Seattle, il grunge, i Nirvana, la Sub Pop Records. A Materia la proiezione di Seattle Postcard

Mercoledì 21 gennaio, alle ore 21, Materia Spazio Libero ospita la presentazione del documentario “@Seattle Postcard”, diretto da Filippo D’Angelo. Il film propone un viaggio nella storia musicale e culturale di Seattle, andando oltre il mito del grunge e ricostruendo, attraverso testimonianze e materiali d’archivio, un momento fondamentale della scena artistica statunitense.

Alla serata sarà presente il regista Filippo D’Angelo, che dialogherà con Paolo Carnevale, giornalista del Corriere della Sera, in un dibattito finale aperto al pubblico.

«Ma Seattle non è solo la patria del Grunge – racconta il regista, Filippo D’angelo – qui sono nate diverse realtà che hanno segnato un’epoca, dal movimento No Global ad Amazon». Così la musica accompagna il racconto della storia di questa città, da quando è stata fondata alle sue rivoluzioni, culturali, musicali e sociali.

Il documentario raccoglie testimonianze (le riprese sono di Ezio Riboni), incontra i protagonisti (i fondatori della Sub Pop Records Bruce Pavitt e Jonathan Poneman) e ricostruisce le storie di un momento storico e di una musica che paiono accaduti ieri ma sono già lontanissimi. Ricorrendo ad immagini di repertorio e rare foto d’epoca, D’Angelo racconta in breve la storia di Seattle e si concentra sulla scena musicale degli anni 90 e sulla storia della Sub Pop.

«Tutto è nato da un evento saltato nel 2020 a causa della pandemia. Con Valeria Sgarella, autrice di tre libri musicali su Seattle e con il giornalista Paolo Carnevale, che ai tempi ha intervistato per il Corriere della sera Chris Cornel dei Sound Garden e ha visto tutti e tre i concerti italiani dei Nirvana, avevamo intercettato Bruce Pravitt, fondatore dell’etichetta Sub Pop Records (quella che ha lanciato Nirvana e Sound Garden, ndr) per una serata al Castello di Fagnano Olona. Quella serata mancata è diventata un documentario».