprendono quando qualcuno li racconta con uno sguardo attento. È questo lo spirito con cui la biblioteca di Angera accoglie Le Prealpi Varesine. 50 escursioni tra Varese e il Canton Ticino, il volume di Samuele Salvia che sarà presentato giovedì 11 dicembre alle 17:30 alla biblioteca civica, all’interno della rassegna Un libro sotto l’albero 2025, in programma fino al 14 dicembre 2025.

Il libro di Salvia, che sarà ospite a Materia – lo spazio libero di VareseNews – il prossimo 19 gennaio, racconta la ricchezza paesaggistica di un territorio fatto di laghi, valli e montagne, proponendo cinquanta itinerari che permettono di leggerne la varietà e la profondità.

La guida è arricchita da oltre 60 fotografie a colori che accompagnano descrizioni accurate dei percorsi e numerosi dettagli tecnici e pratici: dislivelli, chilometraggi, varianti, presenza di sorgenti, possibilità di percorrere i sentieri con il proprio cane. A completare ogni itinerario ci sono una cartografia di base, il profilo altimetrico e una mappa gpx scaricabile tramite QR code, insieme a pagine di approfondimento dedicate alle bellezze naturali, storiche e culturali delle Prealpi tra Italia e Svizzera.

Una parte del volume è riservata alla consapevolezza in montagna, dalla pianificazione dell’escursione all’attrezzatura necessaria per camminare in sicurezza, con consigli utili per un approccio sostenibile ai sentieri.