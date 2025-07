Ad Azzate i burattini rivivono con la festa di Sant’Anna

Sabato 26 luglio 2025 alle ore 21.00 la Pro Loco Azzate, assieme alle famiglie della piazza Cairoli di Azzate, porta avanti la tradizionale festa di Sant’Anna offrendo lo spettacolo di burattini per bambini. Con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate, la presenza dei Carabinieri in congedo e la collaborazione della dimora storica Locanda dei Mai Intees. L’evento si svolgerà come di consueto nel centro storico di Azzate, in piazza Ernesto Cairoli.

Nella notte dei tempi l’evento era indicato come “la festa du la piazza noeva“. La Compagnia Roggero porterà in scena “Biancaluna”, uno spettacolo teatrale di burattini, marionette pupazzi. La storia, tratta da una fiaba popolare siciliana, narra di una principessa, Biancaluna, capricciosa e viziata, e di Arturo, un simpatico sorcetto che vive nella sua baracca fatta di pentole e vecchi rottami. Biancaluna vuole sposarsi ad ogni costo ma è ostacolata dal padre (il Re) e un altro losco figuro… Storicamente, la tradizionale festa di Sant’Anna, si svolge nell’onomastico della nobildonna Anna Cottalorda che circa un secolo fa concedeva l’apertura del piccolo oratorio privato dell’Immacolata Concezione, a lato della Villa Ca’ Mera.

Dal 2023 la piccola chiesina di Sant’Anna non è più accessibile, per un cambio di proprietà. La struttura è stata sottoposta ad un restauro conservativo sia nell’ambiente interno che esterno con l’obiettivo di mantenere intatto e risaltarne la sua secolare storicità. Pro Loco Azzate, custode del ‘bene immateriale’ della festa di Sant’Anna porta avanti la memoria dello spettacolo per i bambini in piazza, come una volta. L’evento è raggiungibile a piedi ed è a due passi dal percorso di Azzate dell’Ecomuseo delle Piane Viscontee.

Ore 21.00 – Piazza Ernesto Cairoli, Azzate (Va)

spettacolo di burattini e figura, adatto per bambini dai 4 anni

Parcheggi in: via C. Battisti, Via R. Colli e piazza A. Ghiringhelli

Ingresso libero e gratuito

www.proazzate.org

www.facebook.com/ProAzzate

Per informazioni

info@proazzate.org