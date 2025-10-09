Finissage al Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello per “Incontri di Mondi lontani”

Domenica 12 ottobre sarà l’ultimo giorno per visitare la grande mostra Incontri di mondi lontani. Dai viaggi d’esplorazione di fine Ottocento alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni: in occasione del finissage, domenica 12 ottobre alle ore 15.00 sarà possibile effettuare una visita insieme al curatore Marco Castiglioni.

Sarà questa l’ultima occasione per immergersi in un percorso emozionante che ripercorre la relazione, complicata e contraddittoria, che anche il nostro Paese ha intrattenuto con “mondi”, un tempo lontani ed oggi sempre più vicini. Appuntamento al Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello, in piazza della Motta.

Il percorso espositivo, realizzato dal Comune di Varese con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, dell’Ambasciata dello Stato di Eritrea, di Regione Lombardia e Provincia di Varese, accompagna i visitatori in un viaggio che, partendo dal racconto delle esplorazioni ottocentesche, giunge fino alle straordinarie ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni in Africa e in Amazzonia. Attraverso reperti, documenti, fotografie e filmati originali la mostra racconta mondi apparentemente lontani, geograficamente e culturalmente, ma molto vicini per la storia e le storie che abbiamo condiviso. È stata, questa, anche l’occasione per tornare a parlare dell’esperienza di due varesini illustri, i fratelli Castiglioni, che si sono avvicinati a culture altre con grande rispetto e con il corretto approccio antropologico e scientifico. La porta rituale dei Bamun, l’inedita ricostruzione del “salotto del collezionista”, la scoperta della città mineraria di Berenice Pancrisia e del porto di Adulis, sono solo alcune delle tappe che hanno contraddistinto il loro lavoro.

Domenica 12 ottobre il pubblico potrà assistere inoltre all’esibizione del Coro dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Le adesioni potranno essere comunicate scrivendo a biglietterie.musei@comune.varese.it o telefonando al numero 0332 820409.

Informazioni

Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello, Piazza della Motta, 4 a Varese.

Finissage: domenica 12 ottobre 2025 – ore 15,00.

Ingresso: biglietto intero 5 euro; ridotto 3 euro; Under 18 gratis.