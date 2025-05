Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 9, 10, 11 maggio

Preparate la vostra piantina, a Malnate arriva il Plant Crossing de “LeBuon&Pratiche”. L’obiettivo dell’evento di sabato 10 maggio è quello di creare comunità attente alla tutela dell’ambiente e promuovere l’importanza della biodiversità. A Tradate l’8° edizione di Maggio Insieme porta cultura, spettacoli e aggregazione. Dalla pizzica salentina alle passeggiate in natura, la manifestazione organizzata da Donna Oggi. Un viaggio sensoriale nell’atelier di Sangregorio: arte e terapia per ritrovare l’equilibrio. Domenica 11 maggio alle 15:00, Fondazione Sangregorio – visita esperienziale con Artecondivisibile. Si corre la Ecorun Varese 2025: sport, sostenibilità e solidarietà al centro della Città giardino. Nel weekend la 6ª edizione di EcoRun Varese, che si terrà il 10 e 11 maggio con gare competitive e non e tantissimi eventi collaterali.

EVENTI IN EVIDENZA

ANGERA – Domenica 11 maggio il centro di Angera ospita gli Ambulanti del Lago Maggiore: dalle 8 alle 20, shopping a cielo aperto tra pelletteria, cashmere, abbigliamento, calzature, bigiotteria e prodotti alimentari di qualità – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Una giornata all’aria aperta, tra buon cibo, musica dal vivo e specialità artigianali: l’11 maggio la Pro Loco di Biandronno vi aspetta al Bosco del Fauno per “Arrosticini nel Bosco”. Protagonisti indiscussi della giornata saranno gli arrosticini. Insieme a loro, sarà possibile scegliere tra panini con salamella o wurstel, piadine farcite, patatine fritte, piadine dolci e, naturalmente, birra a volontà per accompagnare il tutto – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Per celebrare la mamma, Good Samaritan ODV, insieme al Coro Giovanile Amaranto, diretto dal Maestro Andrea Comunetti, presentano un concerto di musica sacra e profana; un repertorio variegato che spazia tra tradizioni, generi e nazioni differenti: un viaggio musicale che porta in mondi lontani attraverso le voci dei giovani cantori, accompagnate solamente da qualche strumento a percussione – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Due giorni per sognare, creare, giocare, incontrare volti noti e scoprire nuovi mondi tra fumetti, videogiochi, cosplay, musica, mattoncini e arte. Il weekend del 10 e 11 maggio a Malpensa Fiere torna Milano Comics & Games – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Dal 9 all’11 maggio 2025 all’Area Feste di via Primo Maggio convivialità e buon cibo saranno protagonisti assoluti con la Sagra del Cinghiale e della Fiorentina, un evento pensato per chi ama la cucina robusta e genuina, ma anche per chi desidera trascorrere un fine settimana all’insegna della musica – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Lavena Ponte Tresa è pronta a diventare la capitale del gusto con “Hello Street Food”, l’evento che dal 9 all’11 maggio animerà Piazza San Giorgio con tre giorni dedicati ai sapori, alla musica e al divertimento. Un appuntamento imperdibile, patrocinato dal Comune di Lavena Ponte Tresa – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 11 maggio dalle 10.30 alle 12 è in programma un laboratorio didattico ed esperienziale che porterà i bambini a conoscere il corpo umano grazie a similitudini e differenze con il corpo dei Pokemon. L’evento si svolgerà presso il Thinker Lab di via Cairoli 5 ed è rivolto a bambini da 8 a 13 anni – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

ALTRI EVENTI

GORLA MINORE – Cipta e Pro loco Gorla Minore raccontano il mondo delle api. Venerdì 9 maggio Pro loco e Cipta proietteranno in auditorium a Gorla Minore il documentario di VareseNews “Un anno con le api”, che racconta del ruolo vitale di questi insetti per l’ambiente e la nostra vita. Ingresso libero – Tutte le informazioni

MALNATE – Preparate la vostra piantina, a Malnate arriva il Plant Crossing de “LeBuon&Pratiche”. L’obiettivo dell’evento di sabato 10 maggio è quello di creare comunità attente alla tutela dell’ambiente e promuovere l’importanza della biodiversità – Tutte le informazioni

MALTOGRADIMENTO – “Birrifici aperti”: il 10 maggio una giornata nazionale dedicata al turismo birrario – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Vedano Olona, arrivano le “Baulimpiadi”: sfide e divertimento per cani e padroni. L’evento è promosso dal Comitato civico “Zampe nel Cuore”. Appuntamento per domenica 11 maggio all’ex campo sportivo di via Volta – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate l’8° edizione di Maggio Insieme porta cultura, spettacoli e aggregazione. Dalla pizzica salentina alle passeggiate in natura, la manifestazione organizzata da Donna Oggi parte domenica 4 maggio a Villa Truffini con Pillole – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Buguggiate pronta a celebrare la Festa del Paese: al via domani cinque giorni di eventi. Dal 7 al 12 maggio il paese celebra la sua tradizionale festa con un fitto calendario di eventi organizzati dalla Pro Loco – Ecco tutto il programma

GORLA MINORE – “Botteghe Aperte” e schiuma party di Avis, a Gorla Minore c’è aria di festa. Attesa per l’edizione 2025 di Botteghe Aperte, la festa che celebra i commercianti e gli artigiani di Gorla Minore, con le strade principali chiuse al traffico, per stand, musica e bancarelle. Appuntamento domenica 11 maggio, quest’anno anche con lo schiuma party di Avis – Tutte le informazioni

MASCIAGO PRIMO – Una passeggiata per famiglie sul sentiero Salvatore Furia a Masciago Primo. Sorgenti pietrificanti e caccia al tesoro botanica domenica 11 maggio durante la passeggiata gratuita promossa dalla Comunità Montana Valli del Verbano – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Sabato 10 maggio si conclude il mandato del consiglio comunale dei giovani di Laveno Mombello. Una serata di festa a Villa Frua tra musica, food e partecipazione attiva. Sarà anche giornata di elezioni: i giovani tra i 15 e i 25 anni, residenti a Laveno Mombello, potranno votare per eleggere il nuovo Consiglio – Tutte le informazioni

SALUTE – “Giornata della Salute” a Luino: screening gratuiti e prevenzione per tutti. Evento promosso dalla Croce Rossa di Luino e Valli, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione sanitaria attraverso una serie di screening gratuiti aperti a tutti i cittadini – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A Mozzate una serie di incontri “Aspettando la Fiera”. Il primo appuntamento è con Franco Cavalleri, ed il suo ultimo libro “L’Eco Dell’Infinito” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Una giornata alla scoperta del teleriscaldamento di Busto Arsizio. Sabato 10 maggio visite guidate gratuite alla centrale di via Marco Polo che quest’anno celebra 15 anni di attività – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Fantasy, giochi, musica celtica e grafia elfica: a Sesto Calende arriva il “Next Gen Playground”. Sabato 10 maggio la Biblioteca comunale si trasforma in un regno di magia, libri e giochi da tavolo: un evento per tutte le età sul lungofiume – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

SESTO CALENDE – Un viaggio sensoriale nell’atelier di Sangregorio: arte e terapia per ritrovare l’equilibrio. Domenica 11 maggio alle 15:00, Fondazione Sangregorio – visita esperienziale con Artecondivisibile – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Paesaggi e autoritratti degli studenti in mostra per la Festa di Buguggiate. Dentro e fuori è il titolo della mostra con le opere dei ragazzi delle classi 2 e 3 della scuola media, visitabile il 10 e 11 maggio alla chiesetta di San Giovanni, in via Diaz – Tutte le informazioni

GRANTOLA – A Grantola “Mutabile Conflitto”, la mostra personale di Gianfranco Tassi. Sabato 3 maggio 2025 alle h. 17.00 si inaugura l’esposizione curata da Manuela Gandini nella suggestiva chiesa sconsacrata di San Carlo a Grantola – Tutte le informazioni

CAIRATE – Al Monastero di Cairate la sfida dell’arte per il Pianeta Terra. Il percorso espositivo, animato dalle opere degli artisti di Contemporary Arte&Ambiente APS, intende sensibilizzare il pubblico sui principali temi che minacciano l’ecosistema – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Elezione diretta del Presidente del Consiglio, se ne parla a Varese con l’Associazione Mazziniana. Appuntamento il 9 maggio nella Sala Matrimoni del Comune per un approfondimento sui possibili scenari istituzionali in Italia con il professor Giorgio Grasso – Tutte le informazioni

MALNATE – Attac promuove a Malnate un incontro sull’acqua pubblica e sulla gestione del servizio idrico. L’incontro si aprirà con l’introduzione e la coordinazione di Marino Mazzola, referente acqua di Attac Italia Malnate, e vedrà la partecipazione di Antonella Palumbo, Cesare Bernasconi, e Giovanni Gulino – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese l’incontro “Marte, arriviamo!”. Appuntamento per sabato 10 maggio alle ore 10 alla sala Kolbe di viale Aguggiari – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GAZZADA SCHIANNO – Per la festa della mamma uno spettacolo di micro teatro in biblioteca a Gazzada Schianno. L’amministrazione comunale organizza sabato 10 maggio un evento speciale pensato per genitori e bambini dai 2 ai 5 anni – Tutte le informazioni

MALNATE – Pulecenella raddoppia: secondo spettacolo per la commedia di Giosuè Romano. Sabato 10 maggio all’Oratorio maschile la seconda rappresentazione della commedia tra tradizione, ironia e talento locale. Il ricavato andrà alle opere della Fondazione Comunitaria di Malnate – Tutte le informazioni

LIBRI

TRADATE – “Ricordi di una vita. Una tradatese si racconta”: il diario di Mariuccia Trotti Uslenghi alla Biblioteca Frera. L’appuntamento è per venerdì 9 maggio alle 16,30 nell’ambito dell’iniziativa “La Frera del libro”. A presentare il diario l’autrice e Franco Negri – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Gli eventi di BaBook 2025 alla Galleria Boragno. La Galleria ospiterà alcuni appuntamenti nei suoi spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, e parteciperà all’organizzazione di eventi in altre location cittadine – Tutte le informazioni

GALLARATE – Serata in giallo all’Auser di Gallarate. Francesco De Palo presenta il suo nuovo romanzo “Vittima finale”. Dialogherà con l’autore e con il pubblico Marina Bernini – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Abitare la tua casa, il tuo corpo”, alla Galleria Boragno il libro di Luigi Bellaria. Un libro pratico e funzionale che raccoglie capitoli come fotogrammi scritti alla ricerca del Ben-Essere, inteso come Essere bene, stare bene con Noi stessi – Tutte le informazioni

VARESE – “La fioritura dei neuroni” con Michela Matteoli al Premio Chiara. L’autrice dialogherà con Marta Pizzolante, ricercatrice presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – A Biandronno “Titanic: abbiamo colpito un iceberg – Gli italiani a bordo del gigante dei mari”. Lo scrittore Claudio Bossi presenterà il proprio libro e guiderà i partecipanti alla scoperta di una delle tragedie più note della storia navale, con un focus particolare sugli italiani che si trovavano a bordo del Titanic durante il suo fatale viaggio inaugurale – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Alla Chiesa di Sant’Imerio al via l’edizione XI del Festival Barocco de “Gli Speziali”. Venerdì 9 maggio il primo dei quattro concerti che porteranno il pubblico alla scoperta delle meraviglie sonore del Settecento – Tutte le informazioni

VARESE – L’Orchestra giovanile torna al Salone Estense: grande musica e giovani talenti in scena a Varese. Dopo il successo dello scorso anno, l’orchestra si esibirà nuovamente l’11 maggio alle 17.30. In programma celebri pagine di Mozart, Haydn e Beethoven, con giovani solisti e direttori. Ingresso libero e patrocinio del Comune – Tutte le informazioni

MALNATE – Pulecenella raddoppia: secondo spettacolo per la commedia di Giosuè Romano. Sabato 10 maggio all’Oratorio maschile la seconda rappresentazione della commedia tra tradizione, ironia e talento locale. Il ricavato andrà alle opere della Fondazione Comunitaria di Malnatealle opere della Fondazione Comunitaria – Tutte le informazioni

SPORT

VARESE– Si corre la Ecorun Varese 2025: sport, sostenibilità e solidarietà al centro della Città giardino. Nel weekend la 6ª edizione di EcoRun Varese, che si terrà il 10 e 11 maggio con gare competitive e non e tantissimi eventi collaterali – Tutte le informazioni

LUINO – Una camminata tra sorrisi e solidarietà: sabato 10 maggio a Luino si cammina per la Caritas. L’appuntamento è per il pomeriggio al Parcheggio Porto Lido in Viale Dante. La camminata, che si snoda su un percorso di circa 8 km, è pensata per essere affrontata con facilità – Tutte le informazioni

TRADATE – Tutti in sella per l’inclusione sociale: torna “Pedalarca” a Tradate. Domenica 11 maggio il Parco di Via Oslavia ospita una biciclettata e un aperitivo solidale organizzati dalla cooperativa L’Arca, con un momento finale dedicato all’inclusione – Tutte le informazioni