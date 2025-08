Agosto al Lake Museum: mostre, visite e teatro per famiglie a Cazzago Brabbia

Il Lake Museum di Cazzago Brabbia diventa protagonista del mese di agosto con una serie di appuntamenti che uniscono arte, teatro e scoperta del territorio. Le iniziative, gratuite e aperte a tutti, si svolgono domenica 10 e 17 agosto 2025 e offrono un programma ricco di proposte per famiglie, bambini e curiosi.

Mostra “Ascoltare i pesci” di Chicco Colombo

La rassegna prende il via domenica 10 agosto con l’apertura della mostra “Ascoltare i pesci” di Chicco Colombo, artista varesino noto per il suo approccio creativo e visionario. L’esposizione, ospitata nella ghiacciaia del museo, propone un viaggio immaginario tra acque e pesci fantastici, in continuità con il progetto “Il Fantaquario” che reinterpreta in chiave artistica cartoline e paesaggi lacustri.

La mostra resterà visitabile anche nelle successive giornate di evento, domenica 17 agosto.

Visite guidate ai murales di Cazzago

Alle ore 16 di entrambe le domeniche è prevista una visita guidata ai murales di Cazzago Brabbia, un percorso all’aperto che parte dalla ghiacciaia e conduce alla scoperta delle opere artistiche diffuse nel borgo, a cura dello stesso Chicco Colombo.

Teatro e letture con Betty Colombo

Il programma prosegue alle 17.30 con momenti dedicati al teatro e alle letture animate:

Domenica 10 agosto: animazione teatrale “Lo scrittore dei pesci” e spettacolo con Betty Colombo.

Domenica 17 agosto (pomeriggio): letture teatrali “Madama la ghiacciaia e altre… fred(d)ure”.

Domenica 17 agosto (sera): letture teatrali “La rete”.

Gli spettacoli sono realizzati dal Teatro dei Burattini di Varese, storica realtà del territorio.

Informazioni e partecipazione

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita e si svolgono presso la ghiacciaia del Lake Museum e lungo il percorso dei murales. In caso di brutto tempo, le attività si terranno all’interno della ghiacciaia e del lavatoio.

Per informazioni: 393 3315016 – chiccocolombo@gmail.com