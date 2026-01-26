“Storie di stelle innamorate”: al Centro Didattico scientifico di Tradate un San Valentino speciale

Un falò, il buio della natura e le storie d’amore che da millenni si leggono tra le costellazioni. Sabato 14 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario propone «Storie di stelle innamorate», un’esperienza dedicata a chi cerca un modo alternativo e suggestivo per festeggiare la serata più romantica dell’anno. L’evento promette di intrecciare curiosità scientifiche e miti antichi sotto la volta celeste.

Un’esperienza tra miti e scienza

La serata non sarà solo una lezione di astronomia, ma un percorso emozionale che utilizza l’universo come palcoscenico per raccontare leggende e storie profondamente umane. L’iniziativa è pensata come un’idea perfetta per il dopo cena, offrendo ai partecipanti un’atmosfera misteriosa e indimenticabile, lontano dai classici ristoranti affollati del periodo.

Osservazione ai telescopi

Se le condizioni meteo lo permetteranno, i partecipanti potranno accedere ai telescopi dell’Osservatorio astronomico. Guidati dagli esperti, le coppie, le famiglie e gli appassionati potranno condividere uno sguardo ravvicinato verso i segreti del cielo. In caso di maltempo, la magia non andrà perduta: l’evento si sposterà al chiuso con una visita guidata all’Osservatorio altrettanto suggestiva.

Dettagli e prenotazioni

L’appuntamento prevede l’apertura dei cancelli alle ore 20.45, con chiusura tassativa alle 21.00 per permettere l’inizio delle attività. Dato che i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata direttamente tramite il portale ufficiale del Centro Didattico Scientifico.

INFO E PRENOTAZIONI

Partecipazione: adulti: €15 – Minori (4–17 anni): €10, Bambini sotto i 4 anni: gratuito Posti limitati – prenotazione obbligatoria su: www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/404-racconti-intorno-al-fuoco–storie-di-stel

Apertura cancelli ore 20.45 – Chiusura cancelli ore 21.00

Anche se il cielo sarà coperto, non mancherà la magia: l’evento si svolgerà al chiuso, con un’atmosfera altrettanto suggestiva e una visita all’Osservatorio al posto dell’osservazione. San Valentino tra le stelle ti aspetta. Porta chi ami, siediti accanto al fuoco e lascia che l’universo faccia il resto.