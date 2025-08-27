Il MideC si fa teatro per I musicanti di Brema sul lungolago a Laveno

Il festival teatrale Lago Incantato propone a grandi e piccini uno spettacolo dove melodia ed emozione si mescolano: I Musicanti di Brema, nella versione proposta dalla compagnia Teatro Perdavvero, in scena venerdì 29 agosto alle ore 18 al Midec.

Una serata speciale, promossa dal Teatro del Sole, in cu il Museo internazionale della ceramica di Palazzo Perabò si fa teatro, in un incontro suggestivo tra diverse arti.

Ogni animale, come ogni nota, è un piccolo mondo e non importa che sia moro o biondo, che sia senz’unghie o gli manchi un dente, che sia zoppo o non udente.

Che sia senz’ali oppure perfetto, o che abbia un qualche altro difetto.

L’importante è che se stanno in compagnia gli animali come le note fanno una melodia. Varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza.