Varese
Paola Zatti al Castello di Masnago racconta “Sera d’autunno” di Pellizza da Volpedo
L’appuntamento è per sabato 10 gennaio alle 11. All’incontro saranno presenti il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura Enzo R. Laforgia
Domani sabato 10 gennaio alle 11.00 al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago si terrà l’incontro con Paola Zatti, Conservatore della Galleria d’Arte Moderna di Milano, per un approfondimento sul Maestro del Divisionismo italiano Giuseppe Pellizza Da Volpedo e la sua opera Sera d’autunno, in esposizione al Castello di Masnago.
All’incontro saranno presenti il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura Enzo R. Laforgia.
I posti sono limitati: si prega di confermare la presenza all’indirizzo email musei.civici@comune.varese.it