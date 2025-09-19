Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 19, 20 e 21 settembre

La “Coppa Cobram” a Fagnano: si torna in sella per una giornata da veri Fantozzi e Filini. Domenica 21 settembre la quarta edizione della pedalata goliardica promossa da Calimani e Gruppo Filini. Bobbiate in festa per San Grato 2025. Dal 14 al 21 settembre la comunità di Bobbiate si prepara a celebrare la Festa di San Grato, patrono della parrocchia, con un ricco programma di eventi religiosi, culturali e ricreativi. Cazzago Brabbia si prepara alla seconda edizione di “Tutti a Tavola”. Domenica 21 settembre, il centro storico si trasforma in un grande pranzo comunitario: buon cibo, convivialità, tradizioni e tante attività per grandi e piccini. I Solisti Veneti celebrano Casanova a Villa Panza tra Fellini, Rota e Donaggio. Venerdì 19 settembre alle ore 21 è in programma il secondo appuntamento nella storica cornice del bene Fai.

LE PREVISIONI

Meteo – L’anticiclone assicura bel tempo sul Varesotto per tutto il fine settimana. Un weekend all’insegna di tempo soleggiato, asciutto e temperature miti. Da lunedì si aspetta un peggioramento, con nubi e piogge – Tutte le informazioni

EVENTI IN EVIDENZA

BESOZZO – Il Creanza Vintage Market annuncia il suo ritorno con una nuova edizione che promette di sorprendere appassionati di vintage, second hand, riuso e design sostenibile. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Besozzo, si terrà domenica 21 settembre 2025 in una location d’eccezione: l’ex Copertificio Sonnino, uno dei simboli di archeologia industriale della città – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Tre giorni di festa in perfetto stile bavarese: dal 19 al 21 settembre 2025, Cassano Magnago ospita la nona edizione dell’Oktoberfest, nella consueta area feste di via Primo Maggio. Una manifestazione ormai simbolo di fine estate, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori tra birra, musica e sapori tipici della tradizione tedesca – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – La rassegna MusiCuvia dedica l’ultima serata in programma della rassegna 2025 a un omaggio speciale a Maurice Ravel, in occasione dei 150 anni dalla nascita del grande compositore francese. Il concerto, intitolato Hommage à Ravel, è in programma venerdì 19 settembre alle ore 20.45 presso il Teatro SOMS di Caldana – Tutte le informazioni

MALNATE – Anche quest’anno, dal 6 al 27 settembre 2025, Malnate torna a vivere uno dei momenti più attesi e partecipati dalla comunità: la Sagra Settembrina, giunta alla sua 78ª edizione. Un evento che unisce fede, cultura, spettacolo e buona cucina, trasformando per due settimane la città in un grande spazio di incontro e festa – Tutte le informazioni

MALNATE – Da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 Malnate ospita una nuova edizione di “Fungo in festa”, la manifestazione autunnale organizzata dalla Pro Loco Malnate APS in collaborazione con l’associazione “Dai una mano”, e con il patrocinio del Comune. Tre giornate all’Area feste di via Pastore, una struttura climatizzata che accoglierà famiglie, curiosi, appassionati di cucina e amanti della socialità, in un’atmosfera che unisce tradizione e intrattenimento – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

ALTRI EVENTI

Crosio Della Valle – Raduno di auto e moto d’epoca a Crosio della Valle. Appuntamento domenica 21 settembre dalle 9.30 in piazza Paolo VI. Premiazione delle auto e delle moto più belle, più vecchie e più originale e lotteria gastronomica – Tutte le informazioni

Angera – Un volo vincolato per sostenere i bambini con disabilità. Il 21 settembre il lungolago di Angera una giornata interamente dedicata ai voli vincolati in mongolfiera e alla solidarietà. Un evento speciale con una particolare attenzione per le persone con disabilità. Per maggiori informazioni o per richiedere una prenotazione, è possibile scrivere a info@mongolfiera.club

Cantello – Studenti e volontari di Cantello in campo con Legambiente per “Puliamo il Mondo”. Il 19 e 20 settembre due giornate dedicate alla pulizia degli spazi pubblici a Cantello nell’ambito della campagna nazionale promossa da Legambiente – Tutte le informazioni

Gallarate – I mercatini di Via Manzoni animano il centro storico di Gallarate. Ci saranno trenta artigiani selezionati, che proporranno accessori per la casa e la persona fatti a mano e di alta qualità e creazioni artistiche originali, e stand dedicati al miele e ai suoi derivati – Tutte le informazioni

Castelveccana – Porto Valtravaglia – Valtravaglia, “Chiese Aperte” domenica 21 settembre. Durante il pomeriggio sarà possibile visitare alcune delle chiese più suggestive della valle – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – La “Coppa Cobram” a Fagnano: si torna in sella per una giornata da veri Fantozzi e Filini. Domenica 21 settembre la quarta edizione della pedalata goliardica promossa da Calimani e Gruppo Filini – Tutte le informazioni

Olgiate Olona – Il Fai apre le porte di Villa Greppi Gonzaga: arte, storia e musica per un evento speciale a Olgiate Olona. Domenica 21 settembre previsti quattro turni di visita per conoscere la villa e la sua Sala Alba, decorata per intrattenere i bambini ricoverati con le tavole del Corriere dei Piccoli – Tutte le informazioni

Gornate Olona – “A spass de sira”, la notte bianca di Gornate Olona. Sabato 20 settembre dal tardo pomeriggio a mezzanotte tante iniziative per animare il centro del paese tra musica, giochi e laboratori per bambini e gastronomia – Tutte le informazioni

Solbiate Arno – Un filo che unisce l’antico e il moderno: una mostra sul punto croce a Solbiate Arno. L’evento è organizzato dalla delegazione locale dell’Associazione Italiana Punto Croce. il tema scelto è un’interpretazione delle Giornate Mondiali – Tutte le informazioni

Varese – Da 150 anni dalla parte della città di Varese: la Fondazione Molina apre le porte ai cittadini. Sabato 20 settembre, dalle 10 alle 16.15 ,a RSA di viale Borri invita la cittadinanza a conoscere i suoi molteplici servizi, al servizio della terza età, e i nuclei speciali – Tutte le informazioni

Bardello con Malgesso e Bregano – Sabato di gioco ed enigmi alla biblioteca di Bardello: un delitto da risolvere e un autore da svelare. Sabato 20 settembre un pomeriggio all’insegna del gioco e del divertimento per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni – Tutte le informazioni

Tradate – Lo spreco alimentare, a Tradate un workshop per conoscerlo e imparare a contrastarlo. Sabato 20 settembre un workshop formativo gratuito organizzato da Nova Coop al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di via ai Ronchi 75 – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

Varese – Bobbiate in festa per San Grato 2025. Dal 14 al 21 settembre la comunità di Bobbiate si prepara a celebrare la Festa di San Grato, patrono della parrocchia, con un ricco programma di eventi religiosi, culturali e ricreativi – Tutte le informazioni

Cuasso al Monte – “Festa delle Contrade” a Cavagnano tra musica e coscette di rana. Domenica 21 settembre 2025 a Cavagnano si rinnova l’appuntamento con la Festa delle Contrade, una giornata all’insegna della tradizione, della musica e della buona cucina – Tutte le informazioni

Vergiate – Cimbro si prepara al Palio: tradizione, giochi e musica per la festa dell’Addolorata. La frazione vergiatese si prepara a quattro giorni di festa tra celebrazioni religiose, giochi di squadra, musica dal vivo e cucina tipica, in occasione del Palio 2025 – Tutte le informazioni

Luino – Festa dell’Oratorio a Luino: comunità in preghiera e in festa. Dal 19 al 21 settembre celebrazioni, testimonianze e momenti di condivisione per tutta la città – Tutte le informazioni

Cazzago Brabbia – Cazzago Brabbia si prepara alla seconda edizione di “Tutti a Tavola”. Domenica 21 settembre, il centro storico si trasforma in un grande pranzo comunitario: buon cibo, convivialità, tradizioni e tante attività per grandi e piccini – Tutte le informazioni

Caronno Varesino – Caronno Varesino si prepara alla Festa di Comunità 2025. Dal 18 al 22 settembre tante iniziative e proposte all’oratorio San Giovanni Bosco – Tutte le informazioni

Varese – Dalla Tombola alla caccia al tesoro, ritorna la festa di Giubiano. Il quartiere varesino si prepara ad una settimana speciale grazie alla sua tradizionale Festa Parrocchiale, dal 14 al 22 settembre – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – Cocquio Trevisago, il 20 settembre si balla con “A Qualcuno Piace Cocq”. Quarta edizione dell’evento giovane e colorato all’Area feste di Caldana: stand gastronomico e DJ set per una serata tutta da vivere – Tutte le informazioni

Galliate Lombardo – Musica live, artigianato, laboratori creativi: a Galliate Lombardo arriva “Gajà!” , il piccolo festival di cose belle. L’evento animerà l’anfiteatro di Galliate Lombardo (situato in via San Lorenzo) nella giornata di sabato 20 settembre, dalle 17.00 alle 24.00 – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Somma Lombardo è pronta per la Fiera del Castello. Arriva l’evento più amato all’ombra del maniero Visconti di San Vito: una giornata per accogliere l’autunno, con molti eventi collaterali, dalla musica ai tour in bici – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio – Into the Whites Fest: domenica speciale a Castello Cabiaglio con mercatino e spettacoli. Domenica 21 settembre torna l’appuntamento solidale “Into the Whites Fest”, una giornata di comunità nel cuore del borgo varesotto tra produttori locali, laboratori e spettacoli – Tutte le informazioni

Gallarate – Festa Patronale ad Arnate, il weekend tra tradizione, celebrazioni e divertimento per tutti. Tre giorni insieme per la comunità del quartiere gallaratese, tra momenti religiosi e di aggregazione – Tutte le informazioni

Brinzio – In festa con la Sagra d’autunno 2025. La manifestazione, organizzata dalla Pro Brinzio, propone un ricco stand gastronomico con piatti preparati utilizzando ingredienti freschi, locali e di stagione – Tutte le informazioni

MUSICA

Marnate – Una serata di festa a Marnate per i 20 anni del coro Daltrocanto. Sabato 20 settembre l’oratorio S. Luigi ospita una serata di musica e convivialità per celebrare il coro Daltrocanto – Tutte le informazioni

Besozzo – Besozzo saluta l’estate con la Filarmonica. Il gran finale sarà un sorriso in musica: Arborata, omaggio a Renzo Arbore, per salutare con leggerezza e ritmo l’estate che si chiude – Tutte le informazioni

Lonate Pozzolo – SonMusic Festival 2025, “La voce delle donne” in concerto a Lonate Pozzolo. Appuntamento venerdì 19 settembre 2025 alle ore 21, presso la Sala Ulisse Bosisio del Monastero S. Michele. Sul palco Susanna Zucchelli (voce), Mariachiara Ferraro (violino e voce) e Isabella Carcione (pianoforte e voce) – Tutte le informazioni

Venegono Superiore – La Scuola di musica di Venegono Superiore presenta i nuovi corsi con tre giorni di open day. Sabato 13, domenica 14 e venerdì 19 settembre tre giorni di “porte aperte” per offrire a tutti la possibilità di scoprire e avvicinarsi ai corsi di musica proposti dalla scuola di musica cittadina – Tutte le informazioni

Varese – I Solisti Veneti celebrano Casanova a Villa Panza tra Fellini, Rota e Donaggio. Venerdì 19 settembre alle ore 21 è in programma il secondo appuntamento nella storica cornice del bene Fai – Tutte le informazioni

Musica – Blackworld porta Lake Monsters a Materia: il rap della provincia raccontato dal vivo. Un podcast hip-hop dal vivo per dare voce alla scena rap varesina: venerdì 19 settembre a Materia debutta Lake Monsters con il collettivo Blackworld – Tutte le informazioni

Musica – Varese ricorda Marco “Mock” Zanzi, il banjoman a dieci anni dalla scomparsa. In Sala Montanari alle 16. Un video, musica dal vivo e testimonianze per ricordare il musicista varesino che portò il suono del banjo dalle Prealpi agli Appalachi – Tutte le informazioni

Saronno – “Back to School” in scena il 19 settembre. Protagonisti della serata giovani band del territorio e i rapper dello Spazio Giovani Be Net 2. A chiudere l’evento i VAEVA, band indie-rock composta da cinque ventenni – Tutte le informazioni

Castelveccana – “Assaporando la Musica” a Caldè: un’iniziativa all’insegna della condivisione. Un viaggio nella musica folkloristica e popolare, ecco il programma – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – A Castiglione Olona torna Hamlet Synthesized: tre giorni di musica elettronica tra suoni, forme e paesaggi. Il borgo storico di Castiglione Olona si trasforma in un laboratorio sonoro con la terza edizione di Hamlet Synthesized – Festival di Musica – Tutte le informazioni

Varese – Un open day musicale per i 100 anni della Banda di Capolago. La Banda Musicale Giuseppe Verdi di Capolago festeggia quest’anno il suo 100° anniversario e invita tutti a partecipare all’Open Day che si terrà il 20 settembre 2025 – Tutte le informazioni

Varese – Dagli Stati Uniti al Lago di Varese, Country e Blues sbarcano all’Isolino Virginia. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati. Sul palco le sorelle Guthrie, John Popper e Jono Manson – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Gallarate – Open Day di Crossroads Intrecci Culturali: i nuovi corsi di teatro e scrittura. I corsi sono pensati per coinvolgere persone di tutte le età e per stimolare la creatività, la fantasia e la voglia di esprimersi, sia attraverso la recitazione che con la scrittura – Tutte le informazioni

Saronno – I Legnanesi aprono la stagione del Teatro Giuditta Pasta di Saronno con “Ricordati il Bonsai”. Lo spettacolo dei Legnanesi si terrà sabato 20 settembre alle 20.45 e domenica 21 settembre alle 16 – Tutte le informazioni

INCONTRI

Gazzada Schianno – A Gazzada Schianno una serata dedicata a Piero Puricelli, l’ideatore dell’Autostrada dei Laghi. Un’occasione per conoscere l’autore, Liborio Rinaldi, che ha studiato la storia dell’autostrada e del suo ideatore. L’evento ha il patrocinio del comune di Gazzata Schianno e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Tutte le informazioni

Monvalle – A Monvalle l’arte dei bambini contro l’orrore della guerra a Gaza. Si terrà sabato 20 settembre alle ore 21:00 presso il Comune il dibattito di presentazione di “HeART of Gaza”, la toccante mostra itinerante con una selezione di 40 disegni di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni realizzati nella “Tenda degli Artisti” – Tutte le informazioni

Varese – “Io mi difendo”, a Varese il corso di difesa personale per tutti. Una giornata per imparare ad affrontare e evitare le situazioni di pericolo in programma sabato 20 settembre, dalle 9:00 alle 14:00 a Villa Mirabello – Tutte le informazioni

Luino – A Luino la storia di “Luisa”, pioniera del cioccolato e dell’impresa al femminile. La vicenda umana e imprenditoriale di Luisa Spagnoli raccontata tra archivi di famiglia, coraggio femminile e rivoluzioni silenziose che hanno fatto storia – Tutte le informazioni

Varese – Ogni domenica contro l’orrore, a Varese la protesta che non si ferma. Nuovi orari per il consueto presidio domenicale: attività dalle 20.00, rumore dalle 21.00 alle 21.15. Sabato 20 settembre alle 17.45 è prevista una marcia nel centro della città con partenza dai Giardini Estensi; domenica 21 settembre alle 15.30 partirà sempre dai Giardini Estensi la marcia dei bambini per la pace. Lunedì sciopero generale – Tutte le informazioni

Varese – Aggiungi un Pasto a Tavola: a Varese il 20 settembre le premiazioni della lotteria solidale. Appuntamento al padiglione eventi della Fiera di Varese alla Schiranna alle 17.00 – Tutte le informazioni

Cuveglio – Cuveglio ospita un evento dedicato al volontariato, all’accoglienza e alla speranza. Il 20 settembre a Cuveglio una giornata con incontri, laboratori creativi e mostre per promuovere ascolto, accoglienza e rispetto all’interno della comunità – Tutte le informazioni

Bodio Lomnago – A Bodio Lomnago si parla di agopuntura, un incontro con il dottor Mirko Binda. Venerdì 19 settembre la Biblioteca Zanoletti ospita un incontro aperto al pubblico con il medico anestesista e agopuntore esperto in terapia del dolore – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Tempo Libero – “Privacy, no grazie”: a Carnago la mostra fotografica di Massimo Sestini. Alla Chiesa di san Rocco gli scatti di uno dei fotoreporter italiani più riconosciuti a livello internazionale, vincitore del World Press Photo 2015 – Tutte le informazioni

Gemonio – Prorogata fino al 21 settembre la mostra dedicata a Floriano Bodini. Sarà visitabile fino a domenica 21 settembre 2025 al Museo Civico Floriano Bodini la mostra “Biografia inquieta di un personaggio femminile. Omaggio nel ventesimo anniversario dalla scomparsa di dell’artista – Tutte le informazioni

Varese – Tre generazioni in mostra: “Tra paesaggio e arte sacra” a Bobbiate. Protagonisti Luigi Tardonato, autore della Madonna al Campo dei Fiori, il figlio Franco pittore e la nipote Sara, scultrice – Tutte le informazioni

Cairate – Al Monastero di Cairate l’arte svela le fratture della comunicazione. Una mostra fotografica degli artisti Alex Boldini ed Elisa Martignoni sarà inaugurata il giorno 13 settembre 2025 alle ore 16.00 e resterà visitabile fino al 21 settembre 2025 nei soli week end – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – Al Castello di Fagnano Olona “Re Fiber”: la mostra di Elena Rizzardi tra arte e memoria tessile. Dal 12 al 21 settembre, il Castello Visconteo ospita la mostra della fiber artist Elena Rizzardi. Opere e installazioni nate dagli scarti tessili per raccontare il valore del riuso e della creatività – Tutte le informazioni

LIBRI

Vergiate – A Vergiate la memoria di una tragedia aerea: il libro sulla sciagura del Monte San Giacomo. Venerdì 19 settembre alla Sala Marchetti la presentazione del volume “2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate” – Tutte le informazioni

Varese – A Varese l’incontro con i finalisti del Premio Chiara Giovani 2025. La presentazione sarà l’occasione per entrare in questi racconti, ascoltare le voci che li hanno scritti e lasciarsi guidare in un viaggio collettivo che parte da una parola semplice, ma capace di contenere mondi – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Turismo – Nuovi appuntamenti per scoprire la Valle Olona in bicicletta. Il prossimo evento è in programma il 21 settembre. Le escursioni sono promosse da Parchi ATE Insubria-Olona in collaborazione con Archeologistics – Tutte le informazioni

Cunardo – A Cunardo la “camminata Lilt“: una domenica tra natura e solidarietà. La camminata non competitiva del 21 settembre è aperta a tutti e sostiene i progetti di prevenzione oncologica promossi dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Tutte le informazioni

SPORT

Sport – Carnago accoglie Andrea Devicenzi: serata tra sport estremo e solidarietà. L’atleta paralimpico racconta le sue imprese venerdì 19 settembre al Teatro Agorà – Tutte le informazioni

Varese – Verso le Olimpiadi invernali: la Fiera di Varese ritorna e racconta il ruolo del territorio. Dieci giorni alla Schiranna dal 12 al 21 settembre tra esposizioni, degustazioni e incontri con campioni dello sport – Tutte le informazioni

Varese – Con Aido l’incontro a Varese “Stili di vita: Nutrizione e sport”. Appuntamento sabato 20 settembre alle ore 16 in Fiera a Varese con l’Associazione Italiana Donatori Organi – Tutte le informazioni

Cavaria con Premezzo – Le mille sfumature nell’autismo, La “Color Run Inclusiva” di Cavaria. Per concludere la giornata, dalle ore 19:30 alle ore 22:30 si terrà la cena solidale, organizzata dai volontari dell’Oratorio di Premezzo – Tutte le informazioni

Rovellasca – A Rovellasca una domenica nel segno dello sport per tutti. Dalle 15 fino a sera domenica 21 settembre si potranno scoprire nuovi sport al Parco Burghé e ci saranno laboratori e attività per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

Tempo Libero – In arrivo la quarta edizione della “Bregazzana Walk Run trail”. Appuntamento per domenica 21 settembre con un percorso di 9 km e dislivello di 500 m per i corridori e un tracciato breve di 7 km per i camminatori – Tutte le informazioni

Gavirate – Gavirate, il basket femminile scende in campo contro la violenza di genere. Sabato 20 alle 15 al Chiostro di Voltorre sarà presentata la squadra gaviratese con la madrina Barbara Di Palma. A seguire il torneo con Ferno, Gallarate e Tradate, dedicato all’associazione “Scarpetta Rossa” – Tutte le informazioni

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 18, 19 e 20 settembre sul Lago Maggiore e nei dintorni

Bande in piazza a Sesto Calende, Mongolfiere sul lungolago ad Angera e Festa dei Giovani ad Arona: tante le iniziative del fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni – Gli appuntamenti

CHE FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 19, 20 e 21 settembre a Legnano e nell’Alto Milanese. Il meteo annuncia un fine settimana in prevalenza soleggiato, ideale per vivere la città e i dintorni – Gli appuntamenti

CHE FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 19, 20 e 21 settembre. A Saronno si apre la stagione teatrale con I Legnanesi, inizia Ville Aperte in Brianza e c’è anche una bella mostra fotografica al Mils. A Tradate diverse iniziative al Parco Pineta, mentre a Castiglione Olona il weekend sarà tutto per gli appassionati di musica elettronica – Gli appuntamenti