Storie di cammini e di piccoli borghi al Forte di Bard

Tre giorni di bellissime escursioni a tema, incontri, testimonianze e musica. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, si svolge la prima edizione del festival Intrecci, le voci dei territori.

Organizzato da Passaggi a Nord Ovest, con la collaborazione del quotidiano online AostaSera.it e del Comune di Bard, il festival vuole provare a sondare i linguaggi, vecchi e nuovi, attraverso i quali i territori possono raccontarsi e promuoversi. partendo dai concetti di traccia e di intrecci.

Si inizia seguendo le tracce fisiche del passato e del presente. I partecipanti saranno invitati a scoprirle camminando lungo alcuni tratti della Via Francigena e del Cammino Balteo. Le tre escursioni, gratuite (prenotazioni a intrecci2022@gmail.com), in programma a Bard e nei territori limitrofi, saranno anche l’occasione per parlare di questo approccio al turismo sostenibile e slow. Ci saranno poi incontri, presentazioni di libri e cammini, e momenti musicali.

Uno degli appuntamenti (sabato 3 settembre, alle 21) vedrà protagonista il direttore di Varesenews Marco Giovannelli, che in qualità di direttore di Anso presenterà insieme al regista Francesco Raganato, il progetto “Piccoli borghi”.

Si inizia dunque venerdì 2 settembre alle 18.30 con Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia che, assieme alla programmista-regista della sede Rai Valle d’Aosta Katia Berruquier e al giornalista Denis Falconieri, esplorerà il mondo delle guide di viaggio, della radio e dei podcast. Durante l’appuntamento sarà presentato il podcast dedicato alla scoperta del borgo di Bard.

Sabato 3 settembre doppio appuntamento pomeridiano e serale. Alle 17.30, Valeria Tron presenterà il libro “L’equilibrio delle lucciole” (Salani editore), un delicato romanzo familiare ambientato in un borgo di montagna. Modera Franz Rossi di Passaggi a Nord Ovest.

Alle 21 il presidente di Anso Marco Giovannelli, racconterà insieme alla giornalista Nathalie Grange il progetto Piccoli borghi realizzato con il contributo di Google News Initiative, teso a promuovere uno spaccato d’Italia poco conosciuto. Con i primi dodici borghi, protagonisti di un progetto di quality journalism, il regista Francesco Raganato ha realizzato un docufilm che verrà presentato durante il Festival.

Domenica 4 settembre la giornata sarà dedicata ai due cammini che attraversano il territorio di Bard, portando ogni anno decine di migliaia di turisti a scoprire il borgo medievale.

Alle 15.30, lo scrittore Franco Faggiani, autore della guida Il Cammino Balteo (Terre di Mezzo editore), ed Elia Origoni, scrittore e super camminatore, racconteranno il loro diverso approccio sul sentiero, moderati da Franz Rossi.

Alle 17.30, Maria Vassallo ed Enrico Formica, moderati dalla giornalista Silvia Savoye, presenteranno il libro La Via Francigena in Valle d’Aosta (Edizioni Poetica del Territorio).

Nelle giornate di sabato e domenica saranno presenti nel borgo alcune aziende di Coldiretti Valle d’Aosta con prodotti tipici del territorio.

Qui tutto il programma del festival

Le escursioni