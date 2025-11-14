Open Day alla scuola primaria Scotti di Laveno Mombello

Sabato 15 novembre, dalle ore 10.00 alle 12.00, la scuola primaria Scotti di Laveno Mombello (IC Monteggia) aprirà i suoi cancelli a bambini e genitori per il tradizionale Open Day.

Sarà un’occasione speciale per conoscere da vicino l’offerta formativa della scuola e partecipare a tanti laboratori creativi e interattivi condotti da insegnanti e alunni.

Laboratorio di tecnologia e robotica

Fiore all’occhiello delle scuole primarie di Laveno, il laboratorio condotto dall’insegnante Bettina e da un gruppo di alunni di quinta, permetterà di scoprire robottini, macchine da costruire e comandare, sensori per piante che emettono suoni, pannelli solari collegati a ventole e lampadine per creare energia.

Laboratorio di teatro

Attività a cura dell’insegnate Enzo e di un gruppo di bambini di quinta. Insieme metteranno in scena una versione dell’Odissea rivisitata e adattata ai più piccoli.

Le classi seconde invece, guidate dalle insegnanti Mimma, Gabriella e Rossella, proporranno un racconto sulla gentilezza attraverso due personaggi d’eccezione.

Laboratorio di inglese

Le classi terze, con le insegnanti Samanta e Angela, accompagneranno i piccoli ospiti alla scoperta della lingua inglese con giochi, canti e la costruzione di un piccolo gadget.

Laboratorio sportivo

Le classi quarte con l’insegnate Riccardo, esperto di sport, faranno divertire tutti con giochi di movimento e attività motorie.

La mattinata si concluderà con un rinfresco e un momento informativo dedicato ai genitori, per conoscere meglio la scuola e i suoi progetti educativi.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una mattinata di scoperta, gioco e condivisione!