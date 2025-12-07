“Emozioni in poesia”, a Villa Puricelli Giancarlo Ratti legge i versi di Marco Iemmi

Un pomeriggio dedicato alla poesia, alla condivisione e alle emozioni: è quello organizzato da Villa Puricelli, in collaborazione con la Scuderia Ferrari Club Travedona, per lunedì 8 dicembre 2025.

L’evento, intitolato “Emozioni in poesia”, prenderà il via alle ore 15:00 con l’accoglienza degli ospiti.

Alle 15:30 sarà presentato il libro “Emozioni dislocate” di Marco Iemmi, opera premiata come poesia dell’anno 2023. L’autore sarà presente per dialogare con il pubblico e raccontare il percorso che ha portato alla realizzazione della raccolta. Per l’occasione ci sarà un ospite d’eccezione: l’attore Giancarlo Ratti, voce e figura nota nel panorama culturale italiano (lo si può ascoltare ogni giorno nella popolarissima trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio” in onda al mattino su Rai Radio Due)

A introdurre e condurre l’incontro sarà la giornalista e comunicatrice Silvia Giovannini, che accompagnerà il pubblico in un percorso narrativo e sensoriale alla scoperta dell’universo poetico di Iemmi.

L’appuntamento si terrà nella splendida cornice di Villa Puricelli, in Piazza Senatore Puricelli 2, Bodio Lomnago (VA), luogo che da sempre ospita eventi culturali di qualità.

Un’occasione preziosa per immergersi nella poesia e incontrare da vicino uno degli autori più apprezzati degli ultimi anni.

Giancarlo Ratti è una figura artistica poliedrica, capace di unire talento attoriale, sensibilità musicale e una naturale eleganza scenica. La sua voce, riconoscibile e vibrante, accompagna interpretazioni sempre curate, mentre la sua presenza sul palco e davanti al microfono trasmette autenticità e passione. Dotato di ironia sottile e profonda umanità, Ratti incarna un modo di fare arte che affascina, coinvolge e lascia un’impronta delicata ma indelebile nello spettatore.