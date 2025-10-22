Musica e parole in biblioteca a Busto Arsizio due incontri tra Pink Floyd e Dik Dik

Venerdì 24 e domenica 26 ottobre doppio appuntamento per ripercorrere la storia della musica italiana e internazionale

La biblioteca comunale di Busto Arsizio si trasforma per un weekend in un piccolo palcoscenico musicale. Tra vinili, racconti e note dal vivo, Musica in biblioteca propone due incontri dedicati a chi ama la musica che ha fatto epoca e che non passa mai di moda.

Venerdì 24 ottobre alle 18.30, la Sala Monaco ospiterà Wish You Were Here 50th, un omaggio ai cinquant’anni dell’album iconico dei Pink Floyd in collaborazione con l’Associazione Dalle Libraie.

Stefano Girolami, scrittore e collezionista appassionato, accompagnato dalla voce di Anna Marcalogno, accompagneranno il pubblico attraverso aneddoti, racconti e curiosità. La serata si concluderà con l’ascolto del vinile originale.

Domenica 26 ottobre alle ore 17.00, Pietruccio Montalbetti, storico chitarrista dei Dik Dik, presenterà il suo libro “Storie di due amici e dei Dik Dik”, tra ricordi e amicizie il racconto di un gruppo che ha segnato la colonna sonora di una generazione.

Gli incontri si terranno in Sala Monaco – ingresso da Via Paolo Borroni, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per info: 0331 390381