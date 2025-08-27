Laveno Mombello
Il MideC si fa teatro per I musicanti di Brema sul lungolago a Laveno
Lo spettacolo della compagnia Teatro Perdavvero, in scena venerdì 29 agosto alle ore 18 per il festival Lago incantato promosso dal Teatro del sole
Il festival teatrale Lago Incantato propone a grandi e piccini uno spettacolo dove melodia ed emozione si mescolano: I Musicanti di Brema, nella versione proposta dalla compagnia Teatro Perdavvero, in scena venerdì 29 agosto alle ore 18 al Midec.
Una serata speciale, promossa dal Teatro del Sole, in cu il Museo internazionale della ceramica di Palazzo Perabò si fa teatro, in un incontro suggestivo tra diverse arti.
I musicanti di Brema
Ogni animale, come ogni nota, è un piccolo mondo e non importa che sia moro o biondo, che sia senz’unghie o gli manchi un dente, che sia zoppo o non udente.
Che sia senz’ali oppure perfetto, o che abbia un qualche altro difetto.
L’importante è che se stanno in compagnia gli animali come le note fanno una melodia. Varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza.
I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina.
Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme.
L’adatattamento della favola classica è di di Marco Cantori, sul palco assieme a Diego Gavioli, a recitare e curare le misiche dal vivo assieme a Giacomo Fantoni.
Gli oggetti di scena sono di Nives Storci.
Spettacolo di teatro d’attore con musica dal vivo per tutti, a partire dai 3 anni.
Partecipazione per tutti gratuita con prenotazione a QUESTO LINK.
In caso di Maltempo lo spettacolo si svolgerà in Sala Consiliare.
Il MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico è al civico 5 di Lungolago Perabò a Laveno Mombello.
Il prossimo appuntamento con il Lago incantato è per domenica 31 agosto alle ore 11 a Villa De Angeli Frua con lo spettacolo Una tana per tutti.