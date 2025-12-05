Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 5, 6, 7 e 8 dicembre

Fine settimana lungo che inaugura il mese di dicembre. La Biblioteca di Tradate compie 20 anni e festeggia con una settimana di eventi. Dal 4 al 6 dicembre la città celebra il ventennale di uno dei suoi luoghi simbolo con incontri letterari, laboratori per bambini, musica e convivialità. A Ilaria Capua il Premio Furia 2025. La virologa riconosciuta per la divulgazione scientifica e l’approccio “One Health”. Cerimonia il 5 dicembre in Salone Estense. Tornano le Lucine, la magia del Natale è pronta ad avvolgere Leggiuno. Un intero centro storico dal 6 dicembre al 6 gennaio si veste a festa con oltre un milione di luci LED e trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia.

EVENTI FUORI PROVINCIA

Moncalvo – “Sulle ali del Gattopardo”: le opere del vedanese Nebuloni approda a Moncalvo. Dal 22 novembre al 7 dicembre la Galleria Moncalvo Expo ospita l’intera collezione dedicata al romanzo di Tomasi di Lampedusa – Tutte le informazioni

Milano – La mostra “meTRO” di Roberto Barbieri al Manifiesto Blanco di Milano. Artista autodidatta, si racconta presentando, nella sua mostra d’esordio, dieci opere pittoriche: un racconto inedito e autentico, una vera e propria immersione nel suo vissuto – Tutte le informazioni

Milano – Un pezzetto del Sacro Monte di Varese farà parte del Natale dei milanesi. Dal 6 dicembre al 10 gennaio una suggestiva Natività ispirata alla terza cappella del Sacro Monte di Varese, tra arte, devozione e teatro – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Comerio – Pixel e nostalgia con “Retro Winterland” a Comerio: quattro domeniche di ricordi digitali e atmosfere natalizie. Un mercatino a tema retrò, videogiochi d’epoca e vin brulé: l’inverno di Opera Hub e Varese Retrocomputing si accende tra nostalgia e condivisione – Tutte le informazioni

Tradate – Buon compleanno Frera! La Biblioteca di Tradate compie 20 anni e festeggia con una settimana di eventi. Dal 4 al 6 dicembre la città celebra il ventennale di uno dei suoi luoghi simbolo con incontri letterari, laboratori per bambini, musica e convivialità – Tutte le informazioni

Varese – A Varese l’incontro “Orientamento: dalle stelle, al sestante, al GPS”. L’evento sarà condotto da Antonio Giudici nell’ambito del ciclo La Formazione delle Idee, promosso da Chiara Del Nero, Guido Martinoli, Marina Guidotti, Renzo Talamona e dal pubblico stesso – Tutte le informazioni

Varese – A Villa Mirabello sei preziose collane longobarde in mostra prima del ritorno a Spoleto. Dal 21 novembre al 7 dicembre 2025 al Museo Archeologico di Villa Mirabello saranno esposte sei collane in pasta vitrea risalenti all’epoca longobarda – Tutte le informazioni

Tradate – A Tradate il cielo di Natale si scopre sotto la cupola dell’EcoPlanetario. Tre domeniche speciali (7, 14 e 21 dicembre) al Centro Didattico Scientifico per un viaggio tra stelle, racconti e atmosfera natalizia – Tutte le informazioni

Varese – A Ilaria Capua il Premio Furia 2025. La virologa riconosciuta per la divulgazione scientifica e l’approccio “One Health”. Cerimonia il 5 dicembre in Salone Estense – Tutte le informazioni

Brinzio – “Hanwí Wówapi – Il racconto del tempo del popolo Lakȟóta” e il calendario delle 13 Lune del 2026. Sabato 6 dicembre serata speciale dedicata alla cultura di uno dei popoli nativi americani più significativi e profondi nella loro visione del mondo in collaborazione con l’American Southwest Museum di Cavona – Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

Brunello – Regali originali, gusto e solidarietà: è il Natale di Good Samaritan. Quest’anno rendi il tuo Natale davvero speciale: scegli un regalo solidale e cammina insieme a noi per costruire un futuro di speranza – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Libri, incontri e creatività: un dicembre ricco di eventi alla Galleria Boragno. Dal 27 novembre al mercatino di Natale, la storica galleria di via Milano a Busto Arsizio si anima con presentazioni d’autore e proposte originali per le feste – Tutte le informazioni

Casciago – “Accendiamo il Natale”: musica, luci e auguri a Casciago l’8 dicembre. A Sant’Eusebio un pomeriggio di festa con concerto natalizio, consegna borse di studio e accensione delle luminarie – Tutte le informazioni

Cuasso al Monte – A Cuasso al Monte arriva la magia: apre la nuova pista di ghiaccio del Villaggio di Natale. Domenica 7 dicembre sarà inaugurata la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità, unica nel suo genere, cuore pulsante delle festività 2025 e simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare – Tutte le informazioni

Golasecca – Mercatini di Natale e Il Bosco incantato: si accende l’atmosfera natalizia a Golasecca. Nel giorno dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, l’accensione dell’albero di Natale e tante altre proposte di divertimento e buoni sapori – Tutte le informazioni

Induno Olona – A Induno Olona si accende il Natale al Centro Asfarm con musica, magie e tradizioni. L’evento “Induno Olona accende il Natale” si terrà sabato 6 dicembre, organizzato da Comune, Pro Loco e Centro Polivalente ASFARM, in collaborazione con Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi”, Filarmonica APS, Scuola dell’Infanzia Malnati, Gruppo Alpini, Solevoci, Explosion Eventi e Pazart – Tutte le informazioni

Leggiuno – Tornano le Lucine, la magia del Natale è pronta ad avvolgere Leggiuno. Un intero centro storico dal 6 dicembre al 6 gennaio si veste a festa con oltre un milione di luci LED e trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia – Tutte le informazioni

Masnago – “Aspettando la Cometa”, il tradizionale Concerto di Natale a Masnago. Il coro proporrà una selezione di dodici brani provenienti dalle tradizioni popolari di diversi Paesi e da repertori di varie epoche – Tutte le informazioni

Samarate – Samarate celebra il Natale con il Villaggio di Betlemme: storia, giochi e attività per tutta la famiglia. All’Oratorio di Verghera un percorso immersivo tra antichi mestieri, animazioni e attività dedicate ai più piccoli per vivere l’atmosfera del Natale in una ricostruzione ispirata ai tempi di Gesù – Tutte le informazioni

Varese – Natale a Varese con la meraviglia di 500mila lucine e tante iniziative. Dal 28 novembre tante le attività natalizie nel capoluogo, con il grande spettacolo di luci ai Giardini Estensi, il mercantino in piazza, la pista di pattinaggio nel parco e tantissime iniziative in tutta la città – Tutte le informazioni

Inarzo – 45ª vendita di Natale: i doni del Ponte Inarzo per la solidarietà. L’iniziativa, che si terrà presso il Salone Parrocchiale di Inarzo nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 dicembre, sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Azzate – Pierino e il Libro al Cinema Teatro Castellani di Azzate. Una serata speciale il 6 dicembre con musica, parole e immagini in un racconto emozionante sulla crescita – Tutte le informazioni

Besozzo – Al teatro Duse di Besozzo in scena “I Dialoghi della Vagina” spettacolo scritto e diretto da Virginia Risso. Lo spettacolo, al quarto anno di tournée sarà il 6 dicembre – Tutte le informazioni

Cadegliano Viconago – A Cadegliano Viconago torna il Festival delle Arti Sceniche Figurative, dedicato a Gian Carlo Menotti. Un’edizione speciale del Festival rende omaggio al compositore di fama mondiale, con un programma ricco di spettacoli, concerti, mostre e eventi imperdibili, tra cui la suggestiva rappresentazione di Antigone – Tutte le informazioni

Orino – “Prima“ diffusa, a Orino una Lady Macbeth dal sapore milanese. Al termine dell’opera cui si potrà assistere al salone Orum, una sorpresa culinaria della tradizione meneghina – Tutte le informazioni

Varese – Sabato al Nuovo di Varese il film “Ammazzare stanca”. In sala registra e attori. Saranno presenti in sala il regista Daniele Vicari e gli attori Gabriel Montesi e Selene Caramazza. Appuntamento sabato 6 dicembre, alle ore 20:30 – Tutte le informazioni

LIBRI

Besozzo – Alla biblioteca di Besozzo Francesco Muzzopappa e il suo nuovo romanzo “La contessa va in crociera”. L’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale, offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con uno degli autori più vivaci della narrativa umoristica italiana, già vincitore del Premio Massimo Troisi – Tutte le informazioni

Casciago – A Natale un libro in regalo sotto l’albero della Biblioteca di Casciago. Dal cortile dell’Orologio un piccolo gesto per festeggiare la lettura: ogni giorno 15 lettori potranno ricevere un libro in dono durante le festività – Tutte le informazioni

Luino – Due incontri letterari a Luino: un romanzo inquietante e un giallo affascinante. Due appuntamenti imperdibili con gli autori Daniele Oldani e Marco Marcuzzi, in un weekend di letture, dialoghi e auguri natalizi – Tutte le informazioni

Gallarate – A Gallarate le fiabe diventano teatro dell’anima con Angela Elina Nanna. Sabato 6 dicembre presso la libreria “Librando”, lo spettacolo “Dall’ombra alla luce” porta in scena fiabe alchemiche per raccontare la trasformazione interiore– Tutte le informazioni

Gavirate – A Gavirate la presentazione del 55° numero di “Menta e Rosmarino”. Un pomeriggio dedicato alla cultura locale con voci autorevoli, presentazioni editoriali e contributi artistici nella cornice dell’Auditorium di Gavirate – Tutte le informazioni

Germignaga – “La Vergine dimenticata”: a Germignaga un libro per riscoprire l’affresco e la chiesa che lo custodiva. La chiesa di San Giovanni Battista ospita la presentazione del libro di Renzo Fazio, dedicato al ritrovamento e restauro di un affresco prezioso riemerso nel 2022 – Tutte le informazioni

Varese – In Sala Montanari a Varese la presentazione del libro “Carlo Meazza 80. Sguardi sul mondo”. L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre alle 21 in Sala Montanari di Varese. Ingresso libro – Tutte le informazioni

Varese – A Varese si presenta il volume “Territori 2024”: una riflessione tra storia locale e dimensione globale. Mercoledì 5 novembre alla Sala Montanari, la terza edizione del progetto editoriale curato da Enzo R. Laforgia e Gianmarco Gaspari con diversi contributi di studiosi e studiose – Tutte le informazioni

Varese – Il Sacro Monte protagonista con la presentazione del libro “La via di Maria” a Varese. Il 17 dicembre, Villa Recalcati ospita la presentazione del volume che racconta l’arte, la fede e la bellezza del Sacro Monte di Varese attraverso le “Serate di Arte e Fede” – Tutte le informazioni

MUSICA

Besozzo – A Besozzo l’8 dicembre il Concerto di Gala della Filarmonica: un viaggio tra i capolavori sinfonici. Appuntamento lunedì 8 dicembre 2025, alle 20.45, con il tradizionale Concerto di Gala nella Chiesa dei Santi Alessandro e Tiburzio Martiri. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Gallarate – Lorenzo Bertocchini in concerto da Carù a Gallarate. Il rocker varesino si esibirà con brani originali e omaggi a Dylan, Creedence, Springsteen, Chuck Berry, Cat Stevens – Tutte le informazioni

Buguggiate – Il Natale risuona a Buguggiate con il concerto della Banda di Capolago il 7 dicembre in Chiesa. Per l’occasione i musicisti indosseranno le nuove divise dopo la benedizione. L’evento, ad ingresso libero, è offerto alla città dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e da Ccr Insieme Ets – Tutte le informazioni

Brezzo di Bedero – A Brezzo di Bedero il 7 dicembre il concerto “Romanticismo e Virtuosismo” con Michel Gershwin e Anna Victoria Tyshayeva. Alla Casa Paolo un viaggio musicale tra Bruch, Mozart, Brahms, Schubert e Ravel: ingresso libero e atmosfera intima per una serata di grande musica da camera – Tutte le informazioni

Casciago – A Morosolo al Concerto di Natale tornano a casa due opere rubate nel 2000. Nella chiesa di Morosolo una serata di musica e bellezza per celebrare la ritrovata memoria storica: tornano due dipinti trafugati nel 2000 – Tutte le informazioni

Castronno – Doppio concerto natalizio del Coro Pieve del Seprio a Castronno e a Varese. I due eventi natalizi, il 5 e il 19 dicembre, concluderanno un ciclo dedicato ai 20 anni dalla scomparsa di Carlo Magistrali fondatore del coro oggi diretto dal figlio Matteo – Tutte le informazioni

Travedona Monate – Al “S. Amanzio” di Travedona tributo ai Led Zeppelin con “The Rovers”. Un omaggio a cinquant’anni dall’uscita di Physical Graffiti: uno degli album più sottovalutati, ma allo stesso tempo capace di restituire l’immagine della band nel suo periodo di massimo successo – Tutte le informazioni

Cuveglio – “Lavori in Corso “, a Cuveglio lo spettacolo per la solidarietà. Venerdì 5 dicembre 2025, alle 21.00, la Sala Polivalente di piazza Marconi 1 ospiterà una serata di musica dal vivo dedicata alla prevenzione oncologica: sul palco salirà un giovane gruppo folk – Tutte le informazioni

Ferno – “Note d’Autunno 2025”, a Ferno e Lonate Pozzolo un viaggio nella musica classica. La rassegna si apre domenica 14 settembre alle 17 con un concerto di musica barocca nella chiesa di Santa Maria Assunta a Ferno e proseguirà con diversi appuntamenti fino al mese di dicembre – Tutte le informazioni

Sacro Monte Varese – “Note di Luce” al Santuario del Sacro Monte. Alla consolle dell’organo Mascioni si alterneranno Pietro Colnago, Marco De Vita e Matteo Maino, la parte corale sarà eseguita dal Gruppo Polifonico Josquin Desprez di Varese diretto dal M° Francesco Miotti – Tutte le informazioni

Malpensa – Malpensa si prepara alla Prima della Scala con eventi speciali. L’aeroporto di Milano diventa un palcoscenico culturale in attesa della Prima, con eventi esclusivi per passeggeri e visitatori – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Il colore e le emozioni: al museo Maga di Gallarate apre la mostra “Kandinsky e l’Italia”. Progettata e realizzata dal Maga in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, si concentra sulla centralità dell’opera e del pensiero del maestro russo in relazione alla scena europea e alla grande stagione dell’astrattismo italiano – Tutte le informazioni

Azzate – “Sulla strada di Eddy”: ad Azzate il racconto della vita da pastore. Gli scatti di Mario Baratelli esposti in sala consigliare restituiscono tutta l’umanità e la dignità di un mestiere antico, ancora oggi presente nel nostro territorio – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – “Natura in punta d’ago”: al Museo della Collegiata un ricamo seicentesco per gli 800 anni del Cantico delle Creature. Dal 15 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 il Museo di Castiglione Olona celebra San Francesco con un’esposizione dedicata alla bellezza della natura ricamata e dipinta – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – “Il Bambino e san Giovannino”: nuovo capolavoro di Natale alla Collegiata di Castiglione Olona. L’ Adorazione con il Bambino e san Giovannino di Bartolomeo di Giovanni, collaboratore di Ghirlandaio e Botticelli, è l’ospite speciale della Collegiata per il Natale 2025. Per l’occasione si apriranno le porte della sagrestia cinquecentesca, di norma preclusa alle visite – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – La mostra “Gian Luigi Bennati. L’umano e il sacro” allo “Spazio Clip” del Liceo Artistico “Frattini” di Varese. L’esposizione che rientra nelle iniziative organizzate per ricordare i 50 anni dalla morte del fondatore del liceo, rimarrà aperta dal 22 novembre sino al 23 dicembre 2025, festività escluse, e sarà visitabile durante gli orari di apertura del Liceo, sia al mattino che al pomeriggio – Tutte le informazioni

Morcote – Luigi Bello, “Segno e osservazione”: a Morcote la retrospettiva dedicata all’artista del silenzio. Sabato 29 novembre alle 15 alla Galleria Poma si inaugura “Segno e osservazione”, la retrospettiva che ripercorre la vita artistica del pittore e ceramista Luigi Bello. La mostra sarà visitabile fino al 16 gennaio 2026 – Tutte le informazioni

Sacro Monte di Varese – Per Sant’Ambrogio riaprono i musei del Sacro Monte di Varese. Aperture straordinario a Santa Maria del Monte: dal 6 all’8 dicembre visite speciali alla Casa Museo Pogliaghi, al Museo Baroffio e alla Cripta del Santuario – Tutte le informazioni

Varese – “Giorgio Casali fotografo. Paesaggi pubblici e privati”: Varese dedica una mostra al Castello di Masnago. Dal 20 settembre al 15 marzo sarà possibile vedere una selezione di fotografie che attraversano vari ambiti, dai paesaggi urbani e industriali a quelli più intimi e privati – Tutte le informazioni

Varese – Giuseppe Veneziano alla Galleria Punto Sull’Arte con la sua mostra personale “Ogni favola è un gioco”. L’esposizione resterà aperta fino a SABATO 20 DICEMBRE 2025 e sarà corredata da un catalogo bilingue realizzato da PUNTO SULL’ARTE. Vernissage SABATO 29 NOVEMBRE dalle 11 alle 13 nella sede di Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese – Tutte le informazioni

Varese – “Oltre Pinocchio”, una nuova mostra temporanea al Museo Castiglioni di Varese. La fiaba di Collodi diventa chiave per esplorare l’infanzia e i suoi riti di passaggio: libri, fotografie, marionette e installazioni interattive al Museo Castiglioni di Villa Toeplitz – Tutte le informazioni

Varese – Varese celebra il centenario di Padre Costantino Ruggeri: arte, spiritualità e memoria condivisa. Una mostra collettiva e una conferenza per ricordare il grande artista e architetto francescano. A Santa Maria della Gioia e al Lyceum il tributo al suo lascito spirituale e creativo – Tutte le informazioni

Viggiù – Viggiù, al Museo Butti la mostra “Vedere a oltranza” di Claudio Olivieri. Da domenica 5 ottobre 2025 a mercoledì 7 gennaio 2026, il Museo Butti Contemporanea ospita la mostra “Claudio Olivieri. Vedere a oltranza”, dedicata a uno degli artisti italiani più significativi della seconda metà del Novecento – Tutte le informazioni

Voltorre – A Voltorre una retrospettiva per i 100 anni dalla nascita del maestro Luigi Violini. Dal 22 novembre all’8 dicembre al Chiostro di Voltorre l’omaggio a uno dei protagonisti dell’arte locale. In mostra 52 opere tra dipinti e disegni del “prof”, artista schivo e amatissimo insegnante varesino – Tutte le informazioni

GITE ED ESCURSIONI

Arona – Ponte dell’Immacolata: il San Carlone di Arona riapre per tre giorni speciali. Tre giornate speciali, dal 6 all’8 dicembre, offrendo un’occasione unica per vivere un’atmosfera festiva – Tutte le informazioni