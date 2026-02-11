A Rovellasca “Occhi di colomba” porta in scena le donne della Genesi

Domenica 15 febbraio nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo un percorso tra teatro, musica e riflessione biblica dedicato nell’ambito della festa del Crocifisso

La Parrocchia di Rovellasca propone un appuntamento culturale e spirituale in occasione della Festa del Crocifisso. Domenica 15 febbraio, alle 16.15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, andrà in scena “Occhi di colomba – Figure femminili nel libro della Genesi”, un percorso tra parola, musica e interpretazione dedicato alle donne del primo libro della Bibbia.

L’iniziativa unisce teatro e riflessione biblica, mettendo al centro alcune figure femminili che attraversano le pagine della Genesi e che ancora oggi interrogano il presente.

I testi sono firmati da Elena M. Giudici, che sarà anche tra le protagoniste in scena nel ruolo di Rachele. Accanto a lei Anna Maria Taula (Sara), Federica Garita (Agar), Paola Tasso (Rebecca) ed Elena Cilento (Lia), che cura anche la regia.

Un intreccio di voci che darà corpo e parola a storie antiche, restituendone attualità e profondità attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

Ad accompagnare la narrazione saranno GianPietro Marazza alla fisarmonica e Angelo Caruso alle percussioni, mentre il coro Vocinvolo, diretto da Anna Maria Boeris, contribuirà a creare un’atmosfera suggestiva e raccolta.

Ingresso libero