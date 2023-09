Al Miv torna la discussa pellicola Cannibal holocaust, in versione integrale e restaurata

Quattro giovani ed esaltati documentaristi newyorchesi spariscono nella foresta amazzonica durante le riprese di un documentario sulle tribù indigene. L’antropologo Harold Monroe (Robert Kerman) si reca alla ricerca dei dispersi ma, una volta entrato in contatto con i cannibali del posto, tutto ciò che riesce a trovare sono soltanto i rulli di pellicola 16mm della troupe che riveleranno il tragico destino dei ragazzi scomparsi.

Il più grande e discusso film di Ruggero Deodato torna per la prima volta a Varese in versione integrale e restaurata, vietato ai minori di 18 anni dopo essere stato censurato in oltre 50 Paesi. Cannibal holocaust verrà accompagnato da una presentazione fatta dal giornalista e critico cinematografico Andrea K. Lanza e dalla psicologa Sabrina Sozzani: due sguardi diversi per introdurre un capolavoro del cinema più estremo. In programmazione al Miv il 12 Settembre, alle 21.10