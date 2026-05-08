Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 8, 9 e 10 maggio

La Meraviglia riparte: a Laveno e Luino storie che costruiscono il presente. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Laveno Mombello e il Lago Maggiore si trasformano in un crocevia di idee e visioni, con eventi che proseguiranno fino al 24 maggio anche a Luino. Natura, favole e drag queen: a Inarzo torna la Festa Oasi della Palude Brabbia. Domenica 10 maggio la Riserva LIPU apre le porte con un programma ricchissimo. Dai laboratori per “piccoli paleontologi” alla botanica queer, una giornata per scoprire la biodiversità tra scienza e teatro. Domenica a Castronno la mostra mercato del vinile. Domenica 10 maggio dalle 10 alle 19 il mercatino organizzato da Records Family Groove: migliaia di vinili, cd e oggetti musicali per appassionati e curiosi. A Materia Spazio Libero.

ALTRI EVENTI

Biandronno – Da Biandronno una passeggiata nella storia della Palude Brabbia con Luigi Zabattini. Domenica 10 maggio il Circolo Culturale de Biandronn organizza “A passo lento 2…”. La camminata, pensata per tutti, prevede un tragitto di circa 2 chilometri andata e ritorno. Il ritrovo è fissato alle 15.30 presso Cascina Camilla – Tutte le informazioni

Verbano – Un weekend internazionale per i festeggiamenti dei 200 anni della navigazione sul lago Maggiore. Tra Italia e Svizzera, il programma coinvolgerà Luino, Sesto Calende e Brissago con conferenze, mostre ed eventi aperti al pubblico – Tutte le informazioni

Cairate – A Cairate un maggio di cultura al Monastero tra giovani ciceroni, libri e restauri. Dall’ 8 maggio prende il via un fine settimana dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale con incontri, visite guidate e presentazioni al Monastero di Santa Maria Assunta – Tutte le informazioni

Cislago – “Bentornati Rondoni”: a Cislago una serata dedicata al ritorno degli uccelli simbolo della biodiversità urbana. Venerdì 8 maggio in Sala consiliare una serata dedicata al ritorno dei rondoni con premiazioni e attività rivolte alle scuole e alla cittadinanza – Tutte le informazioni

Arcisate – Pizzoccheri e musica, la beneficenza fa rumore con gusto al PalaVelmaio di Arcisate. Pizzoccheri on the rock, da gustare accompagnati dal concerto dei Decanter – cover band per la serata benefica promossa da L’Arcobaleno di Nichi sabato 9 maggio – Tutte le informazioni

Arsago Seprio – Un calendario fitto di appuntamenti per San Vittore ad Arsago Seprio. Il programma della festa del patrono: sabato sera con musica e cucina, domenica la sfilata storica e l’apertura dei monumenti cittadini – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – Dalle bombette alle orecchiette: a Cassano Magnago arrivano i sapori della Puglia. All’interno del Maggiolone Social Park, l’Area Feste di via Primo Maggio si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Sagra della Puglia – Tutte le informazioni

Varese – Dal Barolo al Valtellina, il grande Nebbiolo arriva al Palace Hotel di Varese. Domenica 10 maggio 2026 al Grand Hotel Palace di Via Manara 11 a Varese dalle 10.30 alle 17.30 sisvolgerà un esclusivo Banco di Assaggio dedicato al vitigno Nebbiolo. Organizza Onav – Tutte le informazioni

Castano Primo – Nei supermercati Nova Coop di Tradate, Luino e Castano Primo torna la giornata solidale “Dona la Spesa”. Sabato 9 maggio l’iniziativa solidale di Nova Coop coinvolge anche tre punti vendita del territorio per raccogliere beni destinati alle associazioni locali – Tutte le informazioni

Gallarate – Un pomeriggio speciale con Pensiero Meticcio a Gallarate per la festa della mamma. Dalle 17 alle 20 il canile comunale apre le porte alla cittadinanza per un momento di condivisione e solidarietà il cui ricavato sarà devoluto alla cura degli ospiti a quattro zampe – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – La Meraviglia riparte: a Laveno e Luino storie che costruiscono il presente. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Laveno Mombello e il Lago Maggiore si trasformano in un crocevia di idee e visioni, con eventi che proseguiranno fino al 24 maggio anche a Luino – Tutte le informazioni

Luino – Luino si tinge di poesia: il Festival “Tramontana di Versi” entra nel vivo tra sciamanesimo e impegno civile. Dopo l’anteprima musicale, il weekend dell’8 e 9 maggio propone un fitto calendario di incontri presso Villa Hussy, spaziando dalla cultura dei Nativi Americani ai reading studenteschi – Tutte le informazioni

Gorla Maggiore – Subbuteo, a Gorla Maggiore torna la magia del “punta di dito” per i vent’anni del movimento Old. L’appuntamento il 9 e 10 maggio all’oratorio San Carlo con il club “Roberto Garagnani”. In programma tornei con le squadre storiche della Serie A e un mercatino per collezionisti con pezzi originali degli anni ’70 – Tutte le informazioni

Inarzo – Natura, favole e drag queen: a Inarzo torna la Festa Oasi della Palude Brabbia. Domenica 10 maggio la Riserva LIPU apre le porte con un programma ricchissimo. Dai laboratori per “piccoli paleontologi” alla botanica queer, una giornata per scoprire la biodiversità tra scienza e teatro – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Caserini, Carlini e Pfeijffer: ecco gli ospiti più attesi al Festival della Meraviglia di Laveno. Un viaggio tra giornalismo, filosofia e scienza per comprendere meglio il ruolo del racconto nella società – Tutte le informazioni

Varese – Mercatino di primavera in piazza Monte Grappa per la Croce Rossa di Varese. Sabato 9 maggio la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese anima piazza Monte Grappa con un mercatino di primavera, aperto dalle 9 alle 18. Tra i prodotti in vendita ci saranno confezioni di riso e asparagi del territorio – Tutte le informazioni

Milano – Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre per la Festa della Mamma. In occasione della festa dedicata a tutte le mamme Palazzo Lombardia apre le porte del suo 39° piano dalle 10 alle 18 offrendo ai visitatori una vista panoramica mozzafiato su tutta la città – Tutte le informazioni

Speciale Uisp – Varese festeggia i 10 anni di Spazio Kabum. Torna Giardini Circensi, il festival che porta il circo contemporaneo ai Giardini Estensi: ecco il programma completo – Tutte le informazioni

MUSICA

Castronno – Materia– Domenica a Castronno la mostra mercato del vinile. Domenica 10 maggio dalle 10 alle 19 il mercatino organizzato da Records Family Groove: migliaia di vinili, cd e oggetti musicali per appassionati e curiosi. A Materia Spazio Libero – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – Concerto di Santa Croce a Cassano Magnago: l’ensemble “Calicantus Experience” in una serata musicale. L’evento, che si terrà sabato 9 maggio 2026 alle 20.45, sarà un’esperienza musicale coinvolgente e gratuita – Tutte le informazioni

Musica – Doppio appuntamento con il Festival Chitarristico Bustese: si parte con Tampalini e Palazzo. Venerdì 8 ai Molini Marzoli e sabato 9 maggio alla Sala Pro Busto due appuntamenti inseriti nella 41a edizione della rassegna organizzata dai Mandolinisti Bustesi – Tutte le informazioni

Musica – Sul Lago Maggiore torna il Festival Il Lago Cromatico: musica, eventi e giovani talenti nel segno dei colori. Ventuno appuntamenti, in quattro mesi che coinvolgono giovani musicisti e grandi nomi della musica. Ecco tutti gli appuntamenti – Tutte le informazioni

Gallarate – “I sabati musicali di Auser Gallarate”: aperitivo e concerto swing. La serata inizierà con un momento di condivisione: un aperitivo con buffet pensato per accogliere i soci e i cittadini, creando l’atmosfera giusta prima di lasciare spazio alle note – Tutte le informazioni

Morazzone – Torna il “Maggio Morazzonese” 2026: cinque serate tra musica, teatro e giovani talenti. Laboratorio Futuro rilancia la rassegna ispirata agli anni ’80: dal 9 maggio al 2 giugno spettacoli all’aperto, restituzioni dei laboratori e ospiti della scena varesina al Circolo Il Mondo – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Note e parole di pace: a Busto Arsizio una serata in musica dedicata a San Giuseppe. Il programma accompagnerà il pubblico all’ascolto delle musiche romantiche di Mendelssohn, Fauré, Schumann, Bruckner e Gjeilo, impreziosite dalle voci della Corale Vox Cordis, diretta dai Maestri Angela Verallo e Marco Zito – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Cento musicisti nella chiesa di San Martino: a Malnate arriva il concerto “Invictus”. Da Giuseppe Verdi ad Arturo Márquez, un viaggio musicale che attraversa i secoli e le tradizioni per offrire alla comunità di Malnate un’esperienza artistica di alto livello a ingresso libero – Tutte le informazioni

Varese – “A 45 giri, a Varese la presentazione del libro sulla cultura musicale tra rock e vinili. Il nuovo volume è curato da Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo dedicato alla storia della musica rock e alternativa attraverso il simbolo musicale di un’intera generazione – Tutte le informazioni

Venegono Inferiore – I successi dei Queen risuonano a Villa Molina: concerto con Roberto Franca. Sabato 9 maggio a Venegono Inferiore l’appuntamento con “Rapsodia Bohemienne”. Un viaggio al pianoforte tra i classici di Freddie Mercury e le icone della musica d’autore – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Buguggiate – “Eau de Fleurs”: un’esperienza sensoriale tra arte e natura con gli acquarelli di Cristina Rubinato. In occasione della Festa del Santo Patrono Vittore, nei giorni 9 e 10 maggio 2026, la suggestiva chiesa di San Giovanni Battista a Buguggiate ospiterà la mostra sabato 9 e domenica 10 maggio – Tutte le informazioni

Varese – “Una storia di Design Ceramico”: alla Fondazione Morandini di Varese la mostra che unisce Laveno al mondo. Dal 9 maggio la Fondazione Marcello Morandini di Varese ospita un percorso dedicato all’evoluzione del design ceramico dal 1997 a oggi con opere di Antonia Campi e Ambrogio Pozzi – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – “Mostriamoci!”: a Busto Arsizio l’esposizione collettiva degli artisti del Centro Artecultura Bustese. Domenica 10 maggio la galleria Il Cortiletto di piazza Santa Maria a Busto Arsizio ospita le opere realizzate dai quaranta allievi dei laboratori del CAB – Tutte le informazioni

Gavirate – “Il Lago, dove parla il silenzio”: al Chiostro di Voltorre novanta opere in mostra. Da un lato ci sono i sessanta scatti di Armando Bottelli, fotografo di fama internazionale, capaci di catturare le sfumature e le atmosfere del bacino. Dall’altro, i visitatori potranno ammirare trentasei tele e disegni di Giovanni Beluffi – Tutte le informazioni

Luino – Lasciare il segno 2026: a Luino la residenza d’Artista, quest’anno “Oltre il confine”. Dall’8 al 10 maggio la decima edizione alla Masseria di Villa Petrolo Filippi e a Palazzo Verbania – Tutte le informazioni

Morazzone – Heart of Gaza a Morazzone: l’arte dei bambini palestinesi in mostra alla Sala Mazzucchelli. Dall’8 al 10 maggio tre giorni di esposizione e incontri per raccogliere fondi a favore dell’infanzia di Gaza – Tutte le informazioni

Comerio – Le donne in ceramica di Elisabetta Pieroni in mostra a Villa Tatti Tallachini. Inaugura sabato 9 maggio a Comerio la personale “Profili di donna”. Un percorso tra scultura e pittura che intreccia l’arte della terra con la letteratura di Diletta Lombardo – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese – Cinema da tutto il mondo e viaggi nel tempo, a Varese la 23esima edizione di Cortisonici. Il festival del Cortometraggio torna dal 7 al 16 maggio portando con sé non solo cinema da tutto il mondo, ma anche nuove collaborazioni, percorsi con le scuole e incontri – Tutte le informazioni

Gallarate – Al Teatro Nuovo di Gallarate torna la commedia “Villa Felicita”. Sabato 9 maggio il palcoscenico gallaratese ospita la divertente commedia scritta da Giuseppina Cattaneo con la regia di Francesco Forgillo e la compagnia Fuori dalle Quinte – Tutte le informazioni

Varesotto – Dal repertorio classico a Gershwin: il Foyer della Danza sale sul palco a Gallarate. Domenica 10 maggio il Teatro Condominio ospita lo spettacolo della scuola varesina diretta da Elena Fusco. In scena un viaggio coreografico che spazia dal balletto romantico ai ricordi del cantautorato italiano – Tutte le informazioni

Varese – Gran finale a Varese: il “Match delle Stelle” chiude la stagione dei Plateali. Sabato 9 maggio, all’Auditorium San Giovanni Bosco, i migliori improvvisatori si sfidano nell’evento più atteso dell’anno – Tutte le informazioni

Varese – Quando l’amore si tinge di giallo, a Varese in scena “Piccoli crimini coniugali”. Sabato 9 maggio, il salone parrocchiale di via Giannone ospita lo spettacolo diretto da Gaetano Giovi; una riflessione intensa sulle ombre del legame di coppia e la ricerca della verità – Tutte le informazioni

INCONTRI

Castronno – Materia – Dentro il “mal d’Islanda”: a Materia storie dal Circolo Polare Artico. Sabato 9 maggio alle 17.30 l’incontro con Leonardo Piccione: il racconto dell’isola di Grímsey tra isolamento, comunità e vite al limite del mondo – Tutte le informazioni

Ghirla – A Ghirla una serata speciale con Mario Trematore, l’uomo che ha salvato la Sacra Sindone. Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20.30 all’Oratorio, protagonista dell’incontro sarà il funzionario dei Vigili del Fuoco che, l’11 aprile 1997, in occasione dell’incendio del Duomo di Torino, portò in salvo la Sacra Sindone con un intervento prodigioso – Tutte le informazioni

Varese – “Due Destini”: a Varese il racconto della nascita tra le corsie degli ospedali e l’Africa. Sabato 9 maggio al Salone Estense di Varese l’evento promosso dall’Ordine delle Ostetriche e Medici con l’Africa CUAMM per riflettere sulla professione attraverso lo spettacolo teatrale Due Destini – Tutte le informazioni

Varese – Giotto e Dante a confronto: alla Motta un viaggio tra arte e letteratura con Stefano Zuffi. Domenica 10 maggio la conferenza promossa da Italia Nostra nella chiesa di Sant’Antonio. Un’occasione per riscoprire le radici della modernità italiana – Tutte le informazioni

Induno Olona – Pier Vittorio Buffa presenta “Il pane non può aspettare” alla biblioteca di Induno Olona. Venerdì 8 maggio alla Biblioteca di via Piffaretti l’incontro con l’autore che racconta una storia nata dalla memoria orale e ambientata a Castello Cabiaglio – Tutte le informazioni

LIBRI

Saronno – Libri e Barolo, a Saronno il nuovo romanzo di Marina Marazza e una degustazione del “rosso dei re”. Venerdì 8 maggio a Villa Gianetti un appuntamento che unisce letteratura e degustazione dedicato alla saga dei Barolo. L’autrice Marina Marazza incontrerà il pubblico per raccontare il suo ultimo romanzo ambientato nelle Langhe – Tutte le informazioni

Varese – Al Salone Estense di Varese la presentazione del libro “Le sere dei miracoli” di Marco Alfieri. Venerdì 8 maggio l’incontro con l’autore nel cuore della città. Un viaggio nella storia irripetibile della grande Ignis tra sport, memoria e protagonisti – Tutte le informazioni

SPORT

Castiglione Olona – Athlon Run a Castiglione Olona: sport e informazione sulla celiachia con AIC Lombardia. Domenica 10 maggio l’evento sportivo accoglie anche l’impegno dell’Associazione Italiana Celiachia, presente con un desk informativo e ristori dedicati senza glutine per garantire partecipazione e inclusione agli atleti celiaci – Tutte le informazioni

Jerago Con Orago – “Una corsa per la vita”: a Jerago con Orago torna l’evento solidale in ricordo di Andrea. La manifestazione organizzata dall’associazione Insieme ad Andrea si può ETS torna domenica 10 maggio con un programma ricco di novità tra sport e intrattenimento per le famiglie – Tutte le informazioni