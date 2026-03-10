A Orino rivive un pezzo di storia della bicicletta

La liturgia del ciclismo ha radici ormai ultracentenarie, e per conoscere meglio questo sport vale anche la pensa di studiare la storia della bicicletta. L’occasione arriva sabato 14 marzo dalle 21 a Orino dove – nella sala del centro “Padre Pino Moia” (via Garibaldi, 15) si terrà il terzo appuntamento del ciclo dedicato alla lunga epopea del pedale.

A intrattenere i curiosi e gli appassionati sarà Luca Carraro che per l’occasione racconterà il periodo “in cui nacquero le leggende”, ovvero gli anni tra il 1920 e il 1940. Carraro, divulgatore e conoscitore della cultura ciclistica, narrerà quindi dell’epopea in cui emerse la figura del “nostro” Alfredo Binda, il campione di Cittiglio capace di dominare la scena ai Mondiali e al Giro d’Italia (cinque vittorie).

Tra i racconti più suggestivi quello di Alfonsina Strada, unica donna a competere al Giro d’Italia insieme agli uomini, simbolo di determinazione e coraggio, e quello di Ottavio Bottecchia, primo italiano a conquistare il Tour de France (due volte), diventato eroe nazionale e figura iconica dello sport mondiale prima di morire in circostanze misteriose.

L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di riscoprire non solo le imprese sportive, ma anche il contesto sociale e umano in cui il ciclismo contribuì a costruire miti, identità e memoria collettiva. Per l’occasione sarà possibile ammirare alcuni cimeli dell’epoca in prestito dal Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo appartenuti ad Alfredo Binda e ad altri ciclisti a lui contemporanei.

L’iniziativa, a ingresso libero, è realizzata con il patrocinio del Comune di Orino e con la collaborazione di realtà impegnate nella promozione della cultura ciclistica, tra cui la Società Ciclistica Alfredo Binda, l’Associazione Tre Valli Varesine APS, il Binda Cycling Festival, Ciclovarese e il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo.