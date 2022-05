Festa delle famiglie arcobaleno a Varese

L’8 maggio, a Villa Mirabello – Giardini estensi torna la Festa delle Famiglie Arcobaleno a partire dalle 10:30 per una giornata intera di festa, musica e giochi con i bambini e bambine insieme a tante famiglie di ogni forma e colore

L’8 maggio, a Villa Mirabello – Giardini estensi torna la Festa delle Famiglie Arcobaleno a partire dalle 10:30 per una giornata intera di festa, musica e giochi con i bambini e bambine insieme a tante famiglie di ogni forma e colore, gruppi e associazioni per lanciare un messaggio di inclusione.

La Festa delle famiglie arcobaleno si inserisce nell’ambito dell’International Families Equality Day, festeggiato a Maggio in tutto il mondo.

Il programma della giornata

Dalle 10:30 accoglienza e giochi nel parco

Picnic nel parco (presenti food truck con specialità pugliesi, hotdog e gelato artigianale) + caffetteria

Pomeriggio ricchissimo di giochi e musica

Laboratorio di aquiloni

Clown di Duturclaun Vip Milano

TruccaBimbi

Happy Music Per i grandi: incontri con *Libri parlanti” Alle 16:00 presentazione del video “Famiglia: Fantastica Fatica” realizzato da FA Lombardia

presentazione del video “Chiedimi se” di Margherita Fiengo Pardi

Interventi di: Famiglie Arcobaleno, Rosella Dimaggio (assessora Comune di Varese), Arcigay Varese, Agedo Varese, DuturClaun e la strepitosa Annagaia Marchioro

Alle 17:00 flashmob: i bambini liberano una nuvola di palloncini ecosostenibili e biodegradabili nel cielo di Varese

Famiglie Arcobaleno lancia la campagna: “FA la differenza, l’uguaglianza familiare è un affare di tuttə”, un gioco di parole che è anche un invito all’azione, ad esporsi TUTTə in prima persona per una società più giusta ed inclusiva.

La festa delle famiglie rientra negli eventi dell’International Families Equality Day: una giornata dedicata all’eguaglianza di tutte le famiglie, a prescindere da come siano composte. Un momento per stare insieme e divertirsi mettendo a fuoco i passi ancora da compiere per la piena eguaglianza sociale, culturale ma soprattutto legale delle famiglie con genitori dello stesso sesso.

“In Italia la situazione dei diritti dei nostri figli e figlie è ferma da anni – dichiara la presidente Alessia Crocini – Dopo lo stralcio della stepchild adoption dal testo di legge sulle unioni civili, un primo timido tentativo di sanare questa grave ingiustizia, ci era stata assicurata una riforma del diritto di famiglia che equiparasse i nostri figli e figlie a tutti gli altri bambini del Paese. Sono passati 6 anni e nulla è cambiato. Ma come è nella natura di Famiglie Arcobaleno le nostre lotte sono sempre colorate, condivise e gioiose, per questo invitiamo tutte e tutti ad unirsi a noi per festeggiare insieme questa edizione della Festa delle Famiglie”