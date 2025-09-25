Laveno Mombello - Leggiuno
A Laveno e Leggiuno torna “La Camminata Rosa 2025”
Un evento pensato per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione dei tumori, con un focus particolare sulla salute femminile
Torna la Camminata Rosa 2025, un evento pensato per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione dei tumori, con un focus particolare sulla salute femminile. Quest’anno, l’iniziativa, che si terrà tra il 4 e il 12 ottobre 2025, prevede una serie di appuntamenti che coinvolgeranno tutta la cittadinanza.
Un’Occasione di Informazione e Coinvolgimento
Il programma dell’evento inizia sabato 4 ottobre alle 18:30 con una Tavola Rotonda intitolata “Prevenzione a 360°”. L’incontro si terrà nella Sala Consiliare di Villa Frua a Laveno Mombello e vedrà la partecipazione di esperti del settore, pronti a offrire informazioni preziose sulla prevenzione dei tumori e su come adottare uno stile di vita sano.
Il cuore dell’iniziativa, però, sarà la Camminata Rosa di domenica 5 ottobre, che avrà luogo a partire dalle 10:00 con partenza dai palazzi comunali di Laveno Mombello e Leggiuno. La camminata, della durata di circa 5 km, è aperta a tutti, grandi e piccini, ed è un’occasione unica per unirsi per una causa importante.
Dettagli sull’Iscrizione e la Partecipazione
Per partecipare alla Camminata Rosa, è necessario pre-iscriversi online, scegliendo il percorso di partenza dal Comune di Laveno Mombello o Leggiuno tramite il link bit.ly/camminatarosa2025. La quota di partecipazione è di 10€, mentre la partecipazione è gratuita per i bambini fino ai 12 anni. L’intero importo raccolto dalle iscrizioni verrà devoluto alla LILT Delegazione Valcuvia per sostenere la lotta contro il cancro.
L’iniziativa non si ferma alla camminata: domenica 12 ottobre si terrà l’evento “10 Sprint a Laveno”, organizzato dall’Associazione Sprintz Running Laveno. Questo evento prevede due diverse distanze: una competitiva di 10 km e una più leggera di 5 km, pensata per chi desidera partecipare in modo non agonistico. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale dell’evento: www.endu.net/it/events/sprintz-a-laveno.
Un’Iniziativa Importante
La Camminata Rosa non è solo un evento sportivo, ma un’occasione di sensibilizzazione per tutta la comunità. Ogni passo compiuto durante la camminata rappresenta un simbolo di sostegno alla prevenzione e alla cura dei tumori. Inoltre, la raccolta fondi contribuirà a finanziare progetti e attività di sensibilizzazione, soprattutto in un momento in cui è fondamentale aumentare la consapevolezza sulla salute femminile.
La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Valcuvia, promotrice dell’iniziativa, invita tutta la cittadinanza a partecipare, sottolineando l’importanza di un impegno continuo nella lotta contro il cancro e nella prevenzione. L’evento è aperto a tutti e rappresenta una bella opportunità per unire la comunità in un gesto di solidarietà e sensibilizzazione.