Cuasso al monte
Incontri di agosto a Cuasso al Monte: teatro, arte di strada e convivialità al Parco Murante
Dal 12 al 31 agosto un calendario ricco di appuntamenti: dai monologhi teatrali con Nicolò Raimondi, alla street art di Wow Cuasso al Piano, fino alle giornate di festa al “Parco dell’Incontro”
Un mese di agosto all’insegna della cultura e della socialità a Cuasso al Monte. L’amministrazione comunale propone un programma che spazia dal teatro alla musica, passando per l’arte di strada e momenti di incontro al Parco Murante. Gli eventi sono tutti a partecipazione gratuita e pensati per coinvolgere un pubblico ampio, tra residenti e visitatori.
I monologhi del martedì
Ogni martedì sera, alle 21.00 in Piazza Anfiteatro, l’attore e docente Nicolò Raimondi porta in scena la letteratura in chiave contemporanea.
-
12 agosto – “Al suon della tua voce – La gioventù non è bruciata”: un Leopardi inedito, cantore dei giovani e della vita.
-
19 agosto – “Kaliyuga – Vivere ed essere se stessi nel periodo più oscuro”: suggestioni dalla mitologia, ancora capaci di stupire oggi.
-
26 agosto – “Una sana gioiosa follia”: rilettura di Pirandello per vivere autenticamente in un mondo omologato.
Street art con “Walls of Words”
Il 18 e 19 agosto, dalle 9.00 alle 17.00, il Parco Murante ospita Wow Cuasso al Piano con il progetto Refreshink e Sea. Gli street artists interpreteranno la parola “Sapienza” realizzando opere di arte urbana dal vivo.
Il Parco dell’Incontro
Il 30 e 31 agosto il Parco Murante diventa spazio di festa e condivisione.
30 agosto
-
15.00 – Apertura installazione Uncinetto Fiorito
-
18.30 – Aperitivo picnic e musica live
-
21.00 – Schitarrata
Dress code: rosso e bianco
31 agosto
-
09.30 – Colazione con caffè, tè e biscotti
-
10.00 – Apertura vetrina fiori Uncinetto Fiorito
-
14.30 – Apertura carretto gelati
-
15.00 – Apertura bouquet di fiori e verdura
Musica di sottofondo per tutta la giornata.