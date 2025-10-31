Halloween è arrivato. Cosa fare con i bambini dal 31 ottobre al 2 novembre a Varese e nel Varesotto

Attesissimo da tutti i bambini, Halloween è finalemte arrivato e proietta le sue ombre lunghe e tenebrose su tutto il weekend per la gioia di streghe, mostri, fantasmi e diavoletti.

Venerdì 31 ottobre, al calar della sera, tante occasioni per fare Dolcetto o scherzetto tra case e negozi, con interi paesi addobbati a tema.

E poi feste, giochi, laboratori e spettacoli ed escursioni, da brivido ma anche no, e qualche grande ritorno: dalla Famiglia Addams ai Puffi, passando per Harry Potter che ispira più di una festa.

FESTE DI HALLOWEEN

GALLARATE – Venerdì sera, a partire dalle ore 17, le vie del centro si trasformano e la città di venta una sorprendente Hogwarts, con la School of magic – Halloween edition. Bambini e famiglie assieme ad Harry Potter e i suoi amici, potranno divertirsi in aule all’aperto, con bacchette e incantesimi da scoprire – L’evento

SOMMA LOMBARDO – Il cuore della città si accende venerdì sera con Un Halloween da Paura che coinvilge piazze, negozi e persino il castello con dolcetti, spettacoli, musica e un terrificante Corridoio dei Brividi – I dettagli

ARCISATE – Halloween da paura tra le tenebre del parco Lagozza, con un programma ricchissimo promette brividi e divertimento per tutte le età, dai più piccoli agli adulti più temerari – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Halloween nel bosco vicino al Comune, con stand gastronomici, falò e dj set per famiglie e appassionati delle tenebre – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – È ispirata ad Harry Potter la Festa di Halloween al Castello di Monteruzzo a partire dalle ore 15 con giochi, spettacoli, golosità e un giro di dolcetto o scherzetto. In serata musica con il dj – Qui tutto il programma

CASSANO MAGNAGO – Venerdì 31 ottobre l’incantevole VillaOliva si trasformerà nel palcoscenico degli scherzi e del brivido per una Festa mostruosa in occasione di Halloween. L’evento, adatto a tutte le età, con letture spaventose nel boschetto incantato, incontri da paura e banco gastronimo è promosso dalla Pro Loco – Tutto il programma

CASTRONNO –Per la notte di Halloween torna Una ciclabile da paura con un divertente percorso a tema allestito dalla Pro Loco, con arrivo all’area feste. Giochi, area kids e possibilità di cenare in compagnia – Tutte le info

GALLIATE LOMBARDO – La festa di Halloween coinvolge la famiglia venerdì sera con un’evento spaventoso e divertente insieme, con un percorso della paura, festa in piazza, salamelle e DJ set – L’iniziativa

GERENZANO – A Gerenzano Dolcetto o scherzetto è una sfilata spaventosa per le vie del paese e zucche da mostrare – L’evento

GOLASECCA – Centro storico chiuso al traffico e allestito a tema per Terrore a Golasecca, la Festa di Halloween diffusa con Dolcetto o scherzetto, spettacoli, giochi e attività a tema dalle ore 18 in avanti – Il programma

GRANTOLA – Grantola si prepara a una notte da brividi con “Dolcetto o scherzetto?”, giochi, sorprese e dolci misteriosi – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Triplice festa venerdì in paese con Happy Halloween, l’evento che coinvolge tutta la comunità. A partire dal giro dei bambini per dolcetto o scherzetto con sorprese, golosità e artisti itineranti, banco gastoronomico in piazza e Dance party in serata in sala polivalente – I dettagli

LAVENO MOMBELLO – Maschere, luci e risotto alla zucca per celebrare Halloween in una giornata di festa diffusa tra i borghi della città sul Lago Maggiore. In programma laboratori, spettacoli, “Dolcetto o Scherzetto” e tanta allegria per grandi e piccoli – L’evento

MALNATE – In piazza per una festa di solidarietà è l’Altro Halloween con fiabe, musica e dolci, ma anche un gesto di attenzione verso le persone fragili della comunità – I dettagli

MERCALLO – Venerdì tutto il paese è coinvolto nella Halloween Parade, una sfilata da brividi per le vie del centro. Una festa di Halloween a misura di bambino, tra travestimenti, dolcetti e risottata finale – Il programma

MONVALLE – Happy Halloween è pomeriggio da brividi per piccolissimi dai 3 ai 5 anni al Centro Sociale “Lago Azzurro con yoga mostruoso, storie animate, pozioni stregate e il classico dolcetto e scherzetto – L’iniziativa

MORAZZONE – Giovedì sera il borgo si trasforma per una “Notte da brividi” con il breve tour da paura per i vicoli e l’arte horror di Andrea Lanza in Sala Musica e banco gastronomico – L’evento

GALLIATE LOMBARDO – Il paese si prepara a una notte da brividi con una grande festa organizzata come sempre dalla Pro Loco : venerdì 31 ottobre 2025, a partire dalle 20.30, il centro del paese si trasformerà in un villaggio stregato per accogliere bambini, famiglie. – Il programma

SUMIRAGO – Sono previsti Brividi a Villa Molino venerdì per una lunga notte di Halloween con dolcetto o scherzetto per le strade, percorsi da paura nel parco, attività per tutte le età, musica e una cucina insanguinata – L’iniziativa

TERNATE – Villa Leonardi ospita l’Halloween party organizzato per venerdì 31 ottobre da Pro Loco e Comitato Genitori per grandi e piccini, a cominciare dal giro di dolcetto o scherzetto per le vie del paese alle ore 18 – Il programma

BUSTO ARSIZIO – Dopo il successo dello scorso anno, cresce e si diffonde dal centro città ai quartieri, fino a contagiare altri comuni della Valle Olona, l’iniziativa “Dolcetto o scherzetto… in negozio promossa da Ascom e dai Comitati dei commercianti – I dettagli

MACCAGNO – A Cadero Halloween è il pomeriggio di sabato da trascorre tra zucche bambini e fantasmi. A partire dalle ore 15 il borgo si trasformerà in uno scenario da brivido con buon cibo, visita alla casa stregata e premiazione della zucca più bella – L’evento

ALTRI EVENTI

CASTELLO CABIAGLIO – Domenica torna il Giusto iNperfetto d’autunno, nei vicoli e i cortili del borgo tra castagne, arte e diritti. In programma passeggiate nel bosco, laboratori creativi e un mercato di prodotti locali per un evento che intreccia ecologia, arte e solidarietà nel cuore del borgo di Castello Cabiaglio – Qui tutte le info

COMERIO – Una giornata di tradizione, caldarroste, piatti tipici e artigianato locale con la Castagnata 2025 e tante attività per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Venerdì sera la Festa delle Lumere celebra la notte di Halloween rendendo omaggio alla tradizione contadina. Si parte con un momento di raccoglimento al cimitero alle ore 20.45, seguito da una camminata illuminata accompagnata dalla banda e poi cena per tutti in oratorio con piatti tipici e giochi di una volta – Leggi di più

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del Tessile vernerdì sera torna il rito del Capodanno celtico per accogliere con una festa il cambio di stagione, con fate e folletti, musica dal vivo, balli irlandesi, attività per bambini e poi il tradizionale falò e una calda zuppa di zucca per tutti – L’iniziativa

SOMMA LOMBARDO – L’attività dello Sci Club Assi riparte con la 43ª edizione della Castagnata Sommese, venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre 2025 – Qui tutte le info

SPETTACOLI

VARESE – Niente meno che La Famiglia Addams, il musical per questo Halloween in centro a Varese nella sede di M.Art.E per raccogliere fondi per il nuovo teatro dell’associazione – Lo spattacolo

BESNATE – Bambini e famiglie festeggiano Halloween all’Area Feste venerdì pomeriggio con lo spettacolo Lunetta, a cura della compagnia Oplà. Poi una merenda da gustare inseime prima di partire per un giro di Dolcetto o scherzetto tra le case in un percorso spaventoso – L’evento

LAVENO MOMBELLO – Gli spettacoli in calendario per CerAmica al MIDeC iniziano sabato pomeriggio con Pirù Pirù della compagnia Broggini. Ingresso gratuito – L’iniziativa

VARESE – I Puffi tornano al cinema a Varese con Cinemakids, domenica 2 novembre alle ore 15 al Nuovo per l’ultima avventura dei noti folletti blu con nuovi protagonisti – Il film

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Esperimenti, magie e divertimento per un Halloween da veri scienziati venerdì e sabato con le proposte del Thinker Lab. Bambini e ragazzi potranno divertirsi con pozioni viscose, pipistrelli appiccicosi e piccoli mostri da costruire, mattoncino dopo mattoncino – Come partecipare

TRADATE – Avventure da brividi sui sentieri del Centro didattico scientifico del Parco Pineta ad Halloween. I Cacciatori di mostri dovranno catturare una strana entità. L’avventura è proposta in due turni, alle oer 15 e alle 17.30, per i bambini tra i 5 e gli 11 anni e dalle ore 20.30 per adulti e ragazzi, dai 12 anni in su – Come partecipare

LAVENO MOMBELLO – Parte sabato mattina al MIDeC il percorso laboratoriale gratuito per bambini e ragazzi di CerAmica, per costruire dei burattini di ceramica. Appuntamento alle ore 9 per i bambini fino a 9 anni, alle ore 11 per i ragazzi dai 10 ai 13 anni – Come aderire

AZZATE – Ultimo weekend di laboratori per intagliare e decorare zucche raccolte direttamente dal campo al Roccolo di Vegonno che celebra così la Festa d’autunno – Leggi qui

VARESE – A partire da venerdì pomeriggio e per tutto il weekend fino a domenica, Villa panza propone ai bambini Incantesimi di luce, speciale visita guidata con laboratorio –L’iniziativa

SARONNO – Venerdì pomeriggio nel giardino di Villa Gianetti c’è Halloween a caccia di mostri, una caccia al tesoro per bambini dai 7 ai 10 anni – Scopri di più

CLIVIO – Una Notte al Museo di Insubrico Storia naturale per Halloween tra giochi e laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni pronti a scoprire il potere della trasformazione – I dettagli

GORNATE OLONA – Domenica al Monastero di Torba speciale attività per bambini tra Scheletri da ricomporre e misteri da risolvere a partire dalla lettura di un albo illustrato terrificante – Scopri di più

GAVIRATE – Apertura straordinaria venerdì sera dalle 18 alle 21 per la Biblioteca di Gavirate che reinterpreta il tradizionale questito di Halloween: Dolcetto, scherzetto oppure libretto? E per i bambini anche un laboratorio pauroso – La locandina

CASALZUIGNO – Ricette segrete e pozioni contro ogni paura sono gli ingredienti di Misteri in villa, una visita gioco con laboratorio per bambini a Villa Della Porta Bozzolo in programma sabato 1 novembre alle ore 15.30 per celebrare Halloween – L’iniziativa

ESCURSIONI

INARZO – Sabato 1 e domenica 2 novembre si celebra Halloween in Palude Brabbia con un racconto misterioso e itinerante al calare della sera – dalle ore 16.30 – lungo i sentieri dell’area protetta dell’Oasi Lipu, popolata di strani personaggi e prove da superare – I dettagli

TRADATE – È un viaggio tra Natura e spazio, tra costellazioni e sentieri, la nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario – l’Evento

CASALE LITTA – Domenica il Gruppo di Cammino Carnaghese propone una camminata libera e gratuita lungo il suggestivo Sentiero della Cascina Bruciata, nei pressi di Villadosia – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA –Domeni lungo la Linea Cadorna c’è Storie di uomini e di pietre”, una passeggiara per famiglie alla scoperta delle Valli del Verbano – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

