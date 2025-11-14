Laveno Mombello
Open Day alla scuola primaria Scotti di Laveno Mombello
Laboratori di inglese, teatro, robotica e sport attendono i bambini di 5 anni pronti a conoscere la scuola primaria nell’Open day di sabato 15 novembre dalle 10 alle 12
16 Novembre 2025 - 15 Novembre 2025
Sabato 15 novembre, dalle ore 10.00 alle 12.00, la scuola primaria Scotti di Laveno Mombello (IC Monteggia) aprirà i suoi cancelli a bambini e genitori per il tradizionale Open Day.
Sarà un’occasione speciale per conoscere da vicino l’offerta formativa della scuola e partecipare a tanti laboratori creativi e interattivi condotti da insegnanti e alunni.
Laboratorio di tecnologia e robotica
Fiore all’occhiello delle scuole primarie di Laveno, il laboratorio condotto dall’insegnante Bettina e da un gruppo di alunni di quinta, permetterà di scoprire robottini, macchine da costruire e comandare, sensori per piante che emettono suoni, pannelli solari collegati a ventole e lampadine per creare energia.
Laboratorio di teatro
Attività a cura dell’insegnate Enzo e di un gruppo di bambini di quinta. Insieme metteranno in scena una versione dell’Odissea rivisitata e adattata ai più piccoli.
Le classi seconde invece, guidate dalle insegnanti Mimma, Gabriella e Rossella, proporranno un racconto sulla gentilezza attraverso due personaggi d’eccezione.
Laboratorio di inglese
Le classi terze, con le insegnanti Samanta e Angela, accompagneranno i piccoli ospiti alla scoperta della lingua inglese con giochi, canti e la costruzione di un piccolo gadget.
Laboratorio sportivo
Le classi quarte con l’insegnate Riccardo, esperto di sport, faranno divertire tutti con giochi di movimento e attività motorie.
La mattinata si concluderà con un rinfresco e un momento informativo dedicato ai genitori, per conoscere meglio la scuola e i suoi progetti educativi.
Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una mattinata di scoperta, gioco e condivisione!