“La Vergine dimenticata”: a Germignaga un libro per riscoprire l’affresco e la chiesa che lo custodiva

Domenica 7 dicembre 2025, alle ore 15:00, la chiesa di San Giovanni Battista di Germignaga farà da cornice alla presentazione del libro “La Vergine dimenticata – Storia di un affresco ritrovato e della chiesa che lo celava”, scritto da Renzo Fazio e pubblicato con il contributo dell’associazione culturale ra Fiùmm – Carlo Alessandro Pisoni.

Un’occasione per riscoprire le radici storiche e artistiche del paese, ma anche per rendere omaggio a un importante patrimonio culturale restituito alla comunità.

Un libro tra ricerca, memoria e immagini

Il volume, riccamente illustrato e composto da 160 pagine, racconta il ritrovamento del prezioso affresco avvenuto il 16 marzo 2022, custodito all’interno della chiesa più antica di Germignaga. Il libro documenta il successivo restauro dell’opera e della facciata, resi possibili dalle offerte dei cittadini, e raccoglie materiali inediti che ripercorrono la storia dell’edificio e le indagini per attribuire il dipinto a un autore.

Non manca un’appendice in ricordo di Carlo Alessandro Pisoni, studioso prematuramente scomparso, con la pubblicazione di uno scritto inedito a lui dedicato.

Interventi e musica dal vivo

All’incontro parteciperanno l’autore Renzo Fazio e la Dott.ssa Barbara Colli, filologa originaria di Germignaga, esperta di manoscritti di grandi autori italiani come Manzoni, Sereni, Gadda e Fenoglio. I due relatori guideranno il pubblico alla scoperta di curiosità e contenuti di questa pubblicazione che intreccia arte, storia e comunità.

A rendere ancora più suggestiva la presentazione sarà la partecipazione dell’ensemble vocale “Banchetto degli Oziosi”, sestetto specializzato in madrigali e musica rinascimentale, composto da musicisti provenienti da diverse realtà del Piemonte.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza

L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti. Un pomeriggio che si preannuncia emozionante, pensato per riscoprire e valorizzare un tassello prezioso del patrimonio locale, grazie al lavoro appassionato di studiosi, volontari e sostenitori.