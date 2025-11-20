Caronno Pertusella si mobilita per il 25 Novembre: tre eventi per dire no alla violenza sulle donne

Una mostra fotografica, un flash mob e uno spettacolo teatrale: tre momenti per riflettere, ricordare e promuovere una cultura del rispetto

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Caronno Pertusella propone un calendario di eventi per sensibilizzare la cittadinanza su un tema urgente e ancora troppo attuale.

Tre appuntamenti gratuiti, aperti a tutte e tutti, che uniscono arte, cultura e impegno per affrontare la violenza di genere da diverse prospettive.

Ad aprire la rassegna sarà, venerdì 21 novembre alle 19, l’inaugurazione della mostra fotografica e la presentazione del libro “Le conseguenze. Lo sguardo di chi resta” a cura della giornalista e fotografa Stefania Prandi. Un lavoro intenso e toccante che dà voce ai familiari delle donne vittime di femminicidio, mettendo al centro il dolore, la resilienza e la necessità di giustizia.

Durante la serata, che si terrà presso la Sala Agorà del Palazzo comunale, l’autrice dialogherà con il pubblico e le letture saranno interpretate dall’attrice Sefora Castro. Seguirà un aperitivo offerto da Camst.

Nel giorno simbolo della mobilitazione contro la violenza di genere, martedì 25 novembre alle 17.30 in piazza Pertini, è previsto un flash mob a cura di Proloco e dell’associazione Insieme Donna, con la collaborazione degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi”.

Chiuderà il calendario degli eventi, giovedì 27 novembre alle 20.45, lo spettacolo teatrale “I conti non tornano” con Alessandra Domeneghini e il rapper Marmellaso (Francesco Barossi), che porteranno sul palco della Biblioteca civica di via Capo Sile 77 una riflessione coinvolgente e fuori dagli schemi sulle dinamiche della violenza, con uno stile che unisce teatro e musica.