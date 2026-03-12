Saronno celebra la poesia: domenica l’apertura del festival “Giorni DiVersi”

Villa Gianetti, la chiesa di San Francesco e l’Auditorium Aldo Moro ospitano gli appuntamenti della prima giornata del festival, tra incontri, musica e poetry slam

A Saronno prende il via la quinta edizione di “Giorni DiVersi – Festival di Poesia”, rassegna culturale che dal 15 al 22 marzo porterà in città incontri con autori, letture, spettacoli e momenti dedicati alla parola poetica. L’apertura del festival è in programma domenica 15 marzo con una giornata interamente dedicata alla poesia contemporanea e non solo e alla sua capacità di dialogare con la tradizione e con il pubblico.

L’apertura del festival a Villa Gianetti

Il primo appuntamento si terrà alle 11 a Villa Gianetti, in via Roma, con un incontro realizzato in collaborazione con la Casa della Poesia di Milano. Protagonista sarà Maurizio Cucchi, che presenterà il volume “Il brusio” di Tiziano Rossi, vincitore del Premio Strega Poesia 2025 e pubblicato da Einaudi. L’incontro sarà introdotto da Gianfranco Morelli.

L’appuntamento offrirà l’occasione per entrare nel mondo poetico di Tiziano Rossi, uno dei più raffinati autori della cosiddetta “scuola lombarda”. Nella raccolta la poesia diventa osservazione attenta della realtà quotidiana, tra ricordi, figure e frammenti di vita che si intrecciano nel “brusio” dell’esistenza.

Il pomeriggio dedicato a San Francesco

Il festival proseguirà alle 16 nella chiesa di San Francesco, con un secondo incontro realizzato in collaborazione con la Comunità pastorale di Saronno, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, e con l’associazione culturale Il Circolo della Bussola.

Lo scrittore e poeta Davide Rondoni presenterà il “Cantico delle creature”, il più antico testo poetico della letteratura italiana. L’incontro sarà introdotto da Massimo Tallarini e vedrà la partecipazione del coro della Comunità pastorale, in un momento che unirà riflessione letteraria e dimensione spirituale.

La serata con il Poetry Slam

La giornata inaugurale si concluderà alle 21 all’Auditorium Aldo Moro, in viale Santuario, con una competizione poetica di Poetry Slam condotta da Giacomo Ranco.

Il Poetry Slam è una forma di poesia performativa basata sull’oralità e sull’interazione con il pubblico. I poeti si sfidano sul palco davanti a una giuria popolare, trasformando la lettura poetica in una sorta di gara teatrale e coinvolgente in cui, al di là della competizione, la vera protagonista resta la poesia.

Con questi appuntamenti prende quindi ufficialmente il via una settimana dedicata alla parola poetica, che fino al 22 marzo porterà a Saronno autori, lettori e appassionati per esplorare i diversi linguaggi della poesia contemporanea. Qui potete scaricare il programma completo del festival