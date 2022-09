A FestiVALettura incontro con Valerio Raffaele

Sabato 3 settembre, ore 18:00 al DNA di via Piemonte, 3 (zona Masnago) a Varese appuntamento con “Storie dal mondo: viaggi ad Est”, incontro con Valerio Raffaele, geografo ed insegnante, autore de “Le mani sull’Ucraina. Viaggio in un paese in guerra” e “La rotta spezzata. Da Istanbul a Horgos sulla via dei migranti”.

L’evento sarà occasione per dibattere di Pace/guerra e delle rotte delle migrazioni. Un particolare riferimento verrà fatto al “memorandum Libia”, l’accordo con quel Paese che produce crimini e atrocità contro gente inerme che cerca solo rifugio da guerre e condizioni di vita insopportabili: sul tema nella stessa giornata del 3 settembre si terrà a Napoli un’importante iniziativa – che vogliamo condividere e sostenere – promossa da Mediterranea e da “Le veglie contro le morti in mare”.