Concerto all’alba in riva al Lago Maggiore a Germignaga

“La musica si fonda sull’armonia tra cielo e terra”. Questa frase di Herman Hesse è stata scelta per accompagnare il ricco cartellone di concerti in programma per la 15° edizione 2022 della rassegna Interpretando Suoni e Luoghi, promossa e finanziata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, che prevede ben 19 concerti a ingresso libero partire da giugno fino ad ottobre.

Novità di quest’anno domenica 26 giugno, alle 6, un suggestivo concerto all’alba in riva al lago sul pontile dell’ex Colonia elioterapica di Germignaga, con interprete il pianista Maurizio Mastrini che eseguirà ius concerto “HUgs – Aurora” con musiche originali , appositamente pensato per questa occasione.

Il programma, della stagione, che vede la direzione artistica di Chiara Nicora e il supporto organizzativo del’Associazione Cameristica di Varese, vede una stretta sinergia con tutti i Comuni ospitanti e si avvale della collaborazione con l’Associazione PianoFriends che curerà tre concerti in cui si esibiranno giovani talenti partecipanti alla Masterclass di pianoforte del M° Vincenzo Balzani, e Yuri Bogdanov con la partecipazione straordinaria dei Maestri. Nuovi luoghi da scoprire la Chiesa di s. Martino nella frazione di Aga a Casalzuigno, preceduto da una camminata, la chiesa di san Paolo a Marchirolo, che gode di un panorama spettacolare sul lago Ceresio.

“Interpretando suoni luoghi è diventata ormai una rassegna consolidata e attesa. per le nostre due comuni Montane è un’importante occasione di promozione delle ricchezze del territorio e un’opportunità per portare eventi culturali in molti comuni. sono lieto di annunciare che vi sarà un percorso dedicato ai musei del territorio, che partirà dal concerto a Besano, preceduto da una visita al Museo dei fossili, per approdare al progetto di Comunità Montana valli del Verbano “Vieni al museo!” nato durante la pandemia quando era impossibile visitare da vivo i muse, che propone concerti presso i musei di Brinzio, Maccagno, Cassano Valcuvia e Gemonio con la presentazione di video realizzati dalla regista Valentina Malcotti per la loro promozione.” Ha commentato L’assessore alla cultura di Comunità Montana Valli del Verbano Marco Fazio, che ha curato la rassegna insieme a Fabio Zagari assessore di Comunità Montana del Piammbello.

Per promuovere la formazione musicale e l’esibizione dei nostri giovani talenti, alcuni concerti saranno settembre saranno aperti da allievi delle Scuole di musica del territorio. I concerti saranno tutti ad ingresso libero e gratuito con prenotazione facoltativa via mail: suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 – 347 5987971

pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi