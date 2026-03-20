Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 20, 21 e 22 marzo

Tornano le Giornate Fai di primavera nel fine settimana del 21 e 22 marzo : numerosi i luoghi aperti in Lombardia. Una domenica di bolliti misti con gli Alpini di Venegono Superiore. Iniziativa culinaria organizzata in collaborazione con gli Amici della casa alpina per domenica 22 Marzo alle ore 12 presso la loro Casa situata all’interno del parco Pratone. Primavera al Panperduto: mercatini, visita guidata e fotografia lungo il Ticino. Tante occasioni diverse e soprattutto uno scenario affascinante, quello del bacino dove le acque azzurre del Ticino diventano naviglio e canale Villoresi. Una camminata tra Italia e Svizzera per la Giornata mondiale dell’acqua. Domenica 22 marzo un percorso ad anello di 9 chilometri tra il torrente Lura e il Laveggio. Un’iniziativa gratuita, su prenotazione, per scoprire il territorio transfrontaliero. E’ il fine settimana del Referendum: tutti gli italiano sono inviati a votare domenica e lunedì.

EVENTI IN EVIDENZA

ANGERA – Domenica 22 marzo Angera ospita “Innamorati di Angera”: mercatini artigianali, negozi aperti e mostra fotografica. Un’intera giornata tra creatività, bellezza e atmosfera nel cuore del borgo sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il 21 e 22 marzo a MalpensaFiere torna la Mostra Scambio: oltre 600 espositori tra auto, moto e bici d’epoca, ricambi e memorabilia. Un grande evento per appassionati e collezionisti dei motori storici – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Da marzo a giugno la bottega solidale Good Samaritan apre il sabato e la domenica dalle 14:30 alle 18:30 a Brunello, in via Santa Maria 20, per sostenere le donne vulnerabili di Gulu, in Uganda. Visitabile anche la chiesa di Santa Maria Annunciata – Tutte le informazioni

COMERIO – Domenica 22 marzo torna “Natura in cammino”: escursione gratuita da Barasso al laghetto Motta d’Ora (8 km). Ritrovo alle 9, rientro alle 13. Percorso tra boschi e zona umida. Necessari scarponcini, acqua e merenda. Prenotazione consigliata – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Venerdì 20 marzo Harley-Davidson Varese ospita Harley Night: showroom aperto con musica live, DJ set, personalizzazioni e food & drink. Un evento gratuito per vivere lo spirito Harley tra passione, community e divertimento – Tutte le informazioni

VARESE – Dal 19 al 22 marzo piazza Montegrappa a Varese ospita il Mercatino Regionale Francese: stand con specialità tipiche, oltre 80 tipi di formaggi e vini d’oltralpe. Un viaggio tra sapori, profumi e tradizioni francesi nel cuore della città – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Galleria Punto sull’Arte di Varese la mostra “Soglie” di Matteo Massagrande, inaugurazione il 21 marzo. Un viaggio tra pittura e realtà con opere che esplorano emozioni e spazi interiori. Visitabile fino al 9 maggio – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

ALTRI EVENTI

Castellanza – A Castellanza torna “Vie d’acqua, vie d’industria”: due giorni tra storia, ambiente e scoperta della Valle Olona. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, torna l’iniziativa culturale ed educativa promossa dall’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa della LIUC – Tutte le informazioni

Castronno – Trifogli, birra verde e sapori d’Irlanda: Castronno festeggia San Patrizio. La Pro Loco organizza un intero weekend dedicato al santo patrono di Dublino: sabato 21 e domenica 22 marzo l’area feste si tinge di verde tra specialità gastronomiche e fiumi di Guinness – Tutte le informazioni

Saronno – Musica, festa e solidarietà: a Saronno i 25 anni della compagnia Le Nuove Proposte per RadiOrizzonti. Domenica 22 marzo al Teatro Giuditta Pasta uno spettacolo che ripercorrerà i successi della compagnia Le Nuove Proposte tra musical e teatro-danza – Tutte le informazioni

Venegono Superiore – Una domenica di bolliti misti con gli Alpini di Venegono Superiore. Iniziativa culinaria organizzata in collaborazione con gli Amici della casa alpina per domenica 22 Marzo alle ore 12 presso la loro Casa situata all’interno del parco Pratone – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Tutte le forme dell’acqua è un laboratorio per bambini alle Officine dell’acqua di Laveno. Sabato 21 marzo alle ore 15 il primo appuntamento del ciclo Vivere l’acqua, con attività per bambini e famiglie per guidati da Anita Bianchi per scoprire i segreti dell’acqua – Tutte le informazioni

Ternate – Un pomeriggio all’insegna dei Pokémon alla biblioteca di Ternate. Appuntamento domenica 22 marzo per imparare, giocare e scambiare carte in un clima accogliente e divertente – Tutte le informazioni

Tradate – A Tradate il Pane della Pace per la chiesetta di Madonna delle Vigne e la chiesa di Abbiate. Le prenotazioni saranno raccolte domenica 22 marzo, direttamente fuori dalla chiesa al termine delle celebrazioni, oppure alla Merceria Sympaty entro il 25 marzo – Tutte le informazioni

Arese – Arese in fiore: riaperto il campo di tulipani con oltre 400 varietà. L’iniziativa ideata da Edwin Koeman torna anche quest’anno con centinaia di varietà diverse e la possibilità per il pubblico di raccogliere direttamente i fiori, seguendo il modello dei tradizionali campi olandesi – Tutte le informazioni

Cardano al Campo – A Cardano la scienza diventa spettacolo con il “giocoliere della scienza” Federico Benuzzi. Uno spettacolo divertente ed energico, ma anche istruttivo e rigoroso, capace di affascinare adulti e ragazzi e di dimostrare come scienza e arte possano incontrarsi. In modo sorprendente – Tutte le informazioni

Gallarate – Al Santuario del Bettolino di Gallarate il triduo di preghiera per la festa dell’Annunciazione. Dal 22 al 24 marzo la comunità dell’Unità parrocchiale di Crenna e Moriggia si ritrova al Santuario del Bettolino per il triduo di preparazione alla Solennità dell’Annunciazione – Tutte le informazioni

Varese – Un’originale caccia alle uova tra vicoli e cortili del borgo di Velate. Missione uovo è il titolo dell’iniziativa per bambini del 21 marzo promossa dala scuola dell’infanzia Peri Piatti in collaborazione con genitori, ex genitori e comunità locale – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Primavera al Panperduto: mercatini, visita guidata e fotografia lungo il Ticino. Tante occasioni diverse e soprattutto uno scenario affascinante, quello del bacino dove le acque azzurre del Ticino diventano naviglio e canale Villoresi – Tutte le informazioni

Ternate – Un torneo di scacchi alla Biblioteca di Ternate, per chi vuole divertirsi e imparare. Una serata per incontrare nuove persone e stringere amicizia, che trasforma la biblioteca in un luogo di gioco e cultura – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Uova, creatività e sapori: a Castiglione Olona la primavera si festeggia al Castello. Sabato 21 marzo il Monteruzzo ospita il “Mercatino di Primavera” e la tradizionale caccia alle uova per i più piccoli. Laboratori creativi, musica di strada e specialità gastronomiche per un’intera giornata di festa – Tutte le informazioni

SPECIALE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Lombardia – Giornate Fai di primavera: ecco l’elenco dei luoghi aperti in Lombardia. Tra Milano e Varesotto i tanti luoghi aperti nel fine settimana del 21 e 22 marzo in Lombardia – Tutte le informazioni

Gerenzano – Un gioiello rinascimentale per le Giornate FAI: Gerenzano apre le porte della chiesetta di San Giacomo. L’iniziativa, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, rientra nelle Giornate FAI di Primavera e offre l’opportunità di scoprire un luogo poco conosciuto ma ricco di storia e arte nel cuore del Parco dei Mughetti – Tutte le informazioni

REFERENDUM

Elezioni – Referendum giustizia 22-23 marzo: tutto quello che bisogna sapere per andare a votare. Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per un referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Cosa c’è in gioco, perchè è importante votare e come farlo – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Allo Spazio Arte Farioli di Busto Arsizio la mostra “Fare creativamente: materia, segno, parola”. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo con l’inaugurazione della mostra curata da Giada Collauto – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – A Cocquio Trevisago un pomeriggio tra arte e musica per il finissage di Gigi Pedroli. L’ingresso è gratuito e il pomeriggio si concluderà con un ricco aperitivo. Un’occasione da non perdere per unire l’amore per l’arte e quello per la grande musica – Tutte le informazioni

INCONTRI

Varese – Riccardo Luna ospite dell’Università dell’Insubria in una lezione aperta al pubblico per riflettere sul futuro digitale. Dalla direzione di Wired al Corriere della Sera: il giornalista porterà nella sede di via Monte Generoso la sua visione critica sull’ecosistema tecnologico partendo dal suo ultimo libro-inchiesta – Tutte le informazioni

Saronno – Leggere insieme per ripartire: al Libraccio di Saronno arriva il progetto di biblioterapia “Punto e a capo”. Dopo l’esperienza avviata a Milano il format arriva anche nella libreria di corso Italia con un ciclo di appuntamenti guidati da psicoterapeute e dedicati al tema dell’accettazione – Tutte le informazioni

Cadrezzate con Osmate – A Cadrezzate con Osmate la presentazione del libro di Vittore Ciotti per la Giornata mondiale della poesia. Sabato 21 marzo l’evento culturale “Passando attraverso la porta del mio Shangri-La’”, dedicato alla presentazione della nuova raccolta poetica di Vittore Ciotti – Tutte le informazioni

Varese – Racconti dall’India: sabato all’Oratorio di Bosto le storie delle adozioni a distanza. L’associazione Amici per sempre – Adozioni a distanza ODV organizza sabato 21 marzo una serata dedicata al racconto del recente viaggio in India – Tutte le informazioni

MUSICA

Somma Lombardo – Nella chiesa di san Vito di Somma Lombardo il concerto dell’Orchestra Filarmonica europea. Domenica 22 marzo si esibirà l’orchestra di 40 studenti. Il progetto ha preso il via nel 2012 ed ha visto finora transitare nel suo ambito oltre 200 studenti provenienti dai Licei e Conservatori di diverse province – Tutte le informazioni

Ternate – Il rock d’autore di Graziano Romani arriva al Feel Rouge Café di Ternate. Domenica 22 marzo il cantautore emiliano porta a Ternate il suo “Looking Ahead Tour” in versione Acoustic Trio. Sul palco anche Max Marmiroli e Franco Borghi per un pomeriggio dedicato al grande rock d’ispirazione americana – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Al Carrozze Hub di Varese il jazz internazionale del Francesco Pinetti Trio. Il palco di via Albani ospita venerdì 20 marzo tre musicisti di lunga esperienza internazionale per un concerto basato su brani originali e un interplay di altissimo livello – Tutte le informazioni

Cuasso al Monte – Note di primavera al Nuovo Teatro: torna il Concerto di San Giuseppe. Domenica 22 marzo il Corpo Bandistico di Cavagnano si esibirà sul palco di via Roma con la partecipazione straordinaria del pianista Enrico Del Prato. Un appuntamento storico per la comunità che celebra il patrono tra musica bandistica e virtuosismi al pianoforte – Tutte le informazioni

Barasso – Jazz, swing e musica celtica: a Barasso arriva lo “Spring Pop”. Sabato 21 marzo una serata di musica live alla Sala Polivalente per festeggiare l’arrivo della primavera tra concerti e degustazioni locali – Tutte le informazioni

Leggiuno– A Leggiuno il concerto del coro Anemone. Uno speciale evento legato a musica d’arte e spiritualità in una delle cornici più suggestive del Verbano – Tutte le informazioni

Cuasso al Monte – Note di primavera al Nuovo Teatro: torna il Concerto di San Giuseppe. Domenica 22 marzo il Corpo Bandistico di Cavagnano si esibirà sul palco di via Roma con la partecipazione straordinaria del pianista Enrico Del Prato. Un appuntamento storico per la comunità che celebra il patrono tra musica bandistica e virtuosismi al pianoforte – Tutte le informazioni

Tempo Libero – “Paesaggi Sonori”: a Cuvio un concerto dedicato alla magia del “Soffio” della fisarmonica. Prosegue la rassegna Paesaggi Sonori con un appuntamento dedicato a uno strumento simbolo dell’artigianato italiano tra composizioni originali e grandi classici della musica internazionale – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Cuveglio – A Cuveglio la proiezione di “Figli” di Giuseppe Bonito. Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero e con inizio alle 20.45, avverranno in sala polivalente a Cuveglio, in via per Duno 4, ma con entrata da piazza Marconi – Tutte le informazioni

Besozzo – Al Teatro Duse di Besozzo una serata per “allenare” la gentilezza. Venerdì 20 marzo, una serata in compagnia delle realtà besozzesi impegnate nella solidarietà. Si parte con la tavola rotonda, poi musica e una mostra fotografica per riflettere sul valore della gentilezza – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio al Teatro Sociale arriva la commedia “Buongiorno Ministro!” con Enzo Iacchetti. Venerdì 20 marzo uno spettacolo tra comicità grottesca, colpi di scena e musica di Nicola Piovani. Ecco come prenotare – Tutte le informazioni

Montegrino Valtravaglia – Walter Bonatti “In capo al mondo”. Al Teatro Sociale di Montegrino rivive il mito dell’ultimo esploratore. In scena l’attore Luca Radaelli e il musicista Maurizio Aliffi guidano il pubblico nella più coraggiosa delle spedizioni attraverso la realizzazione dei sogni di Walter Bonatti – Tutte le informazioni

Varese – A Varese il film documentario “Kurdbûn – Essere curdo” con l’intervento del regista Fariborz Kamkari. Il film racconta l’identità curda contemporanea, collegando l’esperienza dei Curdi che vivono come minoranze perseguitate in Medio Oriente con quella dei Curdi integrati in Europa – Tutte le informazioni

LIBRI

Busto Arsizio – Busto Arsizio celebra la poesia: torna la rassegna dedicata a Marisa Ferrario Denna. Dal 20 al 22 marzo alla biblioteca comunale una tre giorni di incontri e letture dedicata alla poesia contemporanea e alla memoria della poetessa bustocca – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Uggiate con Ronago – Una camminata tra Italia e Svizzera per la Giornata mondiale dell’acqua. Domenica 22 marzo un percorso ad anello di 9 chilometri tra il torrente Lura e il Laveggio. Un’iniziativa gratuita, su prenotazione, per scoprire il territorio transfrontaliero – Tutte le informazioni

SPORT

Ciclismo amatoriale – Tre percorsi su strada e uno gravel: torna la “Pedala con i Campioni” e tira la volata alla PolHa. Domenica 22 marzo l’evento organizzato dagli ex professionisti del pedale: partenza e arrivo ad Azzio con la formula della randonnée. Il ricavato alla polisportiva paralimpica varesina – Tutte le informazioni