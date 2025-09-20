Ad Albizzate arriva la “Lettura (veramente!!) animata” per bambini

Ad Albizzate i libri non si leggono soltanto: prendono voce, corpo e movimento. Sabato 27 settembre alle 10.30 la Biblioteca comunale ospiterà una mattinata speciale con la “Lettura (veramente!!) animata”, pensata per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.

Un’occasione per sperimentare insieme il mondo della lettura ad alta voce, arricchita da voce, mimica e oggetti di scena, che renderanno il racconto una vera e propria esperienza teatrale.

Protagonista della mattinata sarà la storia de “La banda Nanetti”: i minuscoli abitanti di Villaggio Biscotto decidono di fuggire, convinti che i loro padroni vogliano abbandonarli in discarica. Ma la saggia Nonna Nanetta non si lascia convincere e vorrà vederci chiaro, scoprendo una verità inaspettata.

L’iniziativa è curata da “Per te e con te” di Francesca Ravioli, che guiderà i bambini in questo viaggio narrativo in cui leggere ad alta voce diventa un gioco da ragazzi.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione all’indirizzo: biblioteca@comune.albizzate.va.it.

Clicca qui per consultare il programma