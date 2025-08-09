Varese News

Incontri di agosto a Cuasso al Monte: teatro, arte di strada e convivialità al Parco Murante

Dal 12 al 31 agosto un calendario ricco di appuntamenti: dai monologhi teatrali con Nicolò Raimondi, alla street art di Wow Cuasso al Piano, fino alle giornate di festa al “Parco dell’Incontro”

Incontri

12 Agosto 2025 - 31 Agosto 2025

Un mese di agosto all’insegna della cultura e della socialità a Cuasso al Monte. L’amministrazione comunale propone un programma che spazia dal teatro alla musica, passando per l’arte di strada e momenti di incontro al Parco Murante. Gli eventi sono tutti a partecipazione gratuita e pensati per coinvolgere un pubblico ampio, tra residenti e visitatori.

I monologhi del martedì

Ogni martedì sera, alle 21.00 in Piazza Anfiteatro, l’attore e docente Nicolò Raimondi porta in scena la letteratura in chiave contemporanea.

  • 12 agosto – “Al suon della tua voce – La gioventù non è bruciata”: un Leopardi inedito, cantore dei giovani e della vita.

  • 19 agosto – “Kaliyuga – Vivere ed essere se stessi nel periodo più oscuro”: suggestioni dalla mitologia, ancora capaci di stupire oggi.

  • 26 agosto – “Una sana gioiosa follia”: rilettura di Pirandello per vivere autenticamente in un mondo omologato.

Street art con “Walls of Words”

Il 18 e 19 agosto, dalle 9.00 alle 17.00, il Parco Murante ospita Wow Cuasso al Piano con il progetto Refreshink e Sea. Gli street artists interpreteranno la parola “Sapienza” realizzando opere di arte urbana dal vivo.

Il Parco dell’Incontro

Il 30 e 31 agosto il Parco Murante diventa spazio di festa e condivisione.
30 agosto

  • 15.00 – Apertura installazione Uncinetto Fiorito

  • 18.30 – Aperitivo picnic e musica live

  • 21.00 – Schitarrata
    Dress code: rosso e bianco

31 agosto

  • 09.30 – Colazione con caffè, tè e biscotti

  • 10.00 – Apertura vetrina fiori Uncinetto Fiorito

  • 14.30 – Apertura carretto gelati

  • 15.00 – Apertura bouquet di fiori e verdura
    Musica di sottofondo per tutta la giornata.

