Incontri di agosto a Cuasso al Monte: teatro, arte di strada e convivialità al Parco Murante

Un mese di agosto all’insegna della cultura e della socialità a Cuasso al Monte. L’amministrazione comunale propone un programma che spazia dal teatro alla musica, passando per l’arte di strada e momenti di incontro al Parco Murante. Gli eventi sono tutti a partecipazione gratuita e pensati per coinvolgere un pubblico ampio, tra residenti e visitatori.

I monologhi del martedì

Ogni martedì sera, alle 21.00 in Piazza Anfiteatro, l’attore e docente Nicolò Raimondi porta in scena la letteratura in chiave contemporanea.

12 agosto – “Al suon della tua voce – La gioventù non è bruciata” : un Leopardi inedito, cantore dei giovani e della vita.

19 agosto – “Kaliyuga – Vivere ed essere se stessi nel periodo più oscuro” : suggestioni dalla mitologia, ancora capaci di stupire oggi.

26 agosto – “Una sana gioiosa follia”: rilettura di Pirandello per vivere autenticamente in un mondo omologato.

Street art con “Walls of Words”

Il 18 e 19 agosto, dalle 9.00 alle 17.00, il Parco Murante ospita Wow Cuasso al Piano con il progetto Refreshink e Sea. Gli street artists interpreteranno la parola “Sapienza” realizzando opere di arte urbana dal vivo.

Il Parco dell’Incontro

Il 30 e 31 agosto il Parco Murante diventa spazio di festa e condivisione.

30 agosto

15.00 – Apertura installazione Uncinetto Fiorito

18.30 – Aperitivo picnic e musica live

21.00 – Schitarrata

Dress code: rosso e bianco

31 agosto