Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 6, 7, 8 febbraio

EVENTI IN EVIDENZA

BUSTO ARSIZIO – Malpensa Benessere torna a Malpensa Fiere sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Il ricco programma di conferenze attraversa ambiti molto diversi del benessere olistico, tra approcci complementari e punti di vista innovativi. Spazio quindi ai temi della gestione emotiva e della trasformazione personale, ma non solo: accanto alla dimensione più “umana”, Malpensa Benessere amplia lo sguardo anche al mondo animale – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il fascino senza tempo dei tesori della terra è pronto a conquistare ancora una volta il pubblico del Nord Italia. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, gli spazi di MalpensaFiere ospiteranno la terza edizione di Malpensa Mineral & Bijoux, un appuntamento ormai consolidato e punto di riferimento per collezionisti, appassionati di benessere olistico e amanti del design prezioso – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La tecnologia torna protagonista a MalpensaFiere nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026. A Busto Arsizio riapre Expo Elettronica, storica tappa della manifestazione, che per due giorni trasformerà il quartiere fieristico in un grande spazio dedicato all’innovazione, al risparmio e alla cultura del riuso, punto d’incontro per appassionati, professionisti e curiosi del mondo tech – Tutte le informazioni

TRADATE – Habitare e The Boga Foundation inaugurano HOMINOMINI, il project-space di h@telier curato da Marco De Crescenzo: non una mostra tradizionale, ma un dispositivo di pensiero che prende forma nel dialogo. Il progetto mette in relazione la ricerca di Pierangelo Russo e l’indagine plastica dei Fratelli Boga, dando vita a un confronto critico che decostruisce l’idea di umano tra sottrazione, materia e nuove percezioni dello spazio – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Castronno – Materia – Milano Cortina 2026 – La cerimonia di apertura in diretta nell’Agorà. La cerimonia inaugurale diventa un momento di visione e commento collettivo. Immagini, simboli e performance raccontati dal vivo, con ospiti e approfondimenti. Aperitivo prima della proiezione, per vivere l’evento in un clima conviviale – Tutte le informazioni

Varese – La festa di Sant’Imerio torna a Varese, insieme all’olio benedetto. La parrocchia di San Michele Arcangelo, nel rione di Bosto a Varese, si prepara a celebrare la festa di Sant’Imerio il 7 e 8 febbraio 2026 – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Gli Alpini di Venegono Superiore propongono una domenica con la Cassoeula. L’evento inizierà alle ore 12 presso la casa Alpina situata al parco Pratone via Pasubio 49 bis Venegono superiore. Sia D’asporto che in sala. Per l’Asporto portare i propri contenitori – Tutte le informazioni

Gallarate – “Un cerchio dopo l’altro”: a Gallarate il teatro racconta col sorriso lo spirito olimpico. Domenica pomeriggio la città offre a bambini e famiglie un momento di divertimento: clownerie, leggerezza e poesia per evocare tutto il bello delle olimpiadi – Tutte le informazioni

Vergiate – A Vergiate la festa di Sant’Agata. Una due giorni fra spiritualità e voglia di stare insieme – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Cultura, musica e salute: il febbraio della Galleria Boragno a Busto Arsizio. Dalle vette alpine ai minatori della Bosnia, passando per il mito del Live Aid e il benessere femminile: ecco tutti gli appuntamenti in via Milano 4 – Tutte le informazioni

Induno Olona – Una cena solidale per sostenere l’associazione “Amico Fragile”. Sabato 7 febbraio l’Oratorio di San Paolo ospita una serata benefica con amatriciana e tombolata. Iscrizioni aperte fino a giovedì 5 febbraio – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Canederli della tradizione a Venegono Superiore. Con il gruppo alpini un evento benefico con i volontari dell’operazione Mato grosso in aiuto alla missione di San Mateo (Ecuador) – Tutte le informazioni

Sesto Calende – A Sesto Calende un momento per ricordare le vittime di Crans-Montana. L’evento prenderà avvio con un ritrovo in piazza Cesare da Sesto, davanti alla nuova sede del CSCK, per poi proseguire con un corteo silenzioso che si concluderà in piazza De Cristoforis – Tutte le informazioni

Sesto Calende – Big data, social media e religione nel primo evento de Il Ponte delle Idee a Sesto Calende. Il battesimo della nuova realtà culturale con un focus sulle trasformazioni digitali. Il “debutto” il 6 febbraio con Davide Battaglia e Bruno Carenini – Tutte le informazioni

Varese – Dalla Grecia antica a oggi: a Varese si celebra la Giornata Mondiale della Lingua Greca. Il 6 febbraio l’Aula Magna dell’Insubria ospita un convegno sull’accoglienza dell’altro, in collaborazione con il Liceo Cairoli e sotto il patrocinio dell’Ambasciata – Tutte le informazioni

SPECIALE CARNEVALE

Besozzo – Besozzo si colora per il Carnevale: sfilata e street food l’8 febbraio. Stand gastronomici, carri allegorici e gruppi mascherati animeranno Besozzo domenica 8 febbraio in una giornata di festa promossa dai commercianti con il patrocinio del Comune – Tutte le informazioni

Varese – Una Festa in maschera per tutti con gli Amici dell’Asilo di Valle Olona a Varese. Domenica 8 febbraio dalle ore 16 all’oratorio di Valle Olona la festa promossa dalla neonata associazione Amici dell’asilo impreziosita dalla mostra fotografica La vita fra le mani – Tutte le informazioni

Varese – Tre domeniche dedicate al Carnevale negli oratori di Valle Olona, San Fermo e Biumo. Laboratori creativi nei pomeriggi di domenica 1 e 8 febbraio in oratorio in vista della Sfilata del 15 febbraio da Valle Olona a San Fermo, con festa e pizzata – Tutte le informazioni

INCONTRI

Cassano Valcuvia – A Cassano Valcuvia il documentario “Taranto chiama” di Rosy Battaglia. Un documentario che indaga le ferite ambientali della città e documenta la vita quotidiana di chi abita un territorio segnato dalla presenza del siderurgico ex ILVA – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – A Castiglione un convegno sull’archeologia della Valle Olona tra Castelseprio e Castiglione. Convegno “Archeologia in Valle Olona. Novità e ricerche a Castelseprio e Castiglione”, in programma venerdì 6 febbraio 2026, al Museo della Collegiata di Castiglione Olona – Tutte le informazioni

Varese – Al Gran Cinema Vittoria di Varese “I nostri eroici furori”: tra mito e archeologia. L’archeologa Filomena Lombardo e lo scrittore Enrico Inferrera protagonisti di un dialogo multidisciplinare che spazia dal mito di Diana alla meccanica quantistica nello storico cinema di via Bagaini – Tutte le informazioni

Cairate– A Cairate un incontro pubblico su fauna selvatica e sicurezza stradale. Venerdì 6 febbraio un momento di informazione e confronto per conoscere i comportamenti corretti alla guida e nei boschi, con particolare attenzione alla convivenza con la fauna selvatica – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Alla Palude Brabbia l’incontro “Oli essenziali: conoscerli, sceglierli e usarli in modo consapevole”. Un incontro pensato per informare, fare chiarezza e offrire strumenti pratici, evitando sia l’approccio superficiale sia l’eccesso di semplificazione – Tutte le informazioni

Mercallo – Giorno della Memoria a Mercallo: come le leggi razziali spezzarono le vite dei bambini. Sabato 7 febbraio l’incontro con le testimonianze di Dario e Aida Foà e l’intervento dello storico Riccardo Papini – Tutte le informazioni

MUSICA

Tempo Libero – Nove musicisti sul palco di Varese per il concerto evento di Francesco Chiapperini. Domenica 8 febbraio, alle ore 18, il palcoscenico di Varese Vive ospiterà nuovamente il musicista e il suo gruppo “Transmigration” – Tutte le informazioni

Gallarate – A Gallarate il “Coro Divertimento Vocale”. Sabato 7 febbraio ore 21.00 teatro Condominio – Tutte le informazioni

Tempo Libero – “Scene d’Opera”: nuovo appuntamento musicale de La Ponchielli al Museo del Tessile. La Compagnia di Canto Vittorio Tosto proporrà un programma operistico imperniato sulle scene più iconiche ed emozionanti tratte dal repertorio lirico più popolari – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Varese – Alla Fondazione Morandini di Varese la presentazione di “Prove di presenza” di Matteo Pizzolante. Sabato 7 febbraio un incontro dedicato al libro come spazio progettuale e narrativo, tra arte contemporanea, memoria e architettura, con la partecipazione di Riccardo Blumer – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Cuvio – Le magie del Musical a Cuvio: un sabato sera con “Paesaggi Sonori”. Sabato 7 febbraio, il Teatro Comunale ospita “Movie and Musical”. Un concerto-conferenza per rivivere i grandi successi di Broadway e del cinema, da West Side Story a Grease – Tutte le informazioni

Varese – La storia di Pino Pinelli tra cinema e memoria: incontro con la figlia Silvia. Venerdì 6 febbraio la sede di “unaltrastoriaVArese” ospita la proiezione del film di Claudia Cipriani. Un’occasione per riflettere sulla strage di Piazza Fontana a 56 anni dall’accaduto – Tutte le informazioni

Varese – Dallo scandalo del seno nudo al Neorealismo: al MIV si racconta il mito di Clara Calamai. Sabato 7 febbraio il regista Maurizio Zaccaro presenta a Varese il suo libro “Bellissima Dea”, un viaggio tra la vita privata e la carriera cinematografica dell’attrice che segnò un’epoca – Tutte le informazioni

Carnago – “Spirito Allegro” sbarca a Carnago: al Teatro Agorà la commedia di Noel Coward. La compagnia teatrale Fuori Dalle Quinte porta in scena al Teatro Agorà di Carnago il celebre capolavoro di Noel Coward con la regia e l’adattamento curati da Francesco Forgillo – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – È ispirata a Milano-Cortina la nuova avventura “Meneghino alle Olimpiadi” in scena a Busto Arsizio. Il debutto dello spettacolo per famiglie di Orto teatro e L’Arca di Noe è domenica 8 febbraio alle 17 al Teatro S. G. Bosco per la rassegna Primi Applausi – Tutte le informazioni

Grantola – Un sabato a Grantola fra arte e fantasia. Sabato 7 febbraio in scena a Casa Barozzi il mondo delle favole per divertire i più piccoli – Tutte le informazioni

Azzate – “Come vuoi che mi senta?”: a teatro ad Azzate per difendersi dalle truffe. Un progetto teatrale innovativo per gli anziani: al Castellani va in scena lo spettacolo interattivo che educa e coinvolge il pubblico sulla prevenzione delle truffe – Tutte le informazioni

Tempo Libero – “Animali umani”, il nuovo monologo di Roberto Mercadini arriva al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Venerdì 6 febbraio il noto narratore e divulgatore porta sul palco del Teatro Sociale di Busto Arsizio una riflessione semiseria su ciò che rende unica e feroce la nostra specie – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – Il teatro racconta se stesso: a Caldana va in scena “Recitare Stanca”. Sabato 7 febbraio alle ore 21:00, il palcoscenico del Teatro SOMS ospita la brillante commedia della compagnia “Fuori Prove”. Un viaggio ironico e surreale nel caos che precede la “Prima” – Tutte le informazioni

LIBRI

Varese – Architetture d’alta quota: un secolo di bivacchi sulle Alpi. Dalla loro invenzione negli anni Venti alle strutture contemporanee, il libro di Luca Gibello racconta come i bivacchi abbiano cambiato il modo di abitare la montagna. Venerdì 6 la presentazione al Cai di Varese – Tutte le informazioni

Barasso – A Barasso si presenta il libro “La linea sottile” di Francesco Scomazzon. Sabato 7 febbraio un incontro in biblioteca per esplorare il rapporto tra fascismo, Svizzera e frontiera nel ventennio 1925-1945 – Tutte le informazioni

Maccagno con Pino e Veddasca – “Decennio Rosso”, a Maccagno la presentazione del romanzo di Battisaldo e Margini. L’opera, che racchiude “due libri in uno”, comprende anche l’appendice “La rivoluzione sul pianeta sbagliato”, degli stessi autori – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Cassano Magnago – Le aree umide sono preziose e utili. Anche a Cassano: Legambiente porta alla scoperta dell’Oasi Boza. Domenica 8 febbraio una proposta in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide – Tutte le informazioni

Mesenzana – A Mesenzana sulle tracce di Agostino Ramelli, genio del Rinascimento. Un’iniziativa del gruppo “Passeggiate nella storia e nelle storie”, in collaborazione con il Comune di Mesenzana, per riscoprire l’inventore mesenzanese e la sua straordinaria opera. Appuntamento sabato 8 febbraio alle 9 – Tutte le informazioni

SPORT

Golasecca – Gara e allenamento di orienteering nei boschi di Golasecca per il Trofeo del Verbano. Promosso dalla Polisportiva Dalla Chiesa di Sesto Calende l’evento di domenica 8 febbraio è rivolto a tre categorie su 3 diversi percorsi dai 9 anni – Tutte le informazioni