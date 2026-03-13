Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 13, 14, 15 marzo

Concerti, spettacoli teatrali, incontri culturali, mostre e iniziative all’aperto: il fine settimana di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo offre numerose occasioni per uscire e partecipare a eventi in tutta la provincia di Varese. Tra gli appuntamenti in programma ci sono la rassegna di cinema e documentari al Filmstudio 90 di Varese, lo spettacolo “Neo – storia di una mamma” allo Spazio Yak, la serata musicale dei Solisti Ambrosiani a Busto Arsizio e il weekend tra concerti e stand up comedy al Tu Mi Turbi di Varese. Non mancano incontri e momenti di approfondimento, come la presentazione del libro di Gianni Spartà a Bodio Lomnago o l’incontro sull’educazione con don Claudio Burgio a Sesto Calende, accanto a eventi dedicati alla cultura e al territorio come le visite guidate al Parco archeologico di Castelseprio e la mostra sulle Madri Costituenti a Gavirate. O ancora, la Festa di San Patrizio organizzata dalla Proloco di Castronno. Ecco una selezione di eventi per il weekend nel Varesotto.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Da marzo a giugno la bottega solidale Good Samaritan apre il sabato e la domenica dalle 14:30 alle 18:30 a Brunello, in via Santa Maria 20, per sostenere le donne vulnerabili di Gulu, in Uganda. Visitabile anche la chiesa di Santa Maria Annunciata – Tutte le informazioni

CAPRONNO DI ANGERA – Sabato 14 Marzo (ore 15:00 – 18:00) vi aspetta un laboratorio per principianti assoluti. Si utilizzerà un uncinetto grande e una fettuccia morbida per imparare i punti base in modo semplice e immediato. Quota di partecipazione: 28 euro tutto incluso (kit e materiali) Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 15 marzo il Vivaio del Lago di Varese, sul lungolago della Schiranna, ospiterà un appuntamento dedicato agli appassionati di giardinaggio e coltivazione: “La giornata degli innesti”, un pomeriggio pensato per scoprire e imparare le principali tecniche di propagazione delle piante. L’evento inizierà alle ore 14 e sarà a ingresso libero – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 15 marzo Villa Andrea di Ville Ponti, a Varese, si trasformerà in un grande spazio dedicato alla creatività e ai sapori della tradizione con l’evento Creanza e la Signora Colomba – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

VARESE – L’ex Cinema Vittoria di Varese torna ad animarsi nel mese di marzo con una nuova serie di iniziative promosse dall’associazione Lavori in corso, che continua a trasformare lo storico spazio di via Bagaini in un luogo di incontro tra cultura, arte e comunità. Fino al 22 marzo sono in programma mostre, spettacoli e visite guidate che accompagneranno il pubblico alla scoperta di creatività e memoria cittadina. – TUTTO IL PROGRAMMA

BISUSCHIO – Il Comitato Croce Rossa Italiana Valceresio inaugura tre nuove ambulanze. L’appuntamento è per domenica 15 marzo alle ore 10.30 presso Villa Cicogna-Mozzoni, in Viale Cicogna a Bisuschio. – TUTTO IL PROGRAMMA

BODIO LOMNAGO – Bodio Lomnago rilegge mezzo secolo di cronaca con i “Soggetti smarriti” di Gianni Spartà. Sabato 14 marzo la Sala Cafaro di Villa Puricelli ospita la presentazione dell’ultima fatica letteraria del giornalista varesino, un viaggio tra mille storie e volti che hanno segnato la storia d’Italia e del territorio. – TUTTO IL PROGRAMMA

BUSTO ARSIZIO – Alla Comunità Alloggio Villa Comerio di Busto Arsizio si torna a giocare insieme.Sabato 14 marzo è in programma il secondo appuntamento di “Ludo pomeriggio in villa”, un’iniziativa pensata per aprire la struttura alla città e creare un momento di incontro attraverso il gioco. – TUTTO IL PROGRAMMA

CARONNO VARESINO – A Caronno Varesino torna una serata dedicata ai sapori della tradizione e alla convivialità. Sabato 14 marzo il Comitato Festa della parrocchia organizza una Cena valtellinese al salone Alberto Sommaruga dell’Oratorio San Giovanni Bosco, in via Garibaldi 13. L’iniziativa arriva dopo il buon riscontro ottenuto dalla precedente Cena bergamasca e vuole offrire un nuovo momento di incontro per la comunità. – TUTTO IL PROGRAMMA

CASTELSEPRIO – Torna a Castelseprio l’appuntamento con le “Passeggiate con l’archeologo”, le visite guidate nel Parco archeologico e Antiquarium che accompagnano il pubblico alla scoperta di uno dei siti storici più affascinanti della provincia di Varese. L’iniziativa si svolge sabato 14 marzo alle ore 11 e alle 14.30, con ritrovo presso l’infopoint del parco. – TUTTO IL PROGRAMMA

CASTRONNO – La Pro Loco di Castronno è pronta a dare il via alle celebrazioni per San Patrizio. Il sipario sull’evento si alzerà ufficialmente nella serata di sabato 14 marzo, quando a partire dalle 19:00 aprirà lo stand gastronomico nell’Area Feste di via Piave 4. Per l’occasione, i volontari dell’associazione hanno deciso di affiancare ai piatti classici del loro repertorio una selezione di specialità tipicamente irlandesi. A bagnare le portate non mancherà ovviamente la scura più famosa al mondo, la Guinness, accompagnata dalla scenografica e iconica birra verde, vero simbolo cromatico della ricorrenza. – TUTTO IL PROGRAMMA

ORINO – A Orino rivive un pezzo di storia della bicicletta. Sabato 14 marzo (ore 21) il terzo incontro dedicato all’epopea del pedale. Luca Carraro racconterà gli “anni in cui nacquero le leggende”. – TUTTO IL PROGRAMMA

LAVENO MOMBELLO – Un incontro pubblico sul referendum costituzionale sulla giustizia è in programma sabato 14 marzo alle 16 a Laveno Mombello, nella Sala civica di piazza Italia. L’iniziativa “Giustizia svelata – La legge sarà ancora uguale per tutti?” è organizzata dal Movimento 5 Stelle di Varese con interventi di Veronica Dini, Elena Sironi, Ester De Tomasi e Gaetano Pedullà.

MILANO – “Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)” è il filo rosso della 22esima edizione della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di mezzo Editore dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho con ingresso gratuito (con registrazione sul sito falacosagiusta.org). Presente anche lo stand informativo dove conoscere la Via Francisca del Lucomagno. – TUTTO IL PROGRAMMA

SARONNO – Sabato 7 marzo alle 15,30 l’associazione Cantastorie organizza una visita guidata alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno e al suo archivio storico. – TUTTO IL PROGRAMMA

SARONNO – Un torneo di scacchi aperto a tutti per festeggiare i dieci anni di attività di ScacchiSaronno. L’appuntamento è fissato per domenica 15 marzo al Chiostro Art di viale Santuario 11, a Saronno, con un pomeriggio dedicato sia agli appassionati sia a chi vuole avvicinarsi al gioco. – TUTTO IL PROGRAMMA

SARONNO – Domenica 15 marzo torna il Mercatino del collezionismo e dell’usato di Saronno, con le sue bancarelle di oggetti antichi, dischi, fumetti e rarità che ogni terza domenica del mese attirano centinaia di curiosi, collezionisti e appassionati di vintage. – TUTTO IL PROGRAMMA

SESTO CALENDE – La Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende prosegue il suo ciclo di incontri quaresimali 2026 con un appuntamento dedicato al tema dell’educazione e del rapporto con i giovani. L’incontro è in programma venerdì 13 marzo alle 20.45 nel Salone della Comunità del Centro Studi Angelo Dell’Acqua, in via Indipendenza 7 a Sesto Calende. Ospite della serata sarà don Claudio Burgio, protagonista dell’incontro dal titolo “Il Sale dell’Educare”. – TUTTO IL PROGRAMMA

VARANO BORGHI – Una mattinata dedicata alla cura dell’ambiente e del territorio. Sabato 14 marzo a Varano Borghi è in programma la giornata ecologica organizzata dal Cai di Varano Borghi con il patrocinio del Comune di Varano Borghi per dare una mano a liberare il paese dai rifiuti abbandonati. – TUTTO IL PROGRAMMA

VIZZOLA TICINO – Sabato 7 marzo la valle del Ticino ospiterà il 5° Trofeo Nora, gara di regolarità per auto storiche che segna l’apertura del Challenge della Solidarietà 2026. L’evento, organizzato dalla Squadra Corse del Club Varese Auto Moto Storiche (Vams), porterà sulle strade tra Vizzola Ticino, Somma Lombardo, Turbigo e Golasecca 75 vetture d’epoca, dagli anni Trenta alle youngtimer.

CINEMA E TEATRO

SARONNO – A Saronno prende il via la quinta edizione di “Giorni DiVersi – Festival di Poesia”, rassegna culturale che dal 15 al 22 marzo porterà in città incontri con autori, letture, spettacoli e momenti dedicati alla parola poetica. L’apertura del festival è in programma domenica 15 marzo con una giornata interamente dedicata alla poesia contemporanea e non solo e alla sua capacità di dialogare con la tradizione e con il pubblico. – TUTTO IL PROGRAMMA

VARESE – Cosa succede quando una donna diventa, improvvisamente, una “neo”? Sabato 14 marzo (ore 21.00), il palco di Spazio Yak in piazza De Salvo si trasforma in uno specchio della genitorialità contemporanea con “Neo – storia di una mamma”. Un monologo a voce sola, scritto e interpretato da Diletta La Rosa, che sceglie di rompere il silenzio su uno dei periodi più stravolgenti e, talvolta, isolanti della vita di una donna. – TUTTO IL PROGRAMMA

VARESE – Appuntamento speciale venerdì 13 marzo alle ore 21 al Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5) per scoprire l’Italia attraverso il documentario Canone Effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio. La coppia di registi impreziosirà l’evento con la loro presenza e risponderà alle domande del pubblico. Ricco in suggestioni e riscoperte, il film parla di noi senza però distogliere lo sguardo dagli oggetti e dalle tradizioni che hanno segnato la nostra storia. – TUTTO IL PROGRAMMA

VARESE – Debutta a Varese “Una donna sola”, lo spettacolo di Teatro Blu su testo di Dario Fo e Franca Rame. Silvia Priori, regista e attrice sul palco, sarà in scena venerdì 13 marzo al salone Estense, alle 21. – TUTTO IL PROGRAMMA

GERMIGNAGA – Sabato 14 marzo alle ore 21:00 torna sul palco del Teatro Italia di Germignaga Stefania Mariani attrice ed autrice svizzera che nei suoi lavori sa usare la narrazione teatrale per parlare direttamente ai nostri cuori ed allo stesso tempo trasmettere emozioni veicolando importanti messaggi. Bello sarebbe è uno spettacolo teatrale con musica dal vivo che intreccia narrazione e musica per dare voce a quattro storie di umanità coraggiosa. – TUTTO IL PROGRAMMA

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Concerto dei Solisti Ambrosiani a Busto Arsizio, sulle tracce del barocco. Venerdì 13 marzo alla chiesa di S. Edoardo protagonista la musica di Giovanni Battista Pergolesi. – TUTTO IL PROGRAMMA

GALLARATE – Cesare Camardo da Carù a Gallarate per presentare “No Easy Action”

Sabato 14 marzo la storica libreria di piazza Garibaldi ospita la presentazione del volume fotografico dedicato ai grandi concerti rock e jazz con la partecipazione dell’autore e dell’editore – . TUTTO IL PROGRAMMA

VARESE – Un weekend tra musica dal vivo e stand up comedy con due appuntamenti in programma sabato 14 e domenica 15 marzo al Tu Mi Turbi. Sabato alle 22 (apertura porte alle 21.30) la serata TumiSuoni Live porterà sul palco Feel Like Feel, Linda e The Sound of Athina, mentre domenica alle 21 è prevista la Stand Up Comedy Night con Carmine Del Grosso che presenta lo spettacolo “Tempo refrattario”. I biglietti per il concerto sono disponibili su Dice, mentre lo spettacolo di domenica è già esaurito con possibilità di iscriversi alla lista d’attesa sulla stessa piattaforma.

VARESE – Continuano le Serate musicali del Liceo Manzoni di Varese. Venerdì 13 marzo alle 20:30 sarà il momento di Chiara e Grazia Pellegatta, che si esibiranno al pianoforte a quattro mani. Il concerto si terrà all’aula magna di via Morselli 10 a Varese.ì Come tutti gli appuntamenti delle Serate musicali organizzate dal Liceo Manzoni,l’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito del Liceo Manzoni di Varese. – TUTTO IL PROGRAMMA

VARESE – Gli Amici del 67 Jazz Club Varese propongono un nuovo concerto che si terrà domenica 8 marzo nella sala di Varese Vive. Sul palcoscenico salirà la vocalist Leyla Martinenghi, accompagnata da un quartetto di eccellenti musicisti. – TUTTO IL PROGRAMMA

FOTOGRAFIA

Nel fine settimana le mostre del Festival Fotografico Europeo tra Legnano e Busto Arsizio. Il fine settimana dal 13 al 15 marzo è un buon momento per visitare alcune delle mostre del Festival Fotografico Europeo, la rassegna dedicata alla fotografia d’autore che fino al 26 aprile porta esposizioni diffuse tra Alto Milanese e Varesotto. L’edizione 2026 è dedicata al tema “Geografie umane”, un racconto dei luoghi attraverso le persone che li abitano, li attraversano e li custodiscono, con oltre quaranta mostre distribuite in diversi comuni del territorio. – TUTTO IL PROGRAMMA

ARTE E MOSTRE

MILANO – Dal 10 al 20 marzo, la Casa degli Artisti ospita un percorso espositivo che ricostruisce la resistenza dei residenti contro gli sventramenti per la metropolitana. Un pezzo di storia milanese che parla al presente della gentrificazione. – TUTTO IL PROGRAMMA

GAVIRATE – Dal 14 al 22 marzo 2026 la Sala Consiliare Casa Maggioni, in piazza Matteotti a Gavirate, ospita la mostra “Le Madri Costituenti”, un’esposizione dedicata alle ventuno donne che parteciparono ai lavori dell’Assemblea Costituente e contribuirono alla stesura della Costituzione della Repubblica italiana. – Tutte le informazioni