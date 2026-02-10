A Buguggiate serata su malattia e fede: incontro per la Giornata mondiale del malato

Domenica 15 febbraio in chiesa parrocchiale riflessioni e testimonianze con un cappellano ospedaliero, una rianimatrice e una pittrice. Accompagnamento musicale alla viola

Una serata per riflettere sul rapporto tra malattia e fede, tra cura del corpo e cura dello spirito, nel solco della Giornata Mondiale del Malato. È l’iniziativa promossa dal gruppo Obiettivo Cultura, in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza, in programma domenica 15 febbraio alle 21 alla chiesa parrocchiale di Buguggiate.

L’incontro prende il titolo dal Salmo 41, “Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore”, e nasce dall’idea di riportare al centro un tema che, nel contesto contemporaneo, rischia spesso di essere affrontato solo sul piano tecnico e sanitario. La proposta vuole invece offrire uno spazio di dialogo tra esperienza clinica, dimensione spirituale e vissuto personale.

La serata sarà scandita da testimonianze dirette e riflessioni grazie agli interventi di don Dario Farina, cappellano dell’Ospedale di Circolo di Varese, della dottoressa Caterina Potenzoni, medico anestesista rianimatore nello stesso ospedale, e di Giuliana Nocco, pittrice.

Ad accompagnare il momento di ascolto e meditazione ci sarà anche un contributo musicale: alla viola suonerà Maddalena Lorenzetti.

L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile contattare Obiettivo Cultura all’indirizzo obiettivocultura@gmail.com oppure i numeri 339 8579306 (Anita Membrini) e 333 5234039 (Susanna Martignoni).