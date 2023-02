Tonino Urgesi presenta il suo nuovo libro alla Biblioteca Frera di Tradate

Proseguono alla Biblioteca Frera gli appuntamenti del ciclo “Incontro con l’autore”. Giovedì 2 febbraio alle 21 il protagonista sarà Tonino Urgesi, venegonese, disabile dalla nascita, esperto di disabilità e sessualità ma anche scrittore e poeta.

Urgesi presenta il suo sesto libro, intitolato “…e così spero di voi”. La presentazione sarà a cura della giornalista Giulia Cazzaniga che dialogherà con l’autore, mentre Graziella Perin, insegnante, attrice e moglie di Tonino Urgesi, leggerà alcuni brani.

«Il libro nasce e percorre le mie memorie nelle domande dell’uomo, eco di un’attesa” senza risposta, sfumandosi in immagini poetiche sotto la torre del castello di Sorrivoli situato sulle colline cesenati, proprietà degli arcivescovi di Ravenna, poi dei Malatesta nel 1237, dove vissi dal 1983 al 2003», racconta Tonino Urgesi.

Scrive Rita Persiani: «Racconti che sono la biografia di un ragazzo che sulla sedia a rotelle ha solamente il corpo ma non il cervello, diventato uomo e padre e che forse, proprio per questo, ha saputo fissare per sempre nelle pagine tante storie, persone, sofferenze e domande, attese che non hanno risposta. Ma non importa. Storie che si sono negli anni trovate, ritrovate, abitando o lambendo quel luogo unico e intriso di vita pulsante che è Sorrivoli. Racconti che tratteggiano nel modo più autentico che si possa immaginare l’uomo, l’amico, il prete Pasquale con cui Tonino ha vissuto per anni al Castello».

Ingresso libero