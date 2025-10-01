“Ricordando Giorgio”: a Gorla Minore la Palestrina del Collegio Rotondi sarà intitolata a Giorgio Noris

Il 18 ottobre, il Collegio Rotondi organizzerà un evento speciale in memoria di Giorgio Noris, un giovane allievo del Collegio e appassionato di boxe, tragicamente scomparso lo scorso anno durante una vacanza in Sardegna. Il Memorial “Ricordando Giorgio” sarà un momento di grande commozione, ma anche di celebrazione della vita e delle passioni di Giorgio, condivise con chi gli è stato vicino.

Grazie alla sensibilità e disponibilità del Rettore del Collegio, che ha voluto essere partecipe in questa occasione, il Memorial vedrà l’intitolazione della Palestrina del Collegio alla memoria di Giorgio. Un gesto che non solo ricorda il giovane che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi lo ha conosciuto, ma che celebra anche la sua passione per lo sport, in particolare per la boxe, che lo ha accompagnato durante gli anni di formazione.

Durante l’evento, amici, familiari e tutte le persone che gli hanno voluto bene si ritroveranno per condividere insieme il ricordo di Giorgio, testimoniando l’affetto e la stima che ha ricevuto in vita. Sarà una giornata dedicata al suo spirito, alla sua energia e a tutto ciò che ha rappresentato per chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

La cerimonia dell’intitolazione della Palestrina avverrà il 18 ottobre alle 17 e chiunque abbia voluto bene a Giorgio sarà il benvenuto per rendere omaggio alla sua memoria.