“No Other Land”, il documentario premio Oscar proiettato a Ferno

Il salone della Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno ospiterà – venerdì 24 ottobre dalle 21,15 – la proiezione di film/documentario “No Other Land”, vincitore del Premio Oscar 2025 nella categoria dei documentari e dedicato al racconto della resistenza della comunità palestinese di Masafer Yatta, in Cisgiordania, di fronte alle politiche di espansione israeliane.

La serata sarà introdotta da Michela Mazzucchi, volontaria operazione Colomba mentre interverrà in collegamento anche Filippo Landi, ex corrispondente RAI da Gerusalemme. La pellicola testimonia le demolizioni, le evacuazioni forzate e le conseguenze umane di una lunga occupazione, offrendo uno sguardo intimo sulla quotidianità di chi lotta con mezzi non violenti per difendere la propria terra, affermando con forza un messaggio di resilienza, giustizia e convivenza pacifica.

La proiezione affianca la mostra “Hearth of Gaza” che è stata allestita nel salone superiore della Cooperativa – che ha sede in via Mazzini 16 a Ferno – e che può essere visitata tutti i giorni (dalle 15 alle 18) fino a venerdì 24 ottobre.