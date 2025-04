Stampa la tua opera con i mattoncini LEGO®

Un laboratorio perfetto per giovani inventori, artisti in erba e appassionati di mattoncini

Sai che con i mattoncini puoi creare una matrice di stampa?

Guidato da un esperto tipografo crea la tua opera d’arte stampando con i mattoncini LEGO®.

Creatività, manualità fine, conoscenza e sperimentazione delle tecniche di stampa: ti aspettiamo sabato 12 aprile, dalle 15 alle 16.30, per vivere questa esperienza guidato dall’esperto Simone Giorgio.

Un laboratorio perfetto per giovani inventori, artisti in erba e appassionati di mattoncini!



[Foto dell’evento “Alla scoperta delle rane” del 12 aprile]

L’evento si svolgerà presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto a bambini a partire da 7 anni.

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 20 euro da versare in loco (sconto 15% per fratelli/sorelle).

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!