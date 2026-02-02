Febbraio non si sta fermi: balli, libri, arte e mercatini con Laveno Eventi

Un mese ricco di appuntamenti per soci e amici di Laveno Eventi, con iniziative che alternano movimento, creatività, letture e occasioni di socialità nella sede di via Fortino 2

Febbraio si preannuncia ricco di appuntamenti per soci e amici di Laveno Eventi, con un calendario che alterna movimento, creatività, letture e occasioni di socialità nella sede di via Fortino 2 a Laveno Mombello.

Ogni lunedì mattina alle 9.30 sono in programma i balli di gruppo, mentre il martedì alle 16 la sede ospita incontri di danza meditativa, per chi cerca un’attività dolce e consapevole.

Per tutto il mese, il sabato mattina (7, 14, 21 e 28 febbraio) dalle 10.30 alle 12 è previsto il corso “Crea il tuo oracolo”, dedicato a chi vuole mettersi in gioco con simboli e linguaggi creativi. Il pomeriggio di sabato 7 febbraio, dalle 14 alle 17, spazio al mercatino vintage con vendita di oggetti e vestiti usati, che tornerà anche sabato 28 febbraio dalle 15 alle 18, affiancato nello stesso giorno, dalle 15 alle 17.30, dall’iniziativa “All you can read” per la vendita di libri usati.

Sabato 14 febbraio, dalle 15 alle 18, è in programma un workshop di acquarello dedicato a San Valentino, pensato per chi vuole sperimentare con il colore e magari preparare un regalo fatto a mano. Domenica 15 febbraio è invece la data ultima per inviare poesie e racconti e partecipare al concorso letterario promosso dall’associazione.

Non mancano i momenti per chi ama le lingue e la lettura: venerdì 20 febbraio alle 19.30 al Kopi Laveno è prevista una serata “Parliamo inglese/francese/tedesco”, occasione informale per esercitarsi conversando; sabato 21 febbraio alle 10, in via Monti 7 a Caravate, torna il Circolo letterario, con il commento del libro “Vacanze matte” di Powell.

Laveno Eventi sta inoltre raccogliendo le iscrizioni per le iniziative dei prossimi mesi: un workshop sulla voce per migliorare la comunicazione, un corso di acquarello da marzo, corsi base di giapponese e di illustrazione a matita da aprile, corsi di lingua (inglese, francese, tedesco e italiano per stranieri), un nuovo corso base di balli di gruppo e lezioni di Hatha Yoga settimanali a partire da marzo.

La sede dell’associazione si trova in via Fortino 2 a Laveno Mombello (entrando nel cortile a destra, primo piano). Per informazioni, iscrizioni o per proporre nuove attività si può contattare Tiziana al 335 5273584 o scrivere a segreteria@lavenoeventi.org.