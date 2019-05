Un weekend tra street food, passeggiate e solidarietà

Moltissimi gli appuntamenti in programma per questo fine settimana in provincia, dallo street food al festival delle birre artigianali alle escursioni sul territorio.

Meteo – Come sarà il tempo nel weekend? Non bello, soprattutto sabato. Sabato 25 maggio: sarà il giorno peggiore. Molto nuvoloso con rare schiarite sulla bassa padana e al’Est. Piogge e temporali inizialmente tra le Alpi e la fascia pedemontana, più diffuse nel pomeriggio. Temperature massime in calo. Domenica 26 maggio: nuvoloso o variabile con schiarite più probabili su Alpi e Prealpi. Non escluso qualche breve rovescio. Massime qualche grado al di sotto delle medie stagionali.

INCONTRI

Comerio – Le magliette dei campioni e tanto altro: torna “Fuck the Cancer” a Villa Tatti Tallacchini. Da venerdì 24 a domenica 26 il parco di Comerio ospita la quarta edizione della kermesse nata in ricordo di Erika Gibellini per sostenere i progetti della Fondazione Ascoli. Anche le divise di CR7 e della Openjobmetis tra quelle messe all’asta – Tutto il programma

Schiranna – È il weekend del Varese Beer Festival. Da venerdì 24 a domenica 26 l’area feste di via Vigevano ospita la più grande kermesse provinciale di questo genere. Dodici gli stand dove degustare birre di ogni tipo e di ogni gradazione. Aperta la cucina. Anche in caso di pioggia – Tutto il programma

Varese – La nuova stagione di “Porte aperte” dell’osservatorio Schiaparelli del Campo dei Fiori inizia domenica 26 maggio con una giornata dedicata al “Sistema solare e le sonde spaziali”. Per tutta la giornata di domenica, a orario continuato dalle 10 del mattino alle ore 16, i volontari del Centro geofisico guideranno i visitatori lungo un percorso alla scoperta dei pianeti (riprodotti in scala) e si potrà osservare il Sole nel nuovo laboratorio solare. Inoltre per i più piccoli saranno allestiti laboratori a tema. – Tutto il programma

Varese – Si svolgerà infatti sabato 25 maggio 2019, a partire dalle 17.30, il corteo commemorativo della Battaglia di Biumo che si è svolta il 26 maggio 1859, combattuta e vinta dai Cacciatori delle Alpi di Garibaldi tra le vie della castellanza di Varese – Tutto il programma

Varese – Torna Smoke on the lake, in attesa del grande salto: la champions del barbecue. Sabato 25 e domenica 26 maggio, per la quarta volta, Agricola Home&Garden ospiterà la terza tappa del più grande campionato italiano, il National Barbecue Championship Italia – Tutto il programma

Varese – Domenica 26 maggio la quinta edizione di Estensi in musica, il festival della musica di strada organizzato dall’associazione “Un Cuore con le ali” con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese. L’appuntamento è per domenica 26 maggio: in 15 punti diversi dei giardini sarà possibile ascoltare artisti di strada di tutti i generi, dal folk alla world music, dall’hard rock al jazz, con ospite speciale il maestro Luciano Pavan. Gli orari sono dalle 16.30 alle 20.30, con aperitivo di chiusura al Bar Mirabello. – Tutto il programma

Varese – Storie di supereroi e sognatrici, gli appuntamenti è alla Ubik. Giorgio E.S. Ghisolfi presenterà il volume “Superman. Codici del cinema e del fumetto”, Roberto Perrone il suo nuovo romanzo “L’ultima volontà” e l’autrice varesina Raffaella Macchi il suo primo e promettente romanzo “Goodbye Jude”. Appuntamento per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio – Tutto il programma

Comerio – Quindici anni per la “Madonnina degli Abissi”, messa alla Grotta del Remeron. La partecipazione a tutte le escursioni, compresa la Santa Messa è su prenotazione. L’appuntamento è per domenica 26 maggio (successivamente per il 2 giugno) – Tutto il programma

Lissago – Compie 40 anni la Festa di primavera di Lissago in programma nel fine settimana tra 25 e 26 maggio al campo sportivo, con la tradizionale “Camminata dei fiori” arricchita da giochi, disegni, laboratori, musica e spettacoli per il divertimento di grandi e piccini e per sostenere il Comitato Maria Letizia Verga (cui sarà devoluto l’intero ricavato della manifestazione) e il suo impegno a sostegno della ricerca contro le leucemie infantili per ”guarire un bambino in più”. – Tutto il programma

Valganna – Prima la pulizia, poi la visita: la giornata di custodia dei parchi arriva in Valganna. L’appuntamento è per domenica 26 maggio con una mattinata di pulizia dei boschi e il pomeriggio di visite guidate alla Badia di Ganna – Tutto il programma

Casalzuigno – Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle ore 10 alle 18, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) – splendida “villa di delizia” a due passi dal Lago Maggiore – ospiterà l’evento “Maggio in fiore”: un intero weekend dedicato alla magia dei fiori di primavera, che il FAI-Fondo Ambiente Italiano vuole celebrare nel momento della loro massima fioritura grazie a speciali visite guidate, laboratori e conferenze, allestimenti floreali, una piccola mostra mercato e persino un menu ad hoc da gustare nel ristorante della villa. – Tutto il programma

Cunardo – Visto il maltempo dello scorso fine settimana, a Cunardo “le Giornate europee dei mulini” si festeggiano con una settimana di ritardo tra sabato 25 e domenica 26 maggio. La manifestazione, proposta per l’ottavo anno consecutivo dall’Associazione italiana Amici dei Mulini Storici, è nata per valorizzare queste strutture, anche attraverso manifestazioni pubbliche capaci di riportarli, per qualche ora, al centro della vita comunitaria, per condividerne il fascino e riscoprire l’arte di antichi mestieri. – Tutto il programma

Dumenza – Domenica 26 maggio si terrà l’inaugurazione del rifugio Dumenza all’Alpe Bovis con la nuova gestione. Si tratta di una giornata di festa per famiglie, escursionisti e amanti delle valli del Luinese. – Tutto il programma

Biandronno – La mostra “Tratti di memoria” dedicata alla storia del sindacato negli stabilimenti Whirlpool, dopo Ternate e Cassinetta, approda anche Biandronno presso Villa Borghi. Dal 23 al 26 maggio presso villa con orario di apertura dalle 10 alle 12 e 15 alle 18 i visitatori potranno vedere le fotografie e i documenti sindacali di un periodo di tempo che abbraccia una arco di cinquant’anni – Tutto il programma

Inarzo – Un lungo fine settimana di giochi, laboratori e visite guidate all’Oasi della Palude Brabbia che nell’ultimo weekend di maggio, tempo permettendo, apre le porte a famiglie ed appassionati per una serie di iniziative, da venerdì sera alla giornata di domenica. – Tutto il programma

Sumirago – Una giornata di eventi al parco. Si svolgerà domenica 26 maggio dalle ore 14 la seconda Mini Marcia di Albusciago, che questa volta porterà i bambini alla scoperta della Spagna. Nocciolino, la mascotte dell’associazione Il Bosco di Sumirago farà da guida ai piccoli partecipanti in una passeggiata tra gli alberi alla scoperta di storie, musiche e tradizioni del paese iberico. – Tutto il programma

Arcisate – Torna la festa dell’Orto alla Cascina “La Monda” di Arcisate, sede della cooperativa sociale che si occupa dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e che è un importante centro di agricoltura biodinamica. L’appuntamento è per domenica 26 – Tutto il programma

Porto Ceresio – Domenica 26 maggio torna a Porto Ceresio Blu pulito, la più importante operazione di pulizia dei fondali del lago di Lugano, accompagnata quest’anno da un convegno e da altre iniziative – Tutto il programma

Porto Ceresio – Un fine settimana dedicato al lago, tra nautica sport e ambiente. Sabato 24 e domenica 25 maggio sulle acque del Ceresio una manifestazione rivolta sia ai cittadini di tutte le età sia ad aziende, associazioni, enti e professionisti che operano in ogni settore in cui il lago giochi un ruolo determinante – Tutto il programma

Castiglione Olona – Collegiata di Castiglione da scoprire grazie alla via Francisca. Due guide varesine hanno organizzato una giornata di studio sulle antiche vie di pellegrinaggio e sulla loro riscoperta in chiave moderna – Tutto il programma

Vedano Olona – Una passeggiata nel Parco Pineta con gli Asini dell’Arca del Seprio, condividendo il loro ritmo e la loro curiosità per domenica 26 maggio alle ore 14.30. L’escursione guidata prevede la presenza di un asinello condotto dagli organizzatori dell’evento, ma a disposizione per l’interazione con i partecipanti. Il percorso previsto sarà un anello lungo i sentieri del Parco Pineta tra Vedano Olona e Binago , un’occasione per scoprire aree umide suggestive e aspetti del bosco inaspettati. – Tutto il programma

Gornate Olona – Le Olimpiadi dei giochi dimenticati al Monastero. Domenica 26 maggio dalle ore 10, bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni potranno sfidarsi in prove di abilità, giochi a squadre e da cortile che non invecchiano mai – Tutto il programma

Uboldo – “L’omino della pioggia” sarà al teatro di Uboldo sabato 25 maggio. Lo spettacolo di Michele Cafaggi è in programma per il pomeriggio si sabato, alle 17, al teatro San Pio. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Amici della Massina, in collaborazione con l’associazione Il sorriso di Anna, a cui andrà parte del ricavato per l’acquisto di attrezzature per la cura del malato.

Vizzola Ticino – Volandia organizza per i propri visitatori due giornate di volo in elicottero in partenza dal Parco e Museo del Volo il 25 e 26 maggio 2019. Il servizio, operato da EliOssola (www.eliossola.it), prevede voli di una dozzina di minuti per 5 persone, con decollo dall’area grandi aerei del museo; si costeggerà l’aeroporto di Malpensa fino all’altezza della torre di controllo con successivo volo della valle del Ticino e rientro a Volandia. Il costo del volo è di €59 per gli adulti e € 35 per i bambini fino a 11 anni e il biglietto può essere acquistato in loco, tuttavia consigliamo a tutti gli interessati di contattare il museo all’indirizzo booking@volandia.it per prenotare segnalando la giornata di preferenza e la fascia oraria (mattina/pomeriggio). L’attività potrà essere momentaneamente sospesa in caso di forte maltempo o scarsa visibilità, ed è comunque regolamentata dall’ente preposto.

Gallarate – Anche quest’anno la 3SG-Camelot accoglie l’invito di Regione Lombardia a celebrare la Giornata del Sollievo con uno spettacolo benefico che si terrà sabato 25 maggio alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Gallarate. Si tratta del Musical “La grande anima dell’India”, ispirato alla vita di Santa Madre Teresa di Calcutta e presentato dalla compagnia “Anime Semplici”. – Tutto il programma

Gallarate – L’alpino e il Monte Canino: un grande concerto per i 60 anni del Coro Penna Nera. Tre i cori coinvolti nella serata alla chiesa di Sant’Alessandro, che omaggia anche i 90 anni del Gruppo Alpini Gallarate – Tutto il programma

Busto Arsizio – Un weekend latino con lo street food nel centro di Busto. Per la prima volta in centro e per la prima volta nella nuova piazza Vittori Emanuele II: da venerdì a domenica il centro si anima con il Latin Street Food, un’anticipazione del Latinfiexpo – Tutto il programma

Busto Arsizio – Saranno tantissimi gli eventi, a partire da venerdì 24 maggio fino a lunedì 3 giugno, proposti dall’oratorio San Filippo di Busto Arsizio, che per dieci giorni animeranno il territorio e interesseranno grandi e piccini.- Tutto il programma

Canegrate – Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, l’Associazione Culturale Le Officine arriva a Canegrate con la Street Food Parade, fortunato evento legato al cibo di strada. L’edizione di Canegrate sarà differente da tutte le altre, poiché sarà una fish food edition con tantissimi piatti di pesce della tradizione e tutto il sapore del mare. – Tutto il programma

Saronno – Scivoli e gonfiabili, andare in piscina diventa uno spasso. Domenica 26 maggio grande festa in piscina aperta a tutti per inaugurare la stagione estiva. Gli impianti di Saronno Servizi Ssd si rinnovano: tante le sorprese – Tutto il programma

Cagno (Co) – Secondo appuntamento al Parco Valle del Lanza per domenica 26 maggio, con un percorso animato al Mulino del Trotto. L’attività del 26 maggio prevede quindi l’alternanza del racconto della storia del Mulino ad un’attività pratica, in cui adulti e bambini si cimenteranno nella macinatura dei cereali e nella realizzazione di un piccolo impasto. Nel pomeriggio passeggiata – Tutto il programma

Milano – Prorogata fino al 9 giugno la mostra mostra “Capire il cambiamento climatico”, promossa e prodotta dal Museo di Storia Naturale di Milano in collaborazione con la National Geographic Society e la direzione scientifica di Luca Mercalli, presidente Società Meteorologica Italiana. Al Museo di Storia Naturale – Tutto il programma

BAMBINI

Denso di iniziative per il divertimento delle famiglie, fatto di scoperte, esperimenti, laboratori e tanti spunti per stimolare la curiosità e la voglia di avventura dei più piccoli. Per le manifestazioni all’aperto, in caso di pioggia, si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma del programma. – Tutti gli eventi per bambini

SPORT

Busto Arsizio – Domenica 26 maggio la tappa Ivrea-Como del Giro d’Italia 2019 entrerà in provincia di Varese dal Ponte di Oleggio a Lonate Pozzolo e uscirà a Castellanza. In mezzo, attraverserà dunque Lonate, Busto Arsizio, Castellanza. Appena fuori dalla provincia toccherà anche e Legnano e Rescaldina. – Tutto il programma

Brezzo di Bedero – Sessanta campioni partecipano alla nazionale elite di Brezzo di Bedero. L’appuntamento è per domenica 26 maggio. Le finali saranno a Brezzo di Bedero nel pomeriggio, ma i fuoriclasse si sfideranno nelle bocciofile di mezza provincia – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Mornago – Il festival Montonight torna anche quest’anno con tre giorni di musica, birra e le prelibatezze che escono dalla cucina dell’associazione sportiva Montonate CSI. Le date sono venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio sempre nello stesso posto: il campo dell’oratorio di Montonate. Le tre serate del festival saranno scandite da tre generi diversi: reggaeton, latino e hip hop venerdì sera (mentre in cucina il protagonista sarà il panzerotto royal); dagli anni ’90 ai giorni nostri il sabato (in cucina il pulled pork) e tema a sorpresa la domenica con Tortillas e chili. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Mancano pochi giorni alla pausa estiva del Circolo Gagarin ma le cose da fare e vedere sono ancora tante. Nei locali di via Galvani si inizia di martedì con il primo appuntamento di un ciclo dedicato alla nostra Costituzione in attesa del 2 Giugno, si prosegue giovedì con l’ultimo appuntamento dedicato al fumetto indipendente di Duluth. Ultimo concerto della stagione in compagnia di Servant Songs e After the Parade. Domenica lunghissima: dalle 18 #OccupyGagarin, ovvero il momento di confronto sul Circolo, dalle 19 aperitivo vegan con Gusto Arsizio, dalle 21 presentazione dell’ultimo libro di Paolo Gamerro. – Tutto il programma

Varese – In occasione della “Settimana del tango e della cultura argentina“, dedicata alla figura di Mercedes Sosa, voce simbolo dell’America Latina, il chitarrista varesino Claudio Farinone esordisce con un nuovo progetto a lei dedicato, al fianco di uno dei maggiori talenti del jazz italiano delle nuove generazioni: il saxofonista pugliese Raffaele Casarano. Il concerto si terrà sabato 25 maggio alle 21 presso la Sala Montanari a Varese. – Tutto il programma

ARTE

Varese – La Galleria Ghiggini di Varese presenta la mostra personale di William Berni dal titolo #Concrete series con una selezione di opere che si allontanano dall’esperienza iperrealista che ha caratterizzato il suo percorso iniziale per sperimentare la tecnica del collage materico utile a ricreare nel dettaglio l’effetto di superfici murarie degradate. – Tutte le informazioni

Gallarate – La mostra personale di Mario da Corgeno allo Spazio Culturale Civico 3 di Gallarate è stata prorogata fino a domenica 26 maggio, grazie al successo di pubblico. L’esposizione è stata l’occasione per incontrare molti estimatori dell’artista, collezionisti e semplici amici. – Tutte le informazioni

Cairate – La Pro Loco di Cairate organizza la mostra “Ti ricordi quella sera?” dedicata agli albori della tv commerciale e, in particolare, alla figura di Renzo Villa. Nei weekend del 25 e 26 maggio e dell’1 e 2 giugno sarà possibile visitarla nelle stanze del Monastero di Cairate. – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Dal 24 maggio al 2 giugno all’Antica rimessa del tram saranno esposte le opere dello scultore originario di Mesoraca, autore della statuetta del Premio San Zosimo – Tutto il programma

Castellanza – Si chiama “Italia Intima” il progetto espositivo itinerante, corredato da un nuovo libro omonimo, promosso dall’Archivio Fotografico Italiano, che giunge alla storica Villa Pomini di Castellanza dal 26 maggio al 15 giugno 2019. – Tutte le informazioni