Orino
A Orino rivive un pezzo di storia della bicicletta
Sabato 14 marzo (ore 21) il terzo incontro dedicato all’epopea del pedale. Luca Carraro racconterà gli “anni in cui nacquero le leggende”
La liturgia del ciclismo ha radici ormai ultracentenarie, e per conoscere meglio questo sport vale anche la pensa di studiare la storia della bicicletta. L’occasione arriva sabato 14 marzo dalle 21 a Orino dove – nella sala del centro “Padre Pino Moia” (via Garibaldi, 15) si terrà il terzo appuntamento del ciclo dedicato alla lunga epopea del pedale.
A intrattenere i curiosi e gli appassionati sarà Luca Carraro che per l’occasione racconterà il periodo “in cui nacquero le leggende”, ovvero gli anni tra il 1920 e il 1940. Carraro, divulgatore e conoscitore della cultura ciclistica, narrerà quindi dell’epopea in cui emerse la figura del “nostro” Alfredo Binda, il campione di Cittiglio capace di dominare la scena ai Mondiali e al Giro d’Italia (cinque vittorie).
Tra i racconti più suggestivi quello di Alfonsina Strada, unica donna a competere al Giro d’Italia insieme agli uomini, simbolo di determinazione e coraggio, e quello di Ottavio Bottecchia, primo italiano a conquistare il Tour de France (due volte), diventato eroe nazionale e figura iconica dello sport mondiale prima di morire in circostanze misteriose.
L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di riscoprire non solo le imprese sportive, ma anche il contesto sociale e umano in cui il ciclismo contribuì a costruire miti, identità e memoria collettiva. Per l’occasione sarà possibile ammirare alcuni cimeli dell’epoca in prestito dal Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo appartenuti ad Alfredo Binda e ad altri ciclisti a lui contemporanei.
L’iniziativa, a ingresso libero, è realizzata con il patrocinio del Comune di Orino e con la collaborazione di realtà impegnate nella promozione della cultura ciclistica, tra cui la Società Ciclistica Alfredo Binda, l’Associazione Tre Valli Varesine APS, il Binda Cycling Festival, Ciclovarese e il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo.