Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 6, 7, 8 marzo

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Da marzo a giugno la bottega solidale Good Samaritan apre il sabato e la domenica dalle 14:30 alle 18:30 a Brunello, in via Santa Maria 20, per sostenere le donne vulnerabili di Gulu, in Uganda. Visitabile anche la chiesa di Santa Maria Annunciata – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 7 e domenica 8 marzo al Museo del Tessile torna l’evento enogastronomico con 35 produttori da tutta Italia, oltre 400 etichette in degustazione e un menù speciale pensato per esaltare ogni calice: Calici al Museo – Tutte le informazioni

CARNAGO – La domenica mattina ha un nuovo ritmo da Birrificio Settimo in via Monte Rosa 33 a Carnago. Dopo il grande successo del primo appuntamento, il calendario del B7 Brunch continua con una data speciale: domenica 8 marzo. Per l’occasione sarà proposto un menu speciale, ricco e vario, dal dolce al salato: uova, pancakes fatti in casa, taglieri, formaggi d’alpeggio, proposte vegetariane e grandi classici del brunch, con drink a scelta tra birra alla spina, succhi e caffetteria – Tutte le informazioni

COMERIO – All’Opera Bistrò di Comerio un weekend tra gusto e musica: il 7 e 8 marzo torna la Festa della Polenta con menù dedicato alla tradizione. Domenica 8 marzo cena speciale per la Festa della Donna con il Duo Sonia e La Visè e un viaggio nella musica italiana – Tutte le informazioni

TRADATE – Habitare e The Boga Foundation hanno inaugurato HOMINOMINI, il project-space di h@telier curato da Marco De Crescenzo: non una mostra tradizionale, ma un dispositivo di pensiero che prende forma nel dialogo. La mostra è visitabile fino al 7 marzo – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 8 marzo CASAEVENTI, nel cuore di Varese, ospita una open class di trucco over 50 tutta al femminile. Dalle 15 alle 18 un pomeriggio dedicato alla bellezza, al tempo per sé e alla condivisione in un contesto accogliente – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

ALTRI EVENTI

Busto Arsizio – A Busto riparte Filosofarti: tre eventi fra arte, scienza e psicologia. Festival fra i Festival della città, Filosofarti ritorna nei prossimi giorni con una altra sessione di eventi proposti gratuitamente alla città e alla provincia tutta – Tutte le informazioni

Varese – Referendum sulla riforma della magistratura: a Villa Recalcati le ragioni del Sì e del No. L’evento, che gode del patrocinio della Provincia di Varese, si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Marco Magrini, del sindaco di Varese Davide Galimberti e del Presidente dell’ordine degli avvocati, Carlo Battipede – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Oracon 2026: a Orago torna il Festival del Gioco di Ruolo, da Tavolo e delle Carte Collezionabili. L’iniziativa, patrocinata dalle realtà del territorio e sostenuta da sponsor locali, trasformerà gli spazi dell’oratorio in una vera e propria cittadella del gioco – Tutte le informazioni

Arona – Ad Arona riapre il San Carlone: dal 1° marzo visite guidate a 35 metri di altezza. Due visite inaugurali, alle 10 e alle 14.30. Dal percorso interno alla terrazza ai piedi della statua, fino al giardino botanico compreso nel biglietto, torna l’esperienza completa dedicata al santo nato ad Arona nel 1538 – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – A Laveno Mombello è rifiorito il suggestivo Labirinto delle Camelie. Creazione del Cavaliere Enrico Gasparini, floricoltore con oltre sessant’anni di esperienza nel settore, accoglie i visitatori tra colori e profumi – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Nel Parco Pineta la seconda “mattina di volontariato forestale” con il WWF Insubria. Le attività sono aperte a tutti. E’ gradito avvisare preventivamente della propria partecipazione. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto – Tutte le informazioni

Saronno – A Saronno torna il “Baratto del Gabbiano”: nuova vita per vestiti, oggetti e libri usati. L’associazione Il Gabbiano invita i cittadini sabato 7 marzo nella Sala della Palazzina X2 per scambiare abiti e oggetti in buono stato e promuovere uno stile di vita più sostenibile – Tutte le informazioni

Duno – A Duno i ricordi amarcord di un giovane medico. Un pomeriggio dedicato alla memoria, alla medicina e al racconto del territorio. Al salone Borgato “Medeghet, gradini e caffè caldo“ – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Somma Lombardo celebra le 21 Madri Costituenti. L’amministrazione comunale ha allestito una mostra nella sala Fallaci: sarà visitabile sabato 7 e domenica 8 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Domenica dalle 15 alle 17 visite guidate a cura dei ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi – Tutte le informazioni

SPECIALE FESTA DELLA DONNA

Castronno Materia – Il silenzio che parla: a Materia torna “Quello che le donne non dicono”. Sabato 7 marzo alle 21 lo spettacolo torna a Castronno con testimonianze, musica e teatro dal vivo per coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Laveno festeggia l’8 marzo con il percorso “Effimera bellezza”. L’8 marzo non è un omaggio ornamentale, ma un’occasione per riflettere e per approfondire strumenti di conoscenza del femminile in tutte le sue dimensioni. Ecco il calendario degli appuntamenti – Tutte le informazioni

Leggiuno – Teatro e incontri: a Leggiuno doppio appuntamento per la Festa delle Donna. L’8 marzo il Teatro San Carlo ospiterà il concerto “Spazi Armonici – La voce delle donne”, mentre il 12 e il 26 marzo in sala consiliare si terranno due incontri di approfondimento contro la violenza di genere – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – “Siamo ancora vive?”. A Ferno per la Festa della donna uno spettacolo sulla violenza di genere. La rappresentazione, proposta da Comune e Associazione Donne Giuriste Italia), è patrocinata dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – A Castiglione Olona un 8 Marzo tra arte e storia a Palazzo Branda. In occasione della giornata internazionale della donna il Comune propone una visita esclusiva a Palazzo Branda Castiglioni con brindisi finale nel Portico d’onore – Tutte le informazioni

Varese – Teatro e musica a Varese nella giornata internazionale della Donna in nome di Mia Martini. In occasione della Giornata Internazionale della donna, sabato 7 marzo alle 18 in salone Estense, la città di Varese ospita lo spettacolo Almeno tu nell’universo, che racconta la vita e la voce dell’artista – Tutte le informazioni

Gorla Minore – Gorla Minore celebra le donne a marzo con “La Levatrice di Olonia”. Venerdì 6 marzo 2026 alle 21, presso la Sala Verde di Villa Durini, si terrà la presentazione del libro di Mario Alzati, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore” – Tutte le informazioni

Tradate – Festa delle Donne all’EcoPlanetario: un viaggio tra le stelle al femminile. Sabato 7 marzo il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone una serata speciale tra Venere a Cassiopea. In programma racconti sotto la volta celeste e, meteo permettendo, osservazione guidata ai telescopi dell’Osservatorio astronomico – Tutte le informazioni

Saronno – “La Storia” di Elsa Morante apre la tournée nazionale dal Teatro Giuditta Pasta di Saronno

Giovedì 5 marzo in scena la piéce tratta da uno dei romanzi più importanti del ‘900, un’opera monumentale che parla di guerra, fragilità e speranza – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Castiglione Olona celebra l’8 marzo e gli 80 anni del suffragio universale con la mostra “Chi dice donna dice…”. Il 1° e 8 marzo l’ex Sala Consiliare un percorso espositivo dedicato al ruolo femminile dalla Resistenza alla conquista del diritto di voto. L’8 marzo interventi di Anpi, Amnesty International e della scrittrice Martina Cilento – Tutte le informazioni

Cardano al Campo – “Quel maledetto filo che ci lega”: al circolo Quarto Stato di Cardano un weekend lungo per la Giornata della Donna. Da giovedì sera libri, concerti e progetti sociali legati dall’esperienza femminile, tra solidarietà e condivisione – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Teatro – Federico Basso al Teatro Sociale di Busto Arsizio con “Profilo Basso” viaggio ironico tra palco, TV e social. Appuntamento imperdibile della programmazione Fuori Stagione Melarido, organizzato in stretta collaborazione con Melarido Eventi – Tutte le informazioni

Besozzo – Al Teatro Duse va in scena “A casa la sapevo”: l’ironia del mondo della scuola. Sabato 7 marzo il quarto appuntamento della stagione teatrale besozzese con la produzione di Chronos3 che racconta le peripezie di un giovane supplente di italiano alle prese con la quotidianità scolastica – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – Al Teatro Soms di Caldana una serata di comicità con “Cercasi erede”. La compagnia “Il Portico degli Amici” è una realtà teatrale radicata nel territorio, impegnata da anni nella promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo – Tutte le informazioni

Barasso – Essere moglie, madre e figlia: la biblioteca di Barasso ospita “Come donna, zero”. Venerdì 6 marzo alle 20.45 la Biblioteca Comunale di Barasso ospita una lettura scenica curata da Raffaella Realini e tratta dal celebre libro “Come donna, zero” di Luisella Fiumi – Tutte le informazioni

Varese – A Sant’Ambrogio la Compagnia “Dimensione Teatro” in scena per solidarietà con un classico di De Filippo. Sotto la regia di Agostino Landi, lo spettacolo vedrà sul palco un cast affiatato composto da undici interpreti. Oltre al valore artistico, l’evento ha una forte impronta benefica: l’incasso della serata sarà devoluto alle opere caritative della parrocchia – Tutte le informazioni

Tempo Libero – “Frame”, spettacolo di improvvisazione teatrale a Brenno Useria. In scena al teatro dell’oratorio l’opera di improvvisazione teatrale per ragazzi e adulti interpretata dalla compagnia teatrale “I Senza Testo” – Tutte le informazioni

MUSICA

Maccagno con Pino e Veddasca – Maccagno celebra le grandi voci femminili del Blues con “Soul But Gold”. Sabato 7 marzo all’Auditorium Bruno Compagnoni il concerto-conferenza “Soul But Gold” celebra le grandi voci femminili che hanno rivoluzionato la Black Music e non solo – Tutte le informazioni

Comabbio – Comabbio rende omaggio a Franco Battiato con la mostra “Tra il buio e la luce”. Sabato 7 marzo alla Sala Lucio Fontana un evento tra arte, musica e danza dedicato al pensiero spirituale del cantautore siciliano – Tutte le informazioni

Azzate – Tra musica e poesia La ballata di Nina Simone alla Biblioteca di Azzate. Venerdì 6 marzo alle 21 il reading con la scrittrice Francesca Genti e il suo libro dedicato alla celebre cantante afroamericana, paladina dei diritti civili – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio il concerto “Brothers” dedicato a Gaber e Jannacci. Un omaggio alla musica e all’amicizia di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci arriva venerdì 6 marzo. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria online – Tutte le informazioni

Castellanza – Musica d’autore e lettura espressiva, nuovi appuntamenti al Teatro della Corte di Castellanza. Sabato 7 marzo il concerto di Marilena Anzini con l’ensemble vocale Ciwicè. Sabato 14 marzo spazio alle letture del laboratorio “Ironicamente” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Varese – L’universo femminile in mostra: tre artiste per inaugurare “ArteinCentro”. Allo Spazio ACLI di via Speri della Chiesa arriva “NOI TRE”: le opere di Veronique Perrard Monzini, Grazia Giani e Chiara Campiotti aprono la rassegna dedicata ai talenti del territorio – Tutte le informazioni

Varese – Alla Fondazione Marcello Morandini di Varese un pomeriggio speciale tra arte e dialogo generazionale. Venerdì 6 marzo si inaugura la terza Residenza d’Artista con ANY WAN, la presentazione del nuovo catalogo dedicato ad Antonio Calderara e una conferenza della critica Elena Pontiggia. La mostra resterà visitabile fino al 26 aprile prossimo – Tutte le informazioni

Arte – “Hominomini”, a Tradate l’arte interroga l’umano nel nuovo project-space di H@telier. La mostra-progetto mette in relazione la ricerca di Pierangelo Russo con l’indagine plastica dei Fratelli Boga. Inaugurazione al project-space di h@telier di via Fiume, il 7 febbraio – Tutte le informazioni

Luino – Il Premio MIDeC a Luino nel ricordo di Piero Chiara: al via “Di sole e di aria e di acque azzurre”. Un progetto curato da Tiziana Zanetti e Fabio Carnaghi che unisce il Premio MIDeC per la ceramica contemporanea e l’Archivio Piero Chiara in un dialogo tra letteratura e linguaggi visivi – Tutte le informazioni

INCONTRI E LIBRI

Rho – Dal museo ai reel: a Rho si indaga il nuovo volto della comunicazione dell’arte. L’appuntamento è per venerdì 6 marzo alle 20.45 presso il CentRho. Un talk con esperti del settore per capire come cambia il nostro sguardo nell’era degli algoritmi e dei social – Tutte le informazioni

Varese – Come prevenire alzheimer e ictus: se ne parla a Varese. Il 6 marzo appuntamento in Aula Montanari con esperti e associazioni per parlare di stili di vita sani e riduzione dei rischi – Tutte le informazioni

Varese – “Come in uno specchio”, a Varese il nuovo libro di Flavio Caroli. L’opera prende le mosse da un diario segreto ritrovato sul luogo della sepoltura di Sofonisba Anguissola in San Giorgio dei Genovesi a Palermo, a quattrocento anni dalla morte – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Sessualità e benessere pelvico: alla Galleria Boragno un incontro senza tabù. Venerdì 6 marzo il sesto appuntamento di “Donne in salute”. Le dottoresse di Humanitas Mater Domini spiegano il piacere consapevole tra realtà e sextoys – Tutte le informazioni

Maccagno con Pino e Veddasca – A Maccagno Sara Magnoli presenta “Papavero Rosso”: una storia d’amore che sfida il tempo. Sabato 7 marzo il Punto d’Incontro ospita un nuovo appuntamento della rassegna ideata dagli Amici del Liceo Sereni e dalla libreria Mondadori di Luino con la scrittrice Sara Magnoli – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – Al Palazzo della Cultura di Porto Ceresio tornano gli “aperitivi letterari” e le mostre ceresine. Dal 7 marzo al Palazzo della Cultura un calendario ricco di incontri con autori, esposizioni e iniziative artistiche che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto l’anno – Tutte le informazioni

Tempo Libero – “Ballare nella Catastrofe”: Enrico Lazzeri presenta il suo libro da Carù a Gallarate. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dove l’autore Enrico Lazzeri dialogherà con Gianni Zuretti per esplorare le radici sociali e artistiche del genere – Tutte le informazioni