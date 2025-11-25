Pizzoccheri, musica e solidarietà: arriva il Gemonio Xmas Show

Due serate (venerdì 28 e sabato 29) nel tendone riscaldato al parco di via Curti tra gastronomia, concerti e il sostegno all’Associazione AISA che combatte l’atassia. Ecco come prenotare un tavolo

Un banco gastronomico ben fornito, spine della birra tirate a lucido e un palco per ballare e cantare insieme ai gruppi chiamati ad accompagnare la festa. Al Parco polivalente di via Curti è tutto pronto per il Gemonio Xmas Show, evento che tira la volata alle festività di Natale con una doppia serata prevista per venerdì 28 e sabato 29 novembre.

La festa è giunta alla sua quinta edizione ed è organizzata in collaborazione tra il Comitato Feste Gemonio, l’amministrazione comunale, le associazioni del paese e la Associazione AISA che si occupa di sostenere la ricerca e di stare accanto a chi soffre di atassia, un disturbo a livello muscolare che rende difficoltoso eseguire movimenti volontari. AISA sarà presente con una propria postazione e a essa sarà destinato il ricavato dalla manifestazione.

A tavola i protagonisti principali saranno i pizzoccheri, il piatto speciale previsto dal menu di Gemonio Xmas Show. Accanto alla gustosissima specialità valtellinese però ci saranno altre opzioni: polenta e spezzatino, patatine fritte, stinco con patate, panino con salamella, patate al forno, pomodori, fagioli e cipolle… Da bere ci sarà anche una Birra di Natale particolarmente attraente.

Dal punto di vista musicale, la serata del venerdì propone il concerto della tribute band Kartoonati con i brani portati al successo da Cristina D’Avena reinterpretati in chiave rock. A seguire invece il dj set con DJ Cassa. Sabato 29 invece toccherà ai Futura, gruppo specializzato in rock italiano e musica revival. Cene e concerti sono previsti anche in caso di cattivo tempo perché al parco di via Curti è stata montata una ampia struttura coperta e riscaldata.

Gli organizzatori suggeriscono di prenotare i tavoli soprattutto per chi vorrà cenare in gruppo: il numero da chiamare è il 338 9027483 e l’apertura del tendone è prevista per le ore 19 in entrambe le serate.