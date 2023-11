A Sangiano è festa per Sant’Andrea: incontri, concerto e mercatini

Sangiano festeggia il suo patrono. Una serie di appuntamenti accompagneranno la comunità sangianese a partire dal fine settimana, in occasione di Sant’Andrea.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la parrocchia, organizza una serie di appuntamenti per novembre e dicembre. Si parte il 25 novembre alle 17.30 con la Santa Messa in chiesa a Sangiano, a seguire il tradizionale incanto di S. Andrea. Ci si sposta poi all’oratorio di Leggiuno per un mnomento dedicato a Dario Fo, come anticipo sugli eventi primaverili a lui dedicati, a cura di Lezedunum. Segue cena ed estrazione della lotteria.

Il 30 novembre concerto del Coro Santa Maria del Monte, dirige Gabriele Conti. Organizza Emanuele Vianelli. Appuntamento per le 21 alla Chiesa di Sangiano (ingresso libero a offerta libera). Al termine verranno offerti vin brulé, panottone e pandoro.

Il 3 dicembre invece, ci sarà il mercatino di Natale a Villa Fantoni con accensione della stella del Picuz a cura della Pro Loco di Sangiano.