“Dai, proviamo ad aggiustarlo”. A Saronno il Repair cafè del Tassello a Cassina Ferrara

Sabato 6 dicembre nuovo appuntamento con il Repair Cafè dell’associazione Il Tassello.

Dalle 14,30 alle 18,30 nella sede del Centro sociale Centro Sociale Cassina Ferrara, in via Camillo Prampolini 2, i volontari del Repair Cafè accoglieranno tante persone con i loro oggetti fuori uso, per analizzare assieme a loro il guasto e tentare la riparazione.

Un’iniziativa che riscuote sempre grande successo: «Il Repair Cafè è un’iniziativa che ha già preso piede in molti paesi del mondo, compresa l’Italia – spiegano gli organizzatori – Si tratta di un evento in cui i partecipanti possono portare i loro oggetti guasti o danneggiati e avere la possibilità di ripararli con l’aiuto di volontari e, in questo caso anche avvalendosi delle attrezzature a disposizione nel laboratorio. Non è garantito che l’oggetto possa essere riparato con successo, ma il Repair Cafè rappresenta un’ottima occasione per imparare qualcosa di nuovo e acquisire competenze tecniche utili per il futuro. Inoltre, se l’oggetto può essere riparato, ciò significa che non sarà necessario sostituirlo con uno nuovo, riducendo così lo spreco di risorse e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Comunque almeno per il 70% degli oggetti la riparazione va a buon fine».

Ricordiamo che si possono portare: piccoli elettrodomestici, computer, oggetti e utensili elettrici, biciclette, piccola meccanica, abbigliamento, tessuti scuciti o bucati, oggetti scollati o rotti in legno e ceramica, giocattoli. Non si riparano monitor, TV e forni a microonde.

L’iniziativa è aperta a tutti, anche a chi non ha niente da riparare ma magari ha competenze per dare una mano.

E’ necessaria la prenotazione a QUESTO LINK per consentire una buona organizzazione dell’evento.

Per altre informazioni: 340 8959489 repaircafesaronno@gmail.com o il sito tassello.org