A Marnate il Natale arriva..di corsa

Domenica 18 dicembre a Marnate è in programma una giornata di festa per il Natale, fra mercatini, musica, brindisi e la corsa dei Babbo Natale

L’attesa per l’arrivo del Natale è tanta e a Marnate grandi e piccini non vedono davvero l’ora di incontrarsi per respirare l’atmosfera di festa di questo periodo.

Domenica 18 dicembre sarà il momento per indossare un sorriso e godersi le tante iniziative in programma. Un elenco di attività, volte a conquistare grandi e piccini, che allieteranno la giornata, fra mercatini, brindisi musica e premiazioni.

A impreziosire il tutto, l’avvincente corsa dei Babbo Natale, che al mattino coinvolgerà adulti e bambini, pronti a divertirsi per le vie del paese.

Un’iniziativa che colorerà Marnate di rosso e bianco e divertirà non solo i partecipanti, ma chiunque veda passare l’allegra baraonda in corsa.

La giornata di festa sarà anche l’occasione per i marnatesi per ammirare la mostra del Gruppo Presepi Marnate, che come ogni anno ha donato ai suoi concittadini un modo autentico e ricco di significato per sentire il vero senso del Natale, grazie alle tante ricostruzioni della Natività proposte. L’appuntamento è nel Santuario di piazza IV Novembre, dove i volontari saranno disponibili anche a raccontare l’importante esperienza avuta in carcere a contatto con i detenuti, per un progetto solidale importante.