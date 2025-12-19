Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 19, 20 e 21 dicembre

Il cuore di Varese è entrato nel vivo della magia delle feste con il ritorno del Mercatino di Natale di Varese 2025 in Piazza Monte Grappa. Oltre 30 casette di legno addobbate e illuminate trasformeranno la piazza in un vero villaggio natalizio, ricco di idee regalo, artigianato, prodotti tipici e specialità gastronomiche da tutta Italia. I volontari del Presepe di Sant’Agnese a Somma Lombardo presentano il presepe 2025. Quest’anno verrà allestito nella versione “storico-araba”, che di anno in anno si alterna con la scena che invece riproduce la Somma d’inizio Novecento. Jingle Bells funk: i Dozenhapp in concerto all’Arlecchino di Vedano Olona. La giovane formazione funk-fusion emergente di Varese in concerto domenica 21 dicembre accende la scena musicale varesina.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – La Bottega Solidale di Good Samaritan apre nei weekend di dicembre con prodotti artigianali delle donne di Gulu e specialità alimentari etiche. Ampliati gli orari e ricco calendario di eventi: concerto solidale il 13 dicembre e mostra di presepi di Mirto nelle date indicate – Tutte le informazioni

CARNAGO – Il Natale da Birrificio Settimo inizia con una serata di svago e divertimento, un regalo di B7 a tutti i suoi clienti per festeggiare assieme questo periodo di gioia ed abbuffate! Sabato 20 dicembre è B7 XMAS Party, l’appuntamento imperdibile per ritrovarsi con gli amici e lasciarsi andare in una serata coinvolgente – Tutte le informazioni

COMERIO – A dicembre l’Opera Bistrò di Comerio propone quattro weekend dedicati ai sapori lombardi: menù speciali con piatti tradizionali, dolci Marabelli e domeniche con giochi arcade invernali. Ultimo appuntamento domenica 21 dicembre – Tutte le informazioni

GALLARATE – Domenica 21 dicembre, il NAGA in collaborazione con Ascom Gallarate, Distretto Urbano del Commercio, Fiera Artigiani di Malpensa Meetings e con il patrocinio del Comune di Gallarate propone la seconda edizione de I Mercatini di Natale di Via Manzoni e Corso Italia Per un’intera giornata, dalle 10.30 alle 18.30, via Manzoni e corso Italia – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Gavirate è pronta a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: il tradizionale percorso dedicato ai presepi in Villa Maggioni, in Piazza del Comune. L’esposizione dei presepi sarà visitabile il 13, 14 dicembre e dal 20 al 31 dicembre (escluso il giorno di Natale) – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Il Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago invita a vivere una serata speciale all’insegna della musica e dell’atmosfera natalizia. Domenica 21 dicembre, alle ore 21, il Teatro Auditorium di Jerago ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, un appuntamento atteso che unisce spiritualità, grande repertorio e suggestioni contemporanee – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Nel mese di dicembre Cascina Ronchetto apre la cantina con “Cantina Aperta”: appuntamento domenica 21 per scoprire vini e territorio, ingresso libero – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Il Winter Magic Village trasforma Idea Village in un regno natalizio con tunnel di luci, slitta gigante, Tubby, pista di pattinaggio, incontri con Babbo Natale ed eventi speciali. Per i bimbi, Foresta degli Elfi e laboratori creativi. Venerdì 19 dicembre: merenda con Babbo Natale alle 17. Apertura dalle 16 alle 22. Sabato 20 dicembre: DJ Set on Ice con Radio Millennium. Apertura dalle 10.30 alle 22. Domenica 21 dicembre: concerto con Alex Gasp. Apertura dalle 10.30 alle 22 – Tutte le informazioni

TRADATE – Domenica 21 dicembre Tradate si trasforma in un villaggio natalizio con “Natale a Tradate”: mercatini artigianali e atmosfera delle feste nel centro città. – Tutte le informazioni

VARESE – Il Rubino Christmas Market torna per il secondo weekend al Premiato Biscottificio di Varese con Amaro Rubino, specialità artigianali e il debutto di un nuovo prodotto inedito. Un fine settimana di shopping sostenibile tra sapori, creatività e atmosfere natalizie. Appuntamento sabato 20 e domenica 21 dicembre – Tutte le informazioni

VARESE – Al Borducan tornano le merende con Babbo Natale: appuntamento ogni domenica dalle 15 alle 17.30 (21 dicembre). Un’occasione per i più piccoli di incontrarlo in un clima accogliente. Il compenso sarà devoluto al Gruppo Alpini di Varese – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Varese – Apertura straordinaria della Torre Civica per celebrare gli 80 anni della Pallacanestro Varese. L’evento è organizzato dall’associazione Il Basket Siamo Noi, in collaborazione con il Comune di Varese, e rappresenta un momento significativo di condivisione e valorizzazione della storia sportiva e culturale della città – Tutte le informazioni

Varese – Un flash mob per dare voce al diritto al sollievo: a Varese un’iniziativa per le cure palliative. L’associazione Selle Ali OdV organizza per il 20 dicembre in Piazza Carducci a Varese l’evento per sensibilizzare sul diritto trascurato dal dibattito sociale – Tutte le informazioni

Sesto Calende – “Riflessi e riflessioni”: ultimo appuntamento dell’anno per il Fotovideoclub di Sesto Calende. Fotografie, audiovisivi e il brindisi delle festività in Sala Cesare da Sesto – Tutte le informazioni

Luino – “Mamma e papà da Serie A”: a Luino un evento per essere buoni genitori, sugli spalti. I genitori come fulcro dello spettacolo che andrà in scena il 19 dicembre al Teatro Sociale. Martinelli: “Imparare ad essere genitori sportivi, per il bene dei nostri piccoli e grandi atleti” – Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

Varese – Antico Mercato Bosino, edizione speciale di Natale: tre giorni tra antiquariato e collezionismo a Varese. Il consueto appuntamento della seconda domenica del mese si moltiplica in versione natalizia per dare a tutti la possibilità di trovare qualcosa di unico da regalare o da regalarsi – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – I volontari del Presepe di Sant’Agnese a Somma presentano il presepe 2025. Quest’anno verrà allestito nella versione “storico-araba”, che di anno in anno si alterna con la scena che invece riproduce la Somma d’inizio Novecento – Tutte le informazioni

Saronno – Torna la Tombolata di Natale che sostiene l’Enpa di Saronno. Una serata divertente da trascorrere in compagnia per sostenere le attività dell’Enpa, che si impegna da anni nella tutela degli animali e nella promozione della loro protezione – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – A Somma Lombardo la fiaccolata di Maddalena per celebrare il Natale. Un cammino suggestivo, illuminato dal fuoco delle fiaccole e accompagnato da canti e musica, che vuole essere un segno di condivisione e di testimonianza attorno a valori spirituali e umani universali – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Il Natale della natura: ghirlande artigianali all’Eremo di Santa Caterina. Il laboratorio, promosso da Archeologistics, si terrà venerdì 19 dicembre in due orari, alle 10.30 e alle 15.30, e offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere un’esperienza creativa in uno dei luoghi più suggestivi del territorio varesino – Tutte le informazioni

Samarate – Concerto di Natale con la Società Filarmonica Samaratese. Appuntamento venerdì 19 dicembre alle ore 21 nella suggestiva cornice della Chiesa SS. Trinità di Samarate – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Il colore e le emozioni: al museo Maga di Gallarate apre la mostra “Kandinsky e l’Italia”. Progettata e realizzata dal Maga in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, si concentra sulla centralità dell’opera e del pensiero del maestro russo in relazione alla scena europea e alla grande stagione dell’astrattismo italiano – Tutte le informazioni

Varese – Giuseppe Veneziano alla Galleria Punto Sull’Arte con la sua mostra personale “Ogni favola è un gioco”. L’esposizione resterà aperta fino a SABATO 20 DICEMBRE 2025 e sarà corredata da un catalogo bilingue realizzato da PUNTO SULL’ARTE. Vernissage SABATO 29 NOVEMBRE dalle 11 alle 13 nella sede di Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese – Tutte le informazioni

Tempo Libero – La mostra “meTRO” di Roberto Barbieri al Manifiesto Blanco di Milano. Artista autodidatta, si racconta presentando, nella sua mostra d’esordio, dieci opere pittoriche: un racconto inedito e autentico, una vera e propria immersione nel suo vissuto – Tutte le informazioni

Varese – “Giorgio Casali fotografo. Paesaggi pubblici e privati”: Varese dedica una mostra al Castello di Masnago. Dal 20 settembre al 15 marzo sarà possibile vedere una selezione di fotografie che attraversano vari ambiti, dai paesaggi urbani e

industriali a quelli più intimi e privati – Tutte le informazioni

Biandronno – A Biandronno apre la mostra del “Bianco Lombardo”: in esposizione oltre 30 opere del Maestro Antonio Pedretti. Villa Borghi ospiterà da domenica 14 dicembre la collezione dedicata al paesaggio lacustre del noto pittore varesino – Tutte le informazioni

MUSICA

Vedano Olona – Jingle Bells funk: i Dozenhapp in concerto all’Arlecchino di Vedano Olona. La giovane formazione funk-fusion emergente di Varese in concerto domenica 21 dicembre accende la scena musicale varesina – Tutte le informazioni

Musica – Dai duetti con Fabri Fibra e Giorgia al nuovo album: Ormai fa tappa a Materia. La web tv di Materia ospita venerdì 19 un talento emergente, in equilibrio tra scrittura d’autore e musica urban. Nel 2024 i suoi brani sono stati inclusi nella colonna sonora della serie TV Adorazione – Tutte le informazioni

Morazzone – La fisarmonica di Flaviano Braga nel concerto di Natale della Banda MAM di Morazzone. Appuntamento sabato 20 (ore 21) nella chiesa di Sant’Ambrogio: accanto ai musici della “banda dei ragazzi di Morazzone” anche l’eclettico artista, tra i più importanti su scala nazionale per il suo strumento – Tutte le informazioni

Leggiuno – “Luce d’inverno”: il concerto di Natale all’Eremo di Santa Caterina del Sasso. L’iniziativa fa parte della rassegna “Territori in Concerto”, un progetto dell’Orchestra da Camera “Canova” che unisce la musica al territorio – Tutte le informazioni

Jerago con Orago – Il Natale in musica del Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago. Appuntamento domenica 21 dicembre alla ore 21 al Teatro Auditorium di Jerago – Tutte le informazioni

Gorla Maggiore – Musica e voci per il Natale: saggio della Scuola civica di Musica al Palagorla. Sul palco si esibiranno gli allievi della scuola civica insieme agli alunni della scuola primaria “E. De Amicis”, protagonisti di uno spettacolo pensato per celebrare il Natale con brani musicali e momenti corali – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Daverio si prepara a vivere la magia del Natale con il concerto “Stella Splendens”. Per la rassegna Reviviscenze Musicali un concerto corale nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo trasporterà il pubblico nella magia del Natale, unendo emozione, spiritualità e solidarietà – Tutte le informazioni

Malnate – “Maschere e Fantasmi”: il concerto di gala Corpo Filarmonico di Malnate. Sabato 20 dicembre al palazzetto di via Gasparotto il grande spettacolo della banda diretta dal maestro Edoardo Piazzoli e vedrà la partecipazione della Junior Band e degli allievi del corso di Giocomusica – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Luino – “Mamma e papà da Serie A”: a Luino un evento per essere buoni genitori, sugli spalti. I genitori come fulcro dello spettacolo che andrà in scena il 19 dicembre al Teatro Sociale. Martinelli: “Imparare ad essere genitori sportivi, per il bene dei nostri piccoli e grandi atleti” – Tutte le informazioni

Varese – “Un cerchio dopo l’altro”: sogni e storie olimpiche in scena a Cardano al Campo. Nato da un’idea di Riccardo Trovato, in scena con Federico Nava e Pietro Grava, è uno spettacolo per tutte le età. Per iniziare a calarsi nello spirito olimpico – Tutte le informazioni

LIBRI

Viggiù – Inaugurazione della nuova Sala Ragazzi alla Biblioteca di Viggiù. Il 20 dicembre alle ore 14.30, la cerimonia alla Biblioteca di Viale Varese 4, un evento pensato per i più giovani e le loro famiglie – Tutte le informazioni