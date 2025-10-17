Varese News

All’Arlecchino il ritorno degli ELP Project, con il tributo ufficiale a Emerson, Lake & Palmer

Il palco de L’Arlecchino Show Bar si accenderà per accogliere il ritorno degli ELP Project, band che nel 2026 festeggia i 20 anni di carriera

19 Ottobre 2025

Domenica 19 ottobre alle ore 21, il palco de L’Arlecchino Show Bar si accenderà per accogliere il ritorno degli ELP Project, unico tributo ufficiale a Emerson, Lake & Palmer, storica band del rock progressivo internazionale.

Un progetto nato nel 2006

Guidati dal bassista e cantante Mauro “Lake” Aimetti, gli ELP Project sono attivi dal 2006 e in quasi vent’anni di attività hanno calcato palchi in tutta Italia, nel Nord Europa e negli Stati Uniti. Tra i traguardi più prestigiosi, il concerto al BB King Club di New York e la collaborazione con la Hamburg Symphoniker Orchestra nel 2009, davanti a oltre 2.300 spettatori.

La magia degli anni ’70

Il gruppo riporta sul palco non solo la musica, ma anche le scenografie e gli strumenti originali degli anni Settanta, per un’esperienza che rievoca tutta la potenza e l’innovazione del trio composto da Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer.

Verso un anniversario importante

Il concerto di Vedano Olona rappresenta anche l’inizio delle celebrazioni che nel 2026 segneranno i 20 anni di carriera della band e il decennale della scomparsa di Emerson e Lake. Un’occasione speciale, dunque, per rivivere le atmosfere immortali del progressive rock.

Info e prenotazioni

L’appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre alle ore 21.
Luogo: L’Arlecchino Show Bar, Vedano Olona (VA)
Ingresso: 12 euro con consumazione compresa
Prenotazioni: 0332 400839

