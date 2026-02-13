Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 13, 14 e 15 febbraio

Un fine settimana dove si entra in pieno nel clima del Carnevale con sfilate e iniziative. Ma nel weekend ci sono anche eventi dedicati alla cultura, solidarietà, musica e impegno civile. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio la provincia di Varese offre un calendario fitto di appuntamenti: incontri dedicati a San Valentino tra arte e memoria, spettacoli teatrali e concerti, mostre fotografiche e rassegne culturali come Filosofarti a Gallarate. Non mancano le iniziative solidali, dai tornei di burraco alle raccolte fondi degli Alpini e continua la raccolta del Farmaco Solidale. Spazio anche al cinema e appuntamenti di Materia Spazio Libero a Castronno. Attenzione al meteo, il sole lascia spazio alle nuvole e a possibile piogge.

METEO

Il fine settimana di metà febbraio sarà segnato da un rapido passaggio perturbato proprio in coincidenza con le sfilate del Sabato Grasso, con piogge deboli e temperature in calo nella giornata di sabato 14 febbraio. È consigliabile verificare possibili spostamenti o modifiche ai programmi dei carri e delle maschere nei singoli paesi. Per domenica 15 febbraio è previsto invece un deciso miglioramento del tempo con cielo sereno e temperature in aumento, ideale per partecipare alle feste e alle sfilate di Carnevale – Tutte le informazioni

EVENTI IN EVIDENZA

BODIO LOMNAGO – Il 14 febbraio Al Gallione di Bodio Lomnago propone una cena di San Valentino tra atmosfera e sapori curati: capesante, tagliolini al brasato, branzino e bonet. Menu da 50 o 60 euro per una serata da ricordare – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 15 febbraio il Museo Ondarossa di Caronno apre per una visita guidata tra auto d’epoca e sportive della collezione Giussani: Ferrari, Alfa, Maserati e rarità come la Jaguar della regina Elisabetta II – Tutte le informazioni

CARNAGO – San Valentino alternativo al Birrificio Settimo di Carnago: il 14 febbraio arriva il B7 Party nella Keller, con live dei The Missing Cats dalle 22. Birra artigianale, musica e festa aperta a coppie, amici e single – Tutte le informazioni

COMERIO – Il 14 febbraio 2026 l’Hotel Bel Sit di Comerio propone una cena di San Valentino firmata Mizu Sushi & Fusion, con live music e vista lago. Menù a 40 euro più 6 di coperto speciale con bollicine e sorpresa – Tutte le informazioni

COMERIO – Sabato 14 febbraio Opera Bistrò a Comerio celebra San Valentino con cena romantica e live blues dei Rosy Special Blues. Due menù dedicati, terra o mare, per una serata tra gusto, musica e atmosfera – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Il 15 febbraio a Gorla Maggiore torna la Festa degli Agricoltori all’Area Seven: mercato con 12 produttori tra formaggi, miele, vini e specialità locali. Una giornata per scoprire, degustare e valorizzare la filiera corta – Tutte le informazioni

TRADATE – Habitare e The Boga Foundation hanno inaugurato HOMINOMINI, il project-space di h@telier curato da Marco De Crescenzo: non una mostra tradizionale, ma un dispositivo di pensiero che prende forma nel dialogo. La mostra è visitabile fino al 7 marzo – Tutte le informazioni

VARESE – Per San Valentino General Srl a Varese lancia “Un architetto per voi”: il 12 e 13 febbraio consulenze gratuite di coppia per progettare o ristrutturare casa, in un clima informale con bollicine e omaggio floreale – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

CASTANO PRIMO – Il 14 e 15 febbraio a Villa Rusconi debutta “Calici in Villa”, prima fiera mercato dei vini italiani di qualità a Castano Primo. Organizzata da VAle20, ospiterà 25 cantine da tutta Italia per un weekend dedicato a gusto e cultura del vino – Tutte le informazioni

SAN BERNARDINO – Da Varese a San Bernardino senza stress: con il SanBe Snow Bus arrivi direttamente sulle piste. Nel pacchetto da 55 euro sono inclusi viaggio A/R, skipass e colazione. Partenze lunedì, sabato e domenica – Tutte le informazioni

EVENTI A MATERIA

Gli appuntamenti del weekend al Materia Spazio Libero.

Venerdì 13 febbraio alle 21 la serata “Oltre mezzo secolo di canto insieme” ripercorre la storia del Coro Val Tinella tra canti popolari e tradizione. Sabato 14 febbraio dalle 15 alle 18 torna “Stendipanni Chic”, mercatino solidale con abiti e oggetti usati di qualità promosso da Mamme in Cerchio. Lunedì 16 febbraio alle 21, fuori dal weekend ma già in programma, l’incontro “In che isola vado in vacanza?” propone un viaggio tra Atene, Peloponneso, Meteore e isole greche tra racconti e immagini – Tutte le informazioni – Tutte le informazioni

FESTIVAL DI SANREMO – Durante la settimana del Festival, Materia si trasforma nel punto di ritrovo per tutti gli appassionati con serate a tema ogni sera. Guarderemo insieme il Festival sia martedì 23, nella prima serata di apertura. Ma, dopo il successo dello scorso anno, tornano anche le serate “Divano&Sanremo“, venerdì 27 febbraio con la serata dei duetti e sabato 28 febbraio con il gran finale. – Tutto il programma

MANIFESTAZIONI

Varese – “Il rumore delle pentole vuote” per rompere il silenzio su Gaza.

Sabato 14 febbraio a Varese un presidio pubblico chiamato “Il rumore delle pentole vuote” invita cittadini e cittadine a unirsi per richiamare l’attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza attraverso un momento di solidarietà e visibilità in piazza – Tutte le informazion

Varese – “Il silenzio non è consenso”: manifestazione contro le modifiche alla legge sulla violenza sessuale.

Domenica 15 febbraio a Varese è in programma una manifestazione in piazza contro la proposta di modifica alla legge sulla violenza sessuale. L’iniziativa invita cittadini e associazioni a partecipare per ribadire l’importanza di difendere i diritti delle persone e il principio del consenso – Tutte le informazioni

SPECIALE CARNEVALE

Ambrosiano o romano?

Quest’anno il Martedì Grasso cade il 17 febbraio, segnando la fine dei festeggiamenti del rito romano prima del Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio). Per il rito Ambrosiano i festeggiamenti si prolungano di quattro giorni. Il “Sabato Grasso” ambrosiano, culmine del carnevale, è il 21 febbraio. Attenzione: il meteo del fine settimana non sarà dei migliori, consultate i siti o le pagine Facebook degli organizzatori per verificare che le manifestazioni siano confermate.

BESANO – Carnevale in edizione notturna Besano sabato 14 febbraio. Si parte alle 16 e si finisce con giochi e street food all’area feste – Qui il programma

BODIO LOMNAGO – Bodio Lomnago si prepara a vivere il Carnevale 2026 con un pomeriggio di festa dedicato a famiglie e bambini. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 14.30, prende il via il corteo mascherato che da Lomnago raggiunge Bodio, seguito da uno spettacolo circense e da attività al Parco dei Pioppi. – Qui il programma

BUGUGGIATE – Il Carnevale 2026 si veste di ghiaccio e neve con “No Frost”, un’edizione interamente dedicata agli sport invernali, protagonisti anche sulla scena internazionale con le Olimpiadi di Milano Cortina. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio, con la tradizionale sfilata in maschera che animerà le vie del paese a partire dalle 14.30. – Qui il programma

CASSANO MAGNAGO – Torna il gran spettacolo del Carnevale di Cassano Magnago, il più grande della provincia di Varese, una grande sfilata capace di raccontare anche una storia (o forse due) con 500 tra bambini, figuranti e volontari, per un grande show all’aperto che sfilerà domenica 15 febbraio – Qui tutte le informazioni

CASTELLETTO TICINO – Sabato 14 febbraio alle 15.00 ritrovo in Piazza Fratelli Cervi davanti al Comune. A seguire sfilata dei bimbi in passerella davanti al Comune, con divertimento e intrattenimento per tutti – Il programma della giornata

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 15 febbraio le strade del paese si riempiono di colori e musica per «Castiglione in maschera». Il ritrovo per la sfilata è fissato per le 14.30 all’Oratorio. Dopo la sfilata festa e chicchiere per tutti – Qui tutte le informazioni

CASTRONNO – Castronno si prepara per una festa di Carnevale che quest’anno promette di trasformarsi in una vera e propria “competizione” tra carri allegorici. La sfilata è in programma per sabato 14 febbraio con la speranza che il meteo sia favorevole. In caso di maltempo, sono già previste due date di recupero: domenica 15 febbraio o, in ultima istanza, sabato 21 febbraio – Qui il programma

CERIANO LAGHETTO – Domenica 15 febbraio al Centro civico Dal Pozzo arriva “Il Circo di Carnevale”, un pomeriggio dedicato ai bambini con laboratorio di giocoleria guidato da un’istruttrice professionista, tra prove circensi e creazione di una pallina fai-da-te- Qui tutte le informazioni

CUVIO E CUVEGLIO – L’appuntamento con il Carnevale Valcuviano è per sabato 14 febbraio. Si parte alle 14,00 dal Centro commerciale di Cuveglio e si arriva al Parco Pancera di Cuvio dove si farà festa tortelli, dolci, vino per concludere con polenta e luganega per tutti – Qui tutte le informazioni

GAVIRATE – Domenica 15 febbraio torna il Carnevale gaviratese, che anche quest’anno si presenta in una versione ridotta e pensata soprattutto per i più piccoli. L’appuntamento è in piazza Repubblica, dalle 14.30 alle 17.30 – Leggi qui per i dettagli

INDUNO OLONA – Sabato 14 febbraio il parco comunale di via Gian Pietro Porro ospiterà il Carnevale Indunese, un evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, tra giochi, spettacoli e musica dal vivo – Qui tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Anche quest’anno doppia festa a Lavena Ponte Tresa, con il Carnevale Tresiano: sabato 14 e martedì 17 febbraio il paese si trasforma nel “Reame” del Carnevale con eventi per tutte le età, gastronomia, sfilate e la tradizionale consegna delle chiavi della città a Re Guzz e Regina Piota – Qui tutto il programma

MALNATE – Domenica 15 febbraio la città ospiterà l’edizione 2026 del Carnevale, intitolato “Tra miti e leggende… a spasso sul monte Olimpo”, un evento per coinvolgere grandi e piccoli in un viaggio nell’antichità classica, tra gioco e tradizione. Il programma della giornata prenderà il via tra le 14:00 e le 14:30 in piazza San Martino – Qui il programma

OLGIATE OLONA – Tre giornate di festa, colori e sport invernali per il Carnevale ambrosiano dei ragazzi. A Olgiate Olona il Carnevale torna con un ricco programma pensato per bambini, famiglie e gruppi mascherati, con tre appuntamenti il 15, 19 e 21 febbraio. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è il tema “Sport invernali, con o senza neve”, che accompagnerà carri e maschere lungo le vie del paese – Qui il programma dettagliato

SAMARATE – Domenica 15 febbraio è in programma la nuova edizione di “Mascherem Samara tücc insema”, la tradizionale sfilata organizzata dal Comitato del Carnevale. Il ritrovo è fissato per le 13.30 davanti alla chiesa di Verghera – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Domenica 15 febbraio l’Oratorio Prealpi di Saronno si trasformerà in un piccolo villaggio olimpico per festeggiare il Carnevale insieme a bambini, ragazzi e famiglie. L’appuntamento è con il “Carnevale Olimpico in Oratorio”, un pomeriggio di giochi, musica e animazione – Qui tutti i dettagli

SESTO CALENDE – Il carnevale sestese 2026 avrà come tema le olimpiadi “Campioni del Divertimento”. Domenica 15 febbraio la sfilata, con ritrovo alle 13.40 in piazzale Dell’Acqua – Il programma

VARESE VALLE OLONA-SAN FERMO – Domenica 15 febbraio grande festa di carnevale con sfilata tra i quartieri di San Fermo e Valle Olona organizzata dalla Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati. Ritrovo alle 14,30 all’Oratorio di Valle Olona, in via Mori – Qui tutti i dettagli

VARESE – Una settimana di festa animerà la città, a partire da sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino. Nel pomeriggio del 14 partirà dalla stazione il corteo che raggiungerà Palazzo Estense, dove il sindaco consegnerà simbolicamente le chiavi della città al Re Bosino. Un momento che tradizionalmente inaugura la settimana di divertimento destinata a culminare sabato 21 febbraio con la tradizionale sfilata di carri e gruppi mascherati per le vie del centro, coronata dall’atteso discorso in dialetto del Re Bosino – Qui tutte le informazioni

VERGIATE – Il Carnevale 2026 arriva con un’esplosione di colori, musica e fantasia, coinvolgendo tutte le frazioni del Vergiate. Domenica 15 e sabato 21 febbraio si svolgono le tradizionali sfilate di carri allegorici per le vie di Vergiate, Corgeno, Cuirone, Cimbro e Sesona, con feste finali all’oratorio. Il tema di quest’anno sono videogiochi e ogni frazione interpreta a modo suo l’universo digitale – Qui tutti i dettagli

INCONTRI

Provincia di Varese – Giornate di raccolta del Farmaco.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio tornano in oltre 140 farmacie della provincia di Varese le giornate di raccolta del Farmaco, iniziativa per sostenere le persone in difficoltà nell’accesso ai medicinali essenziali. È possibile donare farmaci da banco e contribuire a contrastare la povertà sanitaria – Tutte le informazioni

Varese – “Amori eterni”: viaggio al Monumentale nel giorno di San Valentino.

Venerdì 14 febbraio alle 17.30, nella sede del Gruppo Alpini in via degli Alpini 1, Carla De Bernardi guida un incontro dedicato alle storie e ai simboli custoditi nel Cimitero Monumentale di Milano. Al termine aperitivo. Ingresso libero. – Tutto il programma

Buguggiate – Serata su malattia e fede per la Giornata mondiale del malato.

Domenica 15 febbraio alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di Buguggiate un incontro dedicato ai temi della malattia e della fede in occasione della Giornata mondiale del malato, con spunti di riflessione e testimonianze – Tutte le informazioni

Castronno – Lo stendipanni si fa chic per San Valentino.

Sabato 14 febbraio a Castronno una iniziativa di solidarietà e riuso dedicata a San Valentino: moda e creatività si incontrano per sostenere progetti sociali attraverso un mercatino e momenti di condivisione – Tutte le informazioni

Gallarate e dintorni – Filosofarti: musica, filosofia e mostre nel weekend.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio prosegue Filosofarti, rassegna che unisce incontri filosofici, concerti e mostre d’arte in diversi spazi di Gallarate e dell’area circostante, offrendo momenti di riflessione e approfondimento culturale – Tutte le informazioni

Rovellasca – Festa del Crocifisso tra fede e tradizione.

Dal 15 febbraio a Rovellasca si celebra la tradizionale Festa del Crocifisso, un appuntamento religioso e popolare con celebrazioni liturgiche e momenti di condivisione per tutta la comunità – Tutte le informazioni

MUSICA

Busto Arsizio – Il Gagarin si anima: suoni di confine e improvvisazione.

Domenica 15 febbraio al centro culturale Pietra Tonale di Busto Arsizio va in scena Il Gagarin si anima, un concerto performativo tra suoni di confine e improvvisazione che unisce musica, sperimentazione e contaminazioni artistiche – Tutte le informazioni

Castellanza – Luca Marino al Teatro della Corte.

Domenica 15 febbraio al Teatro della Corte di Castellanza il cantautore Luca Marino presenta il suo concerto Scrivo canzoni per aiutarmi a vivere, un viaggio musicale intimista tra brani originali e riflessioni esistenziali – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Gallarate – Forme di connessione: la fotografia poetica di Matteo Abbondanza.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio alla Casa del Fotografo di Gallarate la mostra Forme di connessione di Matteo Abbondanza propone un percorso visivo poetico tra scatti che esplorano legami, sguardi e momenti di quotidianità – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese – Techno palestinese e edonismo depressivo: riflessioni sulla generazione Y.

Sabato 14 febbraio alle 21 al centro culturale di Varese uno spettacolo performativo che intreccia musica techno palestinese e riflessioni sull’edonismo depressivo per raccontare le fragilità e le sfide della generazione Y – Tutte le informazioni

Varese – Esperienze D.M. al Teatro di Varese.

Sabato 14 febbraio alle 17 e alle 21 al Teatro di Varese in Piazza della Repubblica va in scena Esperienze D.M. — Terza stagione, spettacolo con Awed, Dadda e Dose, un format dal vivo di comicità e improvvisazione tratto dal popolare show web. – Tutte le informazioni

Golasecca – “Trii Vegg Cerchen Miee”: commedia dialettale che fa sorridere.

Sabato 14 febbraio al Teatro di Golasecca va in scena Trii Vegg Cerchen Miee, commedia in dialetto locale che promette risate e divertimento per il pubblico di tutte le età – Tutte le informazioni